Кунде о расиcтах: «Запрет посещать стадион – это слишком просто. Можно ли ввести образовательные меры? Невежество – худшее зло, но его можно побороть»

Теги Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жюль Кунде Винисиус Жуниор расизм дискриминация Футбол

Жюль Кунде призвал принимать эффективные меры по отношению к расистам.

«Нельзя терпеть или оправдывать дискриминационные оскорбления.

Сказать, что поведение игрока может спровоцировать расистскую реакцию, – значит перевести дискуссию в другое русло. Нам нужно сосредоточиться на решениях, потому что проблема, к сожалению, повторяется и портит имидж лиги.

Конечно, занимается таким меньшинство, но это не делает подобные поступки более приемлемыми.

Являются ли эти люди убежденными расистами или просто действуют с целью дестабилизации? Трудно сказать. Но одно можно сказать точно: слова имеют значение, а действия – последствия.

Такое поведение карается законом. Один только запрет на посещение стадиона был бы слишком прост. Какие санкции существуют за пределами футбола? Действительно ли они применяются? Достаточно ли их? Можем ли мы представить себе дополнительные меры в области образования и общественной деятельности?

Невежество – худшее зло, но его можно побороть. Я по-прежнему убежден, что каждый человек способен задуматься о своем поведении, осознать причиненный им вред и измениться к лучшему.

Выражаю поддержку Винисиусу Жуниору», – написал защитник «Барселоны».

