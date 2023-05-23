Жюль Кунде призвал принимать эффективные меры по отношению к расистам.

«Нельзя терпеть или оправдывать дискриминационные оскорбления.

Сказать, что поведение игрока может спровоцировать расистскую реакцию, – значит перевести дискуссию в другое русло. Нам нужно сосредоточиться на решениях, потому что проблема, к сожалению, повторяется и портит имидж лиги.

Конечно, занимается таким меньшинство, но это не делает подобные поступки более приемлемыми.

Являются ли эти люди убежденными расистами или просто действуют с целью дестабилизации? Трудно сказать. Но одно можно сказать точно: слова имеют значение, а действия – последствия.

Такое поведение карается законом. Один только запрет на посещение стадиона был бы слишком прост. Какие санкции существуют за пределами футбола? Действительно ли они применяются? Достаточно ли их? Можем ли мы представить себе дополнительные меры в области образования и общественной деятельности?

Невежество – худшее зло, но его можно побороть. Я по-прежнему убежден, что каждый человек способен задуматься о своем поведении, осознать причиненный им вред и измениться к лучшему.

Выражаю поддержку », – написал защитник «Барселоны».

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