Джеррард может возглавить «Аль-Иттифак». Саудовцы уверены в этом, несмотря на прошлый отказ

Стивен Джеррард может возглавить клуб из Саудовской Аравии.

«Аль-Иттифак» возобновил переговоры с тренером, сообщает The Athletic.

Несмотря на то, что экс-игрок «Ливерпуля» отклонил предложение клуба две недели назад, сейчас он близок к тому, чтобы все же принять команду. Сейчас руководители «Аль-Иттифака» уверены, что смогу назначить 43-летнего специалиста.

Джеррард остается без работы после того, как был уволен из «Астон Виллы» в октябре прошлого года.