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49 комментариев

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Дмитрий Пузырёв
Кстати, правильно. Нужно воспитывать детей с ясельного возраста: воровать плохо, все люди равны!
+37
-5
+32
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Merdan Jumayew
Интересно теперь хоть один судья в Испании осмелиться показать виннипупсу жёлтую карточку?
+33
-16
+17
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riverman1980
"Мы вас научим негров любить" ))
+12
-2
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Виктор Никитин
Ответ Ихарь Окенфэйлов
"Все люди равны" только в сказках. Реальная жизнь показывает, что никакого равенства нет и быть не может даже близко. Ни в чём.
суть этой фразы не в том что все равны и у всех должно быть всё одинаково, а в том что все должны быть равны в том что касается человеческого отношения к ним.. особенно если мы говорим о простых людях, а не о преступниках и тд
+9
0
+9
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Ихарь Окенфэйлов
Ответ Дмитрий Пузырёв
Кстати, правильно. Нужно воспитывать детей с ясельного возраста: воровать плохо, все люди равны!
"Все люди равны" только в сказках. Реальная жизнь показывает, что никакого равенства нет и быть не может даже близко. Ни в чём.
+17
-9
+8
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Безумный Макс
Ответ Турист4005
Сейчас в коментах будет наплыв свиделей секты "В Дани Алвеша бросили Банан а он поднял и съел его"
вот Ривалдо хорошо сказал без нытья
читайте
+6
0
+6
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Muhammad Juraev
Ответ Том Мунтян
У секты сейчас случится разрыв мозга, вроде нужно что-то спи****ь в адрес Вини, но, блин, за него заступился темнокожий игрок Барсы) Более того, он в своей инсте закрепил пост, посвященный этому.
🤣🤣🤣🤣
Причём тут Барселона?🤣
Опять комплекс у обиженных)
Вам кажется, что вас весь мир обижает 🤣
+7
-2
+5
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Tun
Именно! Нужно бороться с невежеством в целом, тогда и общество будет культурнее
+5
-1
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abrbal
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ riverman1980
"Мы вас научим негров любить" ))
в точку
+4
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TJ tigra
Мне, кстати, тоже не ясно, почему не сделать какие-то принудительные курсы/обучение и прочее про историю рабовладения, расизма. Ну, например, если ты зачинщик, то должен посетить и сдать экзамен, например, полгода курсов. Если за компанию кричал, то месяца два прослушать лекции. Что-то подобное.
П.с. возможно, здесь уже будет неуважение к Кунде, но хороший пост, и написан не им, мое мнение - 💯%. Слишком умный, прости Кунде))))
Если ошибусь, и окажется, в свободное время он читает, извинюсь)
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deadjoker
В ЮАР вот даже деньги давали типа чтобы исправить неравенство, помогло ровно никак. Наоборот все развалили.
Должно просто пройти пару поколений и все встанет на свои места. в первую очередь в головах у чернокожих, чтобы они перестали воспринимать себя как низшую расу.
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Buharoid
Запрет посещать стадионы это слишком просто, давайте расстреливать коленопреклоненных расистов перед статуями святых мучеников Джорджа Флойда и Винисиуса.
+9
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abrbal
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Помоему классно...
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Виктор Никитин
Ответ Merdan Jumayew
Интересно теперь хоть один судья в Испании осмелиться показать виннипупсу жёлтую карточку?
учитывая сколько у Винисиуса в принципе жк, то о чём ты вообще?
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Muhammad Juraev
Ответ Турист4005
Алё я не болею за Реал и за Винисиуса. я фан Ливерпуля .
"Фанат" реала у которого ноль комментариев про Ливер 🤣
Все про Барсу и любимого винипупа)
Сказал бы ,что ты фанатик Барселоны)
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Serdida Orayew
Ответ Турист4005
Алё я не болею за Реал и за Винисиуса. я фан Ливерпуля .
Какая разница за кого болеешь? Ты бы ещё про девушку написал которую он якобы насиловал.
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HI MARS
Ответ d.xoxlov
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Чем шаман хуже РПЦ?
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Muhammad Juraev
Ответ Турист4005
Алё я не болею за Реал и за Винисиуса. я фан Ливерпуля .
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Adamdfdgds
Ответ deadjoker
В ЮАР вот даже деньги давали типа чтобы исправить неравенство, помогло ровно никак. Наоборот все развалили. Должно просто пройти пару поколений и все встанет на свои места. в первую очередь в головах у чернокожих, чтобы они перестали воспринимать себя как низшую расу.
Воспринимают себя как низшую расу лишь слабоумные, как винисиус. Адекватные темнокожие люди трудятся, платят налоги и никак не ассоциируют себя с левыми движениями типа blm
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xDe xDe
Ответ deadjoker
В ЮАР вот даже деньги давали типа чтобы исправить неравенство, помогло ровно никак. Наоборот все развалили. Должно просто пройти пару поколений и все встанет на свои места. в первую очередь в головах у чернокожих, чтобы они перестали воспринимать себя как низшую расу.
Ну ты сравнил, конечно, экономику с психологией. Небо и земля. Мерзкое поведение само собой не появляется - оно прививается обществом в целом и семьёй в частности. Равно как и переклин многих темнокожих на цвете их кожи, он не из воздуха в головах возникает. Если с детства задавать установки, что корректно себя вести это, на самом деле, очень даже круто (а в случае темнокожих - что ни к чему принижать себя в своих же глазах из-за расы, надо просто быть достойным человеком, и всё) - всё и будет в порядке с каждой стороны конфликта, ибо конфликт исчезнет как таковой.
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Merdan Jumayew
Ответ Muhammad Juraev
Конечно нет! А то такую истерию закатит..
Если какой-то судья покажет этому мальчику жёлтую то он автоматически станет расистом, а если вдруг покажет красную тогда его уволят сразу после матча и сделают врагом человечества)))
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Истинное В е л и ч и е
Ответ ftre65fr65t
пусть тогда эти хулиганы гуляют где-нибудь за пределами стадиона, нечего им делать в одном обществе с нормальными воспитанными людьми
прикол в том, что нормальность - это миф, а воспитанность - редкость даже среди образованных.
правильно говорит бывалый путешественник Ривалдо - в мире много плохих людей. и против них надо иметь не только инструменты наказания, но и инструменты влияния. для того и рекомендую не останавливаться в развитии тем, кого обижают, а искать способы стать сильнее. а зачем? - затем, чтобы страх не мешал жить так, как хочешь. Страх съедает душу. (фильм 1974г. Р.В.Фассбиндер)
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Vlad
Ответ Merdan Jumayew
Интересно теперь хоть один судья в Испании осмелиться показать виннипупсу жёлтую карточку?
Респект Бенгоэчеа. Почин есть, дело за остальными. Арбитры должны поддерживать друг друга. Игроки соперника, их фанаты, а теперь ещё и судьи начнут травить его. Глядишь нет больше его - нет больше таких скандалов и прочей суеты.
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Saint Blond
Пожизнено сажать ага, чел это просто оскорбление, типо если его назвать де*илом тоже уголовка? Расисты были и будут, причем не только белые, а если классифицировать оскорбления то это просто людям рот зашейте и все.
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Кыш Мыш
Ответ riverman1980
"Мы вас научим негров любить" ))
Ага.Там и стадион валенсийский наказали уже...а что там с Эспаньолом?Или то другое?..
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