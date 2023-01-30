Олег Яровинский: «Драма – когда гибнут люди, а не когда ты вылетаешь в Первую лигу. Спортивные драмы не сравнить с теми, которые наблюдаем сейчас»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Олег Яровинский Виталий Лисакович Футбол

Олег Яровинский высказался о вылете «Рубина» в Первую лигу по итогам прошлого сезона.

– Вы пришли в «Рубин» в декабре 2019-го. Какими запомните эти три года?

– Я с огромным удовольствием работал все это время. Того уровня оперативности в принятии решений, которое было у нас, не было нигде. И не будет. В «Рубине» был классный коллектив единомышленников. На всех ключевых позициях в клубе были люди, которые горели желанием добиться успеха. Желаю «Рубину» только удачи. Уверен, в следующем сезоне клуб уже будет играть в РПЛ.

– Как минимум одного негативного события за время работы в «Рубине» избежать не удалось – прошлогоднего вылета в ФНЛ. Не кажется, что Слуцкий, вы и весь спортивный блок заработали себе клеймо, от которого еще долго не получится избавиться?

– Вылет в Первую лигу – не клеймо. В спорте иногда надо получить по голове, чтобы потом подняться. Вылет «Рубина» – трагическая история, но «клеймо» – слишком громко сказано.

– В Англии или в Голландии, в которых вы работали, за вылет в лигу ниже главного тренера и менеджмент сразу отправили бы в отставку.

– Согласен. Но это если вылет случился по спортивным причинам. А когда из команды уходят семь игроков стартового состава, спортивный принцип нарушается. В моем понимании остаться в «Рубине» после вылета и попытаться выправить ситуацию было правильно.

– У Слуцкого после вылета были похожие аргументы – он говорил про большое количество уехавших. Но ведь из «Ростова» и «Краснодара» ушло примерно столько же игроков.

– В этих клубах не уходило такое количество игроков старта. Рустем Фидаевич [Сайманов] давал подробную пресс-конференцию, на которой со статистикой и цифрами расписывал вклад ушедших футболистов в результаты «Рубина» и сравнивал их с теми, кто играл весной. На мой взгляд, Сайманов убедительно доказал, что «Рубин» пострадал больше остальных.

– То есть вылета невозможно было избежать?

– Можно было. Но иногда цепь событий приводит к трагическому концу. Все, кто остался в «Рубине» на концовку прошлого сезона, боролись и изо всех сил пытались выправить ситуацию. Но у нас просто не получилось. Мы не смогли выйти из пике, в которое попали.

– Была надежда на мораторий на вылет?

– Мы изначально договорились с ребятами, что рассчитываем только на себя. Мораторий был бы несправедлив. Но клубам точно нужно было разрешить открыть дозаявку, чтобы вернуть своих футболистов из аренды. Это была бы несравнимая помощь. У нас на одном из этапов в недельном цикле тренировалось пять человек. Никакого футбола в этом и близко нет.

– Как можно тренироваться впятером? Мини-футбол какой-то.

– Ну вот так и тренировались. Леон Мусаев играл последний матч против «Уфы» с разрывом крестов. Но всем на это наплевать.

– Матч с «Уфой» – вообще драма. Чего стоят только селфи и смазанный пенальти Лисаковича!

– А что не так с селфи? Никто по этому поводу не переживал. Мы проиграли «Уфе» точно не из-за селфи Лисаковича.

В футболе ты теряешь престиж, деньги, позиции, но не жизнь. Драма – когда гибнут люди, а не когда ты вылетаешь в Первую лигу. Спортивные драмы не идут ни в какое сравнение с теми, которые мы сейчас наблюдаем. Спортивные можно пережить, в отличие от других… – сказал бывший спортивный директор «Рубина».

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12 комментариев

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BeastI666I
Ответ Адекватник
Да при чем тут это? ты не на фронте, у тебя работа есть, за которую тебе платят. ты ее или хорошо делаешь, или плохо. При чем тут ссылки на погибших людей? это не имеет отношения к тому, за что тебе платят. Представляю, как генменеджер НХЛ на вопрос о множестве провалов ответил бы: это не провал, вот согласование нового потолка госдолга и миграционная политика властей - это провал. а у меня ничо страшного. клоун, блин...
он в первую очередь человек, а уже потом работа... если ест ьсердце , совест ьи душа, то мы каждый день должны молиться о выводе войск.
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SkSK
А люди стали гибнуть только сейчас? И только в одном регионе? Сколько можно этого лицемерия.
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BeastI666I
молодец! уважение!
каждый из нас должен держат ьв голове весь тот ужас, что происходит с нашим участием.
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ВладимирНеПутин
Это трагедия, но его слова больше похожи на популизм и не могут оправдать то, что команда вылетела при нормальном бюджете и условиях. Так можно любой свой провал в работе оправдать. Купит новую машину он, а он сломается тут же и продавец ему скажет: «да не драматизируй, это машина, а где-то люди гибнут, голодают, без воды и тому подобное»
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Адекватник
Да при чем тут это? ты не на фронте, у тебя работа есть, за которую тебе платят. ты ее или хорошо делаешь, или плохо. При чем тут ссылки на погибших людей? это не имеет отношения к тому, за что тебе платят. Представляю, как генменеджер НХЛ на вопрос о множестве провалов ответил бы: это не провал, вот согласование нового потолка госдолга и миграционная политика властей - это провал. а у меня ничо страшного. клоун, блин...
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Моутиньо оформляет 40
Что все так прицеплись к селфи Лисаковича, глупые
0
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Заяцволк
Ответ Tigo_Volchara93
Действительно, драма когда гибнут люди! Невинные, обычные люди
Да, на Донбассе всё плохо было. Но ничего, с российской помощью всё восстанавливается, и люди там больше не будут гибнуть
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Tigo_Volchara93
Действительно, драма когда гибнут люди!
Невинные, обычные люди
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j30
это начал тот кто за американские имперские амбиции пошел на донбасс убивать братьев
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evil
Срочно признать иноагентом
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Злобный Конь
ЛВС тренировал "Уралан", так там вообще наскребали 9 человек в основу...
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old folk
Большое уважение Олегу за такие слова
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