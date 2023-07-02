«Арсенал» может подписать Лавиа лишь в случае ухода Парти и Джаки. С хавбеком «Саутгемптона» общается «Ливерпуль»
Ромео Лавиа может присоединиться к «Арсеналу» или «Ливерпулю».
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» сосредоточены на трансферах Деклана Райса («Вест Хэм») и Юрриена Тимбера («Аякс»), но сохраняют интерес к хавбеку «Саутгемптона». Он может быть подписан в том случае, если команду покинут и Гранит Джака, и Томас Парти.
Предложений по 19-летнему бельгийцу «Арсенал» пока не делал, но стороны ведут диалог.
С «Саутгемптоном» и Лавиа также контактирует «Ливерпуль».
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