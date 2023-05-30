Румменигге вошел в наблюдательный совет «Баварии»: «Я много раз праздновал успех с клубом и с радостью откликнулся»

Теги Бавария бундеслига Германия Карл-Хайнц Румменигге Герберт Хайнер Футбол

Карл-Хайнц Румменигге вошел в наблюдательный совет «Баварии».

Экс-форвард сборной Германии с 2002 по 2021 год был генеральным директором мюнхенского клуба. При нем команда выиграла Бундеслигу 14 раз, Кубок Германии – 10 раз, Лигу чемпионов – дважды.

«Я благодарю наблюдательный совет за оказанное доверие и с удовольствием буду помогать руководству «Баварии». Мне выпала большая удача и честь отпраздновать с этим клубом многочисленные успехи, поэтому я с радостью откликнулся на просьбу наблюдательного совета», – сказал Румменигге.

«Мы счастливы, что Карл-Хайнц Румменигге стал членом нашего наблюдательного совета. Он является одной из величайших фигур в истории нашего клуба, все знают, чего он добился. Его опыт, его знания и его международные связи очень помогут нам в обеспечении успеха «Баварии», – отметил президент Герберт Хайнер.

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6 комментариев

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EARMSR
Как это при нем команда выиграла 14 титулов если только 9 из 11 последних чемпионств было при нем?
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Михо
Старая гвардия в деле) давайте ребята, вы еще не закончили, смена не получилась достойной, готовьте новую!
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Мансур Абдрахимов
Ответ EARMSR
Как это при нем команда выиграла 14 титулов если только 9 из 11 последних чемпионств было при нем?
За 19 лет + будучи игроком походу
+1
-1
0
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