Кунде готов уйти из «Барсы». Ему некомфортно на позиции крайнего защитника

Теги Барселона Хави Ла Лига Жюль Кунде Футбол

Жюль Кунде может покинуть «Барселону».

Защитник готов уйти из каталонского клуба, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти. Он сообщил клубу, что готов выслушать любые предложения, которые могут поступить.

Жюль некомфортно себя чувствует в роли крайнего защитника но считает, что его могут продолжить выпускать на этой позиции. 

На днях француз поговорил с главным тренером Хави, который уже в курсе планов игрока. 

В текущем сезоне Ла Лиги Кунде провел 27 матчей. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь

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108 комментариев

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fellx
Ответ Фанат Лионеля Месси
Если предложат хорошие деньги ,то можно продавать , ничего выдающегося он не показал,а без Араухо вообще плывёт ,хотя замену на рынке будет найти тяжело,конечно
Кто хочет уйти из Барсы, постепенно становится плохим игроком для глоров
+105
-17
+88
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ZarvuR2020
>Не поехал к Тухелю, потому что не хотел играть крайка.
>Поверил в проект Хави
>Играет крайка у Хави
+96
-13
+83
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Влад Тюрин
Ответ fellx
Кто хочет уйти из Барсы, постепенно становится плохим игроком для глоров
Никто не говорит, что он плох.
Часть сезона до ЧМ он и вовсе отлично играл.
Но после ЧМ стал часто пожарить и привозить тупые голы, особенно в важных матчах.

Если он хочет уйти, то его лучше продать за большие деньги и купить сильного правого защитника и бюджетного цз на лавку.

Потеря Кунде не станет для Барселоны серьезной, так как его спокойно можно заменить.
+20
-3
+17
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Фанат Лионеля Месси
Если предложат хорошие деньги ,то можно продавать , ничего выдающегося он не показал,а без Араухо вообще плывёт ,хотя замену на рынке будет найти тяжело,конечно
+28
-19
+9
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LokiSp
Ответ BurBon
Может показатся, что это хорошие деньги, но на нынешнем тр, это ни о чем, за 2 праймовых актива.
Ты давно видел праймовый актив Фати?
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Emin Aliev
блин, но на краю он играет лучше, его игра в центре- это через раз привозы
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London.is.blue
Ответ Рахмэн Пашаев
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Нет, от него отказался Тухель. Факт.
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MESSIya
В Испании гуляет слушок, что за Фати и Кунде, Ньюкасл 128 предлагает
+7
-2
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СД18
Кунде правым защитником играет и в Барсе и в сборной. Из сборной он то же будет уходить?
В центре его можно ставить или в схеме с 3мя ЦЗ, в принципе Хави так и играет и Кунде правый центральный защитник, а Бальде левый вингер или справа в защите.
Все остальное - валидол.
+6
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
ахахаха, лучшая шутка что ты когда-либо говорил)
Недавно видел их игру
Ребята точный пас на своей половине поля отдать не могут
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DolJun
Ответ Анвар Масимов
Ахахах. Это только в твоих влажных фантазиях. Не позорься лучше . Хейтерок .
по делу есть что ответить? или только языком чесать можешь?)
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Vinnipukh Vinni
Ответ MESSIya
Продавать, конечно, нельзя. Но если так будет стоять вопрос, то думаю, на вырученные деньги, можно без проблем Фойта взять
Фойт-то зачем Барселоне? Заурядный игрок.
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Рахмэн Пашаев
Ответ DolJun
https://twitter.com/SevillaFC_ENG/status/1552979939430989824 что с лицом, рахмэн?) а, ну да, для этого нужно хотя бы уметь пользоваться гуглом и гуглопереводчиком)
Что с лицом?.
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MESSIya
Продавать, конечно, нельзя. Но если так будет стоять вопрос, то думаю, на вырученные деньги, можно без проблем Фойта взять
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Рахмэн Пашаев
Ответ DolJun
ахахаха, новость которую спортс перепечатал с испанской дейли мейл против прямой речи мончи, участвовавшего в продаже лично)))))) ))))))))))
Да, «Челси» действительно хотел вернуться в переговоры, но предложение «Барселоны» было лучше. От «Барселоны» поступило лучшее предложение», – сказал Мончи. ?
Ну )))) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
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DolJun
Ответ Анвар Масимов
Мне нечего ответить на твой бред. Самому не смешно от того что ты написал ???
бред написал ты, на что я тебе сказал что защитников сильнее араухо десятки, и привел пример. в ответ на это ты просто начал переспрашивать что-то, вместо какого-то внятного ответа.
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Shumer
На позиции ЦЗ в Барсе почти в каждом матче привозы,очень слабо играл , как правый защитник неплох. Если это не очередной вброс, то это не страшно будет.
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Vinnipukh Vinni
Ответ MESSIya
Это выбор Хави на ПЗ
Если это его выбор, а не набросы СМИ, тогда не очень хороший выбор.
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
https://twitter.com/SevillaFC_ENG/status/1552979939430989824 что с лицом, рахмэн?) а, ну да, для этого нужно хотя бы уметь пользоваться гуглом и гуглопереводчиком)
Кунде сильнее любого защитника челси
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XavIniesta2008-2015
Проще в центр перевести, потому как игрок крутой, перспективный и деньги большие за него заплачены
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Рахмэн Пашаев
Ответ DolJun
ну т.е. ты сейчас уже признаешь что челси сам отказался?) жесть, ты ж говорил раньше что кунде отказался)) опять переобулся?)
Челси не отказался,
Они засомневались из за Аспи
Если бы они отказались ,то не пришли бы заново просить переговоры
Барса четко отобрала у них ,и Рафинью,и Кунде
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Георгий Гуляев
Все логично, и как пз он погоды не делает. После зимы в цз стал хуже играть.
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ZamoRano
Ответ Анвар Масимов
Комментарий удален модератором
Щенников, Игнашевич, Ковтун, Онопко, комбаров, Ещенко, Колодин, Асатиани, гуренко... Это только из рпл
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zzzeeerrrooo
Ответ DolJun
а можешь уточнить чью именно ты игру смотрел недавно? барсы или челси?
Я смотрел матч Сити
Барса уже отдыхает
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Javelin Himars
Ответ Рахмэн Пашаев
Комментарий удален модератором
мем клуб это который два года подряд вылетает из двух еврокубков подряд
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