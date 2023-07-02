«Арсенал» может подписать Лавиа лишь в случае ухода Парти и Джаки. С хавбеком «Саутгемптона» общается «Ливерпуль»

Ромео Лавиа может присоединиться к «Арсеналу» или «Ливерпулю».

По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, «канониры» сосредоточены на трансферах Деклана Райса («Вест Хэм») и Юрриена Тимбера («Аякс»), но сохраняют интерес к хавбеку « ». Он может быть подписан в том случае, если команду покинут и , и .

Предложений по 19-летнему бельгийцу « » пока не делал, но стороны ведут диалог.

С «Саутгемптоном» и Лавиа также контактирует « ».