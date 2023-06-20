Джеррард отказался возглавить «Аль-Иттифак»: «Я приехал обсудить предложение, но не приму его»
Стивен Джеррард отклонил предложение от клуба из Саудовской Аравии.
Ранее сообщалось, что экс-тренеру «Астон Виллы» поступило предложение от «Аль-Иттифака».
«Меня пригласили туда [в Саудовскую Аравию], чтобы обсудить потенциальное предложение, и я приехал.
Я обдумывал предложение последние пару дней. Но в данный момент я его не приму», – сказал Джеррард.
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