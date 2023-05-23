«Барса» оценивает Кунде в 80 млн евро. «Бавария» ищет центрального защитника, но Тухель в «Челси» хотел использовать Жюля на фланге
Жюль Кунде может уйти из «Барселоны» за 80 миллионов евро.
Примерно в такую сумму каталонский клуб оценивает французского футболиста, вокруг которого появились слухи о возможном переходе в другой клуб.
В частности, стало известно, что Кунде готов покинуть «Барселону». Отмечалось, что игроку некомфортно выступать на позиции крайнего защитника.
Интерес к футболисту могут проявить клубы АПЛ.
Также в поисках центрального защитника находится «Бавария», но мюнхенский клуб возглавляет Томас Тухель, который хотел приобрести Кунде, когда работал в «Челси», и использовать игрока на фланге.
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Раз начались такие разговоры, то в конечном итоге уход Кунде неизбежен, так что лучше сейчас продать, пока ценник за него большой и будет время найти замену, но как я думаю Фойт будет первым выбором Хави на замену и на мой взгляд он будет не хуже Кунде.
Куда ему ЦЗ играть?
А в целом, на Кунде есть спрос и при его продаже за хорошую сумму, у Барселоны будут ресурсы на его замену, вот что я имел ввиду.
Потому что Джеймсу в хорошей форме он может только бутсы чистить.
Но не думаю что это замечаю только я, Бавария наверняка тоже смотрит. Так что это утятина..