«Барса» оценивает Кунде в 80 млн евро. «Бавария» ищет центрального защитника, но Тухель в «Челси» хотел использовать Жюля на фланге

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига возможные трансферы Томас Тухель Жюль Кунде Футбол

Жюль Кунде может уйти из «Барселоны» за 80 миллионов евро.

Примерно в такую сумму каталонский клуб оценивает французского футболиста, вокруг которого появились слухи о возможном переходе в другой клуб.

В частности, стало известно, что Кунде готов покинуть «Барселону». Отмечалось, что игроку некомфортно выступать на позиции крайнего защитника.

Интерес к футболисту могут проявить клубы АПЛ.

Также в поисках центрального защитника находится «Бавария», но мюнхенский клуб возглавляет Томас Тухель, который хотел приобрести Кунде, когда работал в «Челси», и использовать игрока на фланге.

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42 комментария

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Lionel Andres Messi 10
Ответ Fan of Sport
Представьте точно такую же ситуацию в Сити, если например Стоунз сказал бы, что не хочет играть в опорной зоне, Аканджи отказался бы играть ЛЦЗ, этого игрока Гвардиола убрал бы из состава в ту же секунду или сделал игроком ротации. Я это к тому, что и Хави нужно на мой взгляд быть жёстче не только с Кунде, но и с остальными игроками, которые многим недовольны. Раз начались такие разговоры, то в конечном итоге уход Кунде неизбежен, так что лучше сейчас продать, пока ценник за него большой и будет время найти замену, но как я думаю Фойт будет первым выбором Хави на замену и на мой взгляд он будет не хуже Кунде.
У Хави, в отличие от Гвардиолы, нет такой глубины состава, которая позволяет без потерь усадить игрока на скамейку в воспитательных целях.
+59
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+58
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SpilightTwarkle
Ответ Экспертное мнение
Обмен на Киммиха всех устроит
всех (только Барсу)
+33
-1
+32
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breeze1989
Ответ Fan of Sport
Представьте точно такую же ситуацию в Сити, если например Стоунз сказал бы, что не хочет играть в опорной зоне, Аканджи отказался бы играть ЛЦЗ, этого игрока Гвардиола убрал бы из состава в ту же секунду или сделал игроком ротации. Я это к тому, что и Хави нужно на мой взгляд быть жёстче не только с Кунде, но и с остальными игроками, которые многим недовольны. Раз начались такие разговоры, то в конечном итоге уход Кунде неизбежен, так что лучше сейчас продать, пока ценник за него большой и будет время найти замену, но как я думаю Фойт будет первым выбором Хави на замену и на мой взгляд он будет не хуже Кунде.
А есть другой пример. Роберто, который соглашался играть на любой позиции и из очень перспективного атакующего центрального полузащитника к 28 превратился в очень среднего правого защитника и такого же центрального полузащитника.
+27
-3
+24
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Марслан Акматалиев
Кунде не хочет играть правого защитника, но при этом забил гол и отдал 6 голевых передач в Ла Лиге, представьте что будет если он будет играть с большим желанием))
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ZaSvabody
Ответ London.is.blue
Может он хотел его использовать как правого центрального в схеме с 3 цз? Как раз Аспи сдал. Потому что Джеймсу в хорошей форме он может только бутсы чистить.
Так он фактически так и играет у Хави. При атаке там Бальде выдвигается на место вингера, а Кунде, Араухо и Кристенсен образуют тройку. Кунде справа при этом. Непонятно, чем ему это так плохо. В позиционной обороне он играет ПЗ, но Барселона не так много времени обороняется.
+21
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Кино Музыка
Узнает что все хотят его тоже на фланг и останется в Барсе.
+16
-1
+15
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Fan of Sport
Представьте точно такую же ситуацию в Сити, если например Стоунз сказал бы, что не хочет играть в опорной зоне, Аканджи отказался бы играть ЛЦЗ, этого игрока Гвардиола убрал бы из состава в ту же секунду или сделал игроком ротации. Я это к тому, что и Хави нужно на мой взгляд быть жёстче не только с Кунде, но и с остальными игроками, которые многим недовольны.
Раз начались такие разговоры, то в конечном итоге уход Кунде неизбежен, так что лучше сейчас продать, пока ценник за него большой и будет время найти замену, но как я думаю Фойт будет первым выбором Хави на замену и на мой взгляд он будет не хуже Кунде.
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+13
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Andrey Andreev
За 80 лямов надо отдавать этого бездельника не глядя
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Дмитрий Гудков
181 см, 67 кг в профиле
Куда ему ЦЗ играть?
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Egorushka56
Ответ Parce
Да и бред так как Кунде по сути один из основных цз в команде и Барса ищет этим летом пз, зачем им дыра в обороне. Вообщем сочиняют басни на ровном месте
Согласен. Один неудачный сезон не повод для Баварии пускаться во все тяжкие и менять линию защиты. Хотя Кан и Хасан всё могут)
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B-a-r-c-e-l-o-n-a
Ответ Fan of Sport
