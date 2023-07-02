Филиппе Коутиньо может перейти в «Бешикташ» на правах аренды.

По информации Diario Sport, турецкий клуб рассматривает возможность аренды Коутиньо с правом последующего выкупа у «Астон Виллы» за 8 миллионов евро. При этом, как сообщает турецкая газета Milliyet, « » готов платить лишь 40% зарплаты полузащитника. В данный момент клуб ведет переговоры с « ».

перешел в «Астон Виллу» из «Барселоны» в 2022 году за 20 миллионов евро. При этом каталонский клуб получит 50% от суммы его следующего трансфера.

В сезоне-2022/23 Коутиньо провел 20 матчей в АПЛ, забив 1 гол и отдав 1 результативную передачу. Подробная статистика 31-летнего бразильца доступна здесь.