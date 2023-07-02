«Арсенал» может подписать Лавиа лишь в случае ухода Парти и Джаки. С хавбеком «Саутгемптона» общается «Ливерпуль»

Теги Ливерпуль премьер-лига Англия Арсенал возможные трансферы Саутгемптон чемпионшип Гранит Джака Томас Парти Ромео Лавиа Футбол

Ромео Лавиа может присоединиться к «Арсеналу» или «Ливерпулю».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» сосредоточены на трансферах Деклана Райса («Вест Хэм») и Юрриена Тимбера («Аякс»), но сохраняют интерес к хавбеку «Саутгемптона». Он может быть подписан в том случае, если команду покинут и Гранит Джака, и Томас Парти.

Предложений по 19-летнему бельгийцу «Арсенал» пока не делал, но стороны ведут диалог.

С «Саутгемптоном» и Лавиа также контактирует «Ливерпуль».

 

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10 комментариев

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Фанат спорта01
Ответ Red Scouser
Это вряд ли, Ливерпуль уже купил два игрока в полузащиту, скорее всего опорную зону будут усиливать.
так Лавиа опорник.
+12
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+9
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Red Scouser
Это вряд ли, Ливерпуль уже купил два игрока в полузащиту, скорее всего опорную зону будут усиливать.
+3
-1
+2
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Umid Rahimov
Нужно брать в любом случае, игр у нас будет очень много сезон будет тяжёлым ребят не так много как хотелось!
+2
-1
+1
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защита трента
что то фсг довольно щедрые.Правда,меня смущает тот факт,что с покупками они опоздали на сезон.
+6
-5
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TrueGooner
Ответ Michael Mirin
Вопрос... Что значит "если"? Разве Джека уже не ушёл? Или я что то пропустил?
Там скорее уход Парти под вопросом.
+1
0
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Антон Чугунов
Хорошее трансферное окно Ливерпуля. С молодыми футболистами. Мне очень нравится эта идея
+2
-2
0
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Puma44
Зачем Ливерпулю Лавия если есть Стефан Байчетич!
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Michael Mirin
Ответ TrueGooner
Там скорее уход Парти под вопросом.
Так я уже думал, что Джака и Парти уходят, Аврец и Райс - на их место... 🤔
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