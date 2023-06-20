Джеррард отказался возглавить «Аль-Иттифак»: «Я приехал обсудить предложение, но не приму его»

Теги Стивен Джеррард Астон Вилла премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Футбол

Стивен Джеррард отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что экс-тренеру «Астон Виллы» поступило предложение от «Аль-Иттифака».

«Меня пригласили туда [в Саудовскую Аравию], чтобы обсудить потенциальное предложение, и я приехал.

Я обдумывал предложение последние пару дней. Но в данный момент я его не приму», – сказал Джеррард.

Рубен Невеш, Кулибали и Зиеш на низком старте в Саудовскую Аравию. А кто еще?

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18 комментариев

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LIBerly
Я так же айфоны смотрю: сначала консультируюсь у продавца, потом ухожу
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Mohnatiy
Аль-Итти фак, сказал Джеррард.
+5
0
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Сергей Орлов
Ответ ман сити фейк
Худшие телефоны по соотношению цена-качество
Что за чушь?)
+6
-1
+5
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damondiamond
пример, когда заголовок расходится с содержанием
+3
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#SharkTeam
Ответ dr. cage
Стивижи верно сделал, что отклонил предложение арабов.. Думаю, что уже в октябре он будет главным на Энфилде.. Клопп с его дырявым футболом до Рождества вряд ли протянет..
Тогда может успеть сделать с ливером то, что не успел Лэмпард с челси
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badibeg
что за дебильный заголовок? Джеррарда откровенно выставляют идиотом который не умеет придумывать отговорки)
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Kipriot
Больше не зовите его)
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Jason Williams
Ответ Сергей Орлов
Что за чушь?)
эверейдж ксяоми энджоер, ну
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EnzoAmatera
Ответ Сергей Орлов
Что за чушь?)
Айпады полностью оправдывают свою цену,они реально топ, айфоны нет,раньше да,сейчас нет
0
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