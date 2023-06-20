Джеррард отказался возглавить «Аль-Иттифак»: «Я приехал обсудить предложение, но не приму его»

Стивен Джеррард отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии.

Ранее сообщалось, что экс-тренеру « » поступило предложение от « ».

«Меня пригласили туда [в Саудовскую Аравию], чтобы обсудить потенциальное предложение, и я приехал.

Я обдумывал предложение последние пару дней. Но в данный момент я его не приму», – сказал .

Рубен Невеш, Кулибали и Зиеш на низком старте в Саудовскую Аравию. А кто еще?

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