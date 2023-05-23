Кунде готов уйти из «Барсы». Ему некомфортно на позиции крайнего защитника

Жюль Кунде может покинуть «Барселону».

Защитник готов уйти из каталонского клуба, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти. Он сообщил клубу, что готов выслушать любые предложения, которые могут поступить.

некомфортно себя чувствует в роли крайнего защитника но считает, что его могут продолжить выпускать на этой позиции.

На днях француз поговорил с главным тренером , который уже в курсе планов игрока.

В текущем сезоне Ла Лиги Кунде провел 27 матчей. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.

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