Представьте точно такую же ситуацию в Сити, если например Стоунз сказал бы, что не хочет играть в опорной зоне, Аканджи отказался бы играть ЛЦЗ, этого игрока Гвардиола убрал бы из состава в ту же секунду или сделал игроком ротации. Я это к тому, что и Хави нужно на мой взгляд быть жёстче не только с Кунде, но и с остальными игроками, которые многим недовольны. Раз начались такие разговоры, то в конечном итоге уход Кунде неизбежен, так что лучше сейчас продать, пока ценник за него большой и будет время найти замену, но как я думаю Фойт будет первым выбором Хави на замену и на мой взгляд он будет не хуже Кунде.
Кунде при переходе обещали, что он будет играть ЦЗ, он и так сезон отыграл на ПЗ. Он просто не хочет больше там играть и делает это уверен чтобы купили номинального ПЗ, что я считаю правильным.
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Fan of Sport
Ответ Lionel Andres Messi 10
У Хави, в отличие от Гвардиолы, нет такой глубины состава, которая позволяет без потерь усадить игрока на скамейку в воспитательных целях.
Не соглашусь. Гвардиола имеет ресурсы для того, чтобы обеспечить глубину состава, но если реально смотреть на вещи, то у Сити целый сезон играет без чистого ЛЗ, сейчас там в основном играет Аканджи, которого, если не ошибаюсь, купили в последний день ТО из-за травмы другого игрока обороны, Пеп придумал новую роль для Стоунза, при отсутствии Стоунза заменяет 19 летний Рико Льюис из академии.
А в целом, на Кунде есть спрос и при его продаже за хорошую сумму, у Барселоны будут ресурсы на его замену, вот что я имел ввиду.
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GoodRik
Во всех играх когда Кунде выходил в центре он выглядел полным Лангле. Самый провальный трансфер по соотношению ожидание-реальность. Мальчик-одуванчик ни позицию выбрать ни в отбор не вступить.
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London.is.blue
Может он хотел его использовать как правого центрального в схеме с 3 цз? Как раз Аспи сдал.
Потому что Джеймсу в хорошей форме он может только бутсы чистить.
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maximilian_15
Ответ Пирс Морган
Пока не знаю, за каким вызовом он поехал, что-то да удержат
То, что Соболев в руках держит?
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Serdida Orayew
Ответ Анвар Масимов
какой катастрофой?? ты его игру видел после ЧМ??? одни привозы да автоголы
Вполне согласен, если за 80 лямов, то воооообще и думать нельзя, продать! Он был топом. Но сейчас он бомбардир в свои ворота и у него всегда есть ассист для соперников.. Жаль... Но правда.
Но не думаю что это замечаю только я, Бавария наверняка тоже смотрит. Так что это утятина..
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Анвар Масимов
Ответ rigobersong
Потерять Кунде будет просто катастрофой для Барселоны, жаль конечно, но походу Барса не готова снова доминировать долгие годы:)
какой катастрофой?? ты его игру видел после ЧМ??? одни привозы да автоголы
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СД18
Ответ London.is.blue
Ну привозил и середняков ты перечислил, а топовые защитники будут?
Он хотел сказать: "куда к этим привозилам ещё одного!"
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Adam Murdalov
Ответ Skorpiorush921
а Де Йонга куда девать??
гави играет на левом фланге атаки педри и кимих центр, в центре нужен еще один, так кто кроме Де йонга может там быть
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Skorpiorush921
Ответ Adam Murdalov
гави которые играет на левом фланге атаки (60%), и педри который левый центральный полузащитник, вряд ли он как-то помешает игре этих двух
а Де Йонга куда девать??
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maximilian_15
Ответ Пирс Морган
Боули: "Даю 100"
Как у кореша твоего дела? Второе место хоть удержат в элитном чемпионате Саудовской Аравии?
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Adam Murdalov
Ответ DolJun
интересно, как быстро в таком случае переобуются местные кулес из гави-педри - надежда барсы - в гави-педри пассажиры, не достойные киммиху бутсы чистить)
гави которые играет на левом фланге атаки (60%), и педри который левый центральный полузащитник, вряд ли он как-то помешает игре этих двух
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gudvinbrok@gmail.com
Ответ azt3c14
У Баварии на позицию защитника 4 игрока :Эрнандес,Де Лигт,Упамекано и Павар.Каждый из них сильнее Кюнде.Да и Бавария ищет 9 и 6 позиции
Люка вечно в лазарете, Павар уже давно навострил лыжи и сидит на чемоданах. Упамекано после фиаско с Сити выглядит не самым надёжным. Так что да Баварии нужен ЦЗ. К слову Мазрауи тоже не оправдал ожиданий. Так что Бавария этим летом точно захочет укрепить всю оборону
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ZamoRano
Ответ London.is.blue
Ну привозил и середняков ты перечислил, а топовые защитники будут?
Типо Нафани?🤣🤣🤣🤦
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gudvinbrok@gmail.com
Ответ maximilian_15
Скептически относились и к Лисандро Мартинесу, а Фабио Каннаваро выигрывал Золотой мяч
Каннаваро получил ЗМ только потому, что Зидан не сдержал эмоций и удалился. Так бы этот ЗМ получил бы скорее всего сам Зидан. Каннаваро просто повезло.
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