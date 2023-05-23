Кунде о расиcтах: «Запрет посещать стадион – это слишком просто. Можно ли ввести образовательные меры? Невежество – худшее зло, но его можно побороть»
Жюль Кунде призвал принимать эффективные меры по отношению к расистам.
«Нельзя терпеть или оправдывать дискриминационные оскорбления.
Сказать, что поведение игрока может спровоцировать расистскую реакцию, – значит перевести дискуссию в другое русло. Нам нужно сосредоточиться на решениях, потому что проблема, к сожалению, повторяется и портит имидж лиги.
Конечно, занимается таким меньшинство, но это не делает подобные поступки более приемлемыми.
Являются ли эти люди убежденными расистами или просто действуют с целью дестабилизации? Трудно сказать. Но одно можно сказать точно: слова имеют значение, а действия – последствия.
Такое поведение карается законом. Один только запрет на посещение стадиона был бы слишком прост. Какие санкции существуют за пределами футбола? Действительно ли они применяются? Достаточно ли их? Можем ли мы представить себе дополнительные меры в области образования и общественной деятельности?
Невежество – худшее зло, но его можно побороть. Я по-прежнему убежден, что каждый человек способен задуматься о своем поведении, осознать причиненный им вред и измениться к лучшему.
Выражаю поддержку Винисиусу Жуниору», – написал защитник «Барселоны».
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
читайте
Причём тут Барселона?🤣
Опять комплекс у обиженных)
Вам кажется, что вас весь мир обижает 🤣
П.с. возможно, здесь уже будет неуважение к Кунде, но хороший пост, и написан не им, мое мнение - 💯%. Слишком умный, прости Кунде))))
Если ошибусь, и окажется, в свободное время он читает, извинюсь)
Должно просто пройти пару поколений и все встанет на свои места. в первую очередь в головах у чернокожих, чтобы они перестали воспринимать себя как низшую расу.
Все про Барсу и любимого винипупа)
Сказал бы ,что ты фанатик Барселоны)
правильно говорит бывалый путешественник Ривалдо - в мире много плохих людей. и против них надо иметь не только инструменты наказания, но и инструменты влияния. для того и рекомендую не останавливаться в развитии тем, кого обижают, а искать способы стать сильнее. а зачем? - затем, чтобы страх не мешал жить так, как хочешь. Страх съедает душу. (фильм 1974г. Р.В.Фассбиндер)