«Барса» оценивает Кунде в 80 млн евро. «Бавария» ищет центрального защитника, но Тухель в «Челси» хотел использовать Жюля на фланге

Жюль Кунде может уйти из «Барселоны» за 80 миллионов евро.

Примерно в такую сумму каталонский клуб оценивает французского футболиста, вокруг которого появились слухи о возможном переходе в другой клуб.

В частности, стало известно, что готов покинуть «Барселону». Отмечалось, что игроку некомфортно выступать на позиции крайнего защитника.

Интерес к футболисту могут проявить клубы АПЛ.

Также в поисках центрального защитника находится « », но мюнхенский клуб возглавляет , который хотел приобрести Кунде, когда работал в «Челси», и использовать игрока на фланге.

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