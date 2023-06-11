Джеррард приглашен в «Аль-Иттифак». Тренер обдумывает предложение саудовцев

Стивен Джеррард может стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии.

По данным Reuters, 43-летний специалист получил предложение от « », завершившего чемпионат на 7-м месте.

Англичанин, уволенный «Астон Виллой» в октябре 2022 года, считает саму идею привлекательной, но попросил время на то, чтобы изучить этот вариант продолжения карьеры.

Джеррарда уволили из «Астон Виллы». Хотел построить «Ливерпуль», но все развалилось после ухода помощника и травм звезд