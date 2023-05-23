Кунде готов уйти из «Барсы». Ему некомфортно на позиции крайнего защитника
Жюль Кунде может покинуть «Барселону».
Защитник готов уйти из каталонского клуба, сообщает журналист Relevo Тони Хуанмарти. Он сообщил клубу, что готов выслушать любые предложения, которые могут поступить.
Жюль некомфортно себя чувствует в роли крайнего защитника но считает, что его могут продолжить выпускать на этой позиции.
На днях француз поговорил с главным тренером Хави, который уже в курсе планов игрока.
В текущем сезоне Ла Лиги Кунде провел 27 матчей. Статистику 24-летнего футболиста можно найти здесь.
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>Поверил в проект Хави
>Играет крайка у Хави
Часть сезона до ЧМ он и вовсе отлично играл.
Но после ЧМ стал часто пожарить и привозить тупые голы, особенно в важных матчах.
Если он хочет уйти, то его лучше продать за большие деньги и купить сильного правого защитника и бюджетного цз на лавку.
Потеря Кунде не станет для Барселоны серьезной, так как его спокойно можно заменить.
В центре его можно ставить или в схеме с 3мя ЦЗ, в принципе Хави так и играет и Кунде правый центральный защитник, а Бальде левый вингер или справа в защите.
Все остальное - валидол.
Ребята точный пас на своей половине поля отдать не могут
Ну )))) 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
Они засомневались из за Аспи
Если бы они отказались ,то не пришли бы заново просить переговоры
Барса четко отобрала у них ,и Рафинью,и Кунде
Барса уже отдыхает