Яровинский о Слуцком: «Стрессовый фон, который был у нас в стране, для тренера усиливался многократно»

Теги Рубин Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Первая лига Олег Яровинский Политика Футбол

Олег Яровинский рассказал о давлении на Леонида Слуцкого и его уходе из «Рубина».

– Первой в цепочке всех событий стал уход Слуцкого в ноябре 2022-го. Как это было?

– После матча с «Енисеем» он позвонил мне с уже принятым решением. Уход Леонида Викторовича, с одной стороны, стал неожиданностью, с другой – такой уровень давления может выдержать не каждый.

Уход из клуба футболистов, связанный с внешними факторами – это новое обстоятельство, к которому невозможно привыкнуть.

Плюс стрессовый фон, который был у нас в стране, для такой изматывающей работы, как тренер, усиливался многократно, – сказал бывший спортивный директор «Рубина».

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pasta
Бедняжка Слуцкий... Давайте пожалеем долларового мультимиллионера, который работает на ОЧЕНЬ сложной и ОЧЕНЬ стрессовой работе, но при этом на ОЧЕНЬ полезной. Надеюсь Леня как-то сможет сьездить отдохнуть в отпуск на море и жить в шикарных апартаментах, ведь реально тревожно, сможет ли он себе такое позволить в таком то непростой обстановке?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сиськи Маши Макаровой
Так стрессовый фон у нас в стране был у всех тренеров, а так облажался один Слуцкий
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ярик01
Жалко этого добряка, такой стресс испытал из-за событий в стране, что и в пердив вылетел, и там невысоко шел с самым дорогим составом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дедушка Кука
Ёк-макарёк!
Какой он чуйствительный оказывается, ЛВС наш!
Не просто так с вратарской карьерой закончил, за кошкой на дерево полез...
А тут, иттить, "плюс стрессовый фон, который был у нас в стране".
Как не в России Яровинский живёт.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
samarskij-kuzmich
Вот они последствия исполнения татарского рэпа.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
шлеп нога
Дно - оно и в Африке дно!
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Arman FCSM
Бедный Слуцкий. Как он смог выжить, ума не приложу
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий