«Бешикташ» может арендовать Коутиньо у «Астон Виллы» с правом выкупа за 8 млн евро. Турки готовы платить лишь 40% зарплаты хавбека

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Бешикташ высшая лига Турция возможные трансферы Филиппе Коутиньо деньги Футбол

Филиппе Коутиньо может перейти в «Бешикташ» на правах аренды.

По информации Diario Sport, турецкий клуб рассматривает возможность аренды Коутиньо с правом последующего выкупа у «Астон Виллы» за 8 миллионов евро. При этом, как сообщает турецкая газета Milliyet, «Бешикташ» готов платить лишь 40% зарплаты полузащитника. В данный момент клуб ведет переговоры с «Астон Виллой».

Филиппе Коутиньо перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» в 2022 году за 20 миллионов евро. При этом каталонский клуб получит 50% от суммы его следующего трансфера.

В сезоне-2022/23 Коутиньо провел 20 матчей в АПЛ, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Подробная статистика 31-летнего бразильца доступна здесь.

12 комментариев

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Karl0709
Коутиньо как Азар))) вроде когда были в АПЛ блистали , а потом как подменили .
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Akezhan Kutvarov
Какие надежды были в Ливере на него, но игрок не одного сезона, а одного клуба и одного стиля игры, во всех клубах до и после был мешок к сожалению…
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Karl0709
Коутиньо как Азар))) вроде когда были в АПЛ блистали , а потом как подменили .
Забил Спартаку 3 в ЛЧ и расслабился. Типа все, прошёл футбол.
+6
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Igor Cholomitski
ужас, из звезды за 100млн. превращается в никому ненужный шлак....
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Alibaba51
Ответ dr. cage
Может Лапорта заинтересуется.. Всё таки наследник Интесты... Так по крайней мере местные кукулесы заявляли..
а при чем Лапорта он еле избавился от него, не надо путать с Бартомеу это его заслуга
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Direct free kick
Великий Эмери окончательно списал этого нелепого финтёра
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Tazemyrat Kemalow
Ничего удивительного, от 31 летного БРАЗИЛЬСКОГО футболиста! Они все такие, максимум до 30 играют в топ уровня!
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Maliw Ali
Коутиньо + Дембель <<<<<<=Поульньё /Видаль по системе цена/качество .
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Абдулла Расулулаев
мог быть легендой Ливерпуль , а стал не кем
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Ansu Fati
Ответ Абдулла Расулулаев
мог быть легендой Ливерпуль , а стал не кем
Он и так легенда Ливерпуля. Именно с денег с его продажи Ливерпуль купил Ван Дейка и Алиссона, которые и принесли стабильность в обороне, кубки ЛЧ и АПЛ)
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