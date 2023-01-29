Яровинский о Слуцком: «Стрессовый фон, который был у нас в стране, для тренера усиливался многократно»

рассказал о давлении на Леонида Слуцкого и его уходе из «Рубина».

– Первой в цепочке всех событий стал уход Слуцкого в ноябре 2022-го. Как это было?

– После матча с «Енисеем» он позвонил мне с уже принятым решением. Уход Леонида Викторовича, с одной стороны, стал неожиданностью, с другой – такой уровень давления может выдержать не каждый.

Уход из клуба футболистов, связанный с внешними факторами – это новое обстоятельство, к которому невозможно привыкнуть.

Плюс стрессовый фон, который был у нас в стране, для такой изматывающей работы, как тренер, усиливался многократно, – сказал бывший спортивный директор « ».