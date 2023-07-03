Джеррард может возглавить «Аль-Иттифак». Саудовцы уверены в этом, несмотря на прошлый отказ

Теги Ливерпуль Стивен Джеррард Астон Вилла премьер-лига Англия высшая лига Саудовская Аравия Аль-Иттифак Футбол

Стивен Джеррард может возглавить клуб из Саудовской Аравии.

«Аль-Иттифак» возобновил переговоры с тренером, сообщает The Athletic.

Несмотря на то, что экс-игрок «Ливерпуля» отклонил предложение клуба две недели назад, сейчас он близок к тому, чтобы все же принять команду. Сейчас руководители «Аль-Иттифака» уверены, что смогу назначить 43-летнего специалиста.

Джеррард остается без работы после того, как был уволен из «Астон Виллы» в октябре прошлого года.

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13 комментариев

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Vitalijus Bilevicius
Ответ T622222
Интересно окончание клуба на Английском посмотреть )))
Al Ettifaq. Oткрыл гугл и посмотрел, делов то :)
+3
-1
+2
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Under
Ответ T622222
Интересно окончание клуба на Английском посмотреть )))
так в чём проблема?
в новости же есть ссылка на источник, смотрите сколько влезет
0
0
0
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Under
Ответ CoMoBo3
Al Ettifaq, а не то, что вы тут все подумали 😎
прям все
кроме вас один человек решил сострить примитивно
+1
-1
0
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