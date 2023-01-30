высказался о вылете «Рубина» в Первую лигу по итогам прошлого сезона.

– Вы пришли в «Рубин» в декабре 2019-го. Какими запомните эти три года?

– Я с огромным удовольствием работал все это время. Того уровня оперативности в принятии решений, которое было у нас, не было нигде. И не будет. В «Рубине» был классный коллектив единомышленников. На всех ключевых позициях в клубе были люди, которые горели желанием добиться успеха. Желаю « » только удачи. Уверен, в следующем сезоне клуб уже будет играть в .

– Как минимум одного негативного события за время работы в «Рубине» избежать не удалось – прошлогоднего вылета в . Не кажется, что , вы и весь спортивный блок заработали себе клеймо, от которого еще долго не получится избавиться?

– Вылет в Первую лигу – не клеймо. В спорте иногда надо получить по голове, чтобы потом подняться. Вылет «Рубина» – трагическая история, но «клеймо» – слишком громко сказано.

– В Англии или в Голландии, в которых вы работали, за вылет в лигу ниже главного тренера и менеджмент сразу отправили бы в отставку.

– Согласен. Но это если вылет случился по спортивным причинам. А когда из команды уходят семь игроков стартового состава, спортивный принцип нарушается. В моем понимании остаться в «Рубине» после вылета и попытаться выправить ситуацию было правильно.

– У Слуцкого после вылета были похожие аргументы – он говорил про большое количество уехавших. Но ведь из «Ростова» и «Краснодара» ушло примерно столько же игроков.

– В этих клубах не уходило такое количество игроков старта. Рустем Фидаевич [Сайманов] давал подробную пресс-конференцию, на которой со статистикой и цифрами расписывал вклад ушедших футболистов в результаты «Рубина» и сравнивал их с теми, кто играл весной. На мой взгляд, Сайманов убедительно доказал, что «Рубин» пострадал больше остальных.

– То есть вылета невозможно было избежать?

– Можно было. Но иногда цепь событий приводит к трагическому концу. Все, кто остался в «Рубине» на концовку прошлого сезона, боролись и изо всех сил пытались выправить ситуацию. Но у нас просто не получилось. Мы не смогли выйти из пике, в которое попали.

– Была надежда на мораторий на вылет?

– Мы изначально договорились с ребятами, что рассчитываем только на себя. Мораторий был бы несправедлив. Но клубам точно нужно было разрешить открыть дозаявку, чтобы вернуть своих футболистов из аренды. Это была бы несравнимая помощь. У нас на одном из этапов в недельном цикле тренировалось пять человек. Никакого футбола в этом и близко нет.

– Как можно тренироваться впятером? Мини-футбол какой-то.

– Ну вот так и тренировались. Леон Мусаев играл последний матч против «Уфы» с разрывом крестов. Но всем на это наплевать.

– Матч с «Уфой» – вообще драма. Чего стоят только селфи и смазанный пенальти Лисаковича!

– А что не так с селфи? Никто по этому поводу не переживал. Мы проиграли «Уфе» точно не из-за селфи Лисаковича.

В футболе ты теряешь престиж, деньги, позиции, но не жизнь. Драма – когда гибнут люди, а не когда ты вылетаешь в Первую лигу. Спортивные драмы не идут ни в какое сравнение с теми, которые мы сейчас наблюдаем. Спортивные можно пережить, в отличие от других… – сказал бывший спортивный директор «Рубина».