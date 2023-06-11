Джеррард приглашен в «Аль-Иттифак». Тренер обдумывает предложение саудовцев

Теги Стивен Джеррард премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Футбол

Стивен Джеррард может стать главным тренером клуба из Саудовской Аравии.

По данным Reuters, 43-летний специалист получил предложение от «Аль-Иттифака», завершившего чемпионат на 7-м месте.

Англичанин, уволенный «Астон Виллой» в октябре 2022 года, считает саму идею привлекательной, но попросил время на то, чтобы изучить этот вариант продолжения карьеры.

Джеррарда уволили из «Астон Виллы». Хотел построить «Ливерпуль», но все развалилось после ухода помощника и травм звезд

Материалы по теме

9 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
TravenS
Надо ещё Лэмпарда пристроить... в Аль-наср 😏
+6
-1
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
pelod
идти? фак...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Born is the King
Арабы взялись и за фигурное катание
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pucheslav
Свой уровень в АПЛ он уже показал. Лучше перестать позориться и ехать к Саудовцам за бабками
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Бухгалтер2021
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
все лучшие бывшие игроки едут в Аравию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Konstantin Meerov
надо разваливать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ali
А в Ал-Спартак?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kira625
Джеррард пытается осознать масштаб предложенной суммы, а на это нужно время
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Илья Ворошилов
Ответ Born is the King
Арабы взялись и за фигурное катание
Вашего физрука даже там не ждут
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий