Глава FIGC о борьбе с расизмом: «Больной футбол можно вылечить только хирургией, а не таблетками. Это энтропийный кризис, терапии недостаточно – нужны культурные изменения»

Теги серия А Италия болельщики Федерация футбола Италии Политика Габриэле Гравина дискриминация Футбол

Глава Итальянской федерации футбола высказался о борьбе с дискриминацией на стадионах.

Ранее власти Италии запретили игрокам выступать под 88-м номером в рамках борьбы с антисемитизмом и иными видами дискриминации на стадионах.

«Чтобы приступить к исцелению больного футбола, нужно осознать, что наш долг значителен, и вмешаться хирургически, а не с помощью простых таблеток.

Поскольку это энтропийный кризис, футбольную систему нельзя излечить только с помощью терапии. Необходимы культурные изменения. Несколько дней назад мы подписали декларацию о намерениях противодействовать всем формам физического или словесного насилия и исключить их из футбола.

Чтобы искоренить расизм и антисемитизм на наших стадионах, мы обратились c просьбой о максимальном содействии к клубам, которые с использованием современных технологий могут выявлять в режиме реального времени тех, кто унижает человеческое достоинство.

В последнее время некоторые решения, принятые федерацией, вызвали неадекватную реакцию нарушителей спокойствия, которые также используют необычные средства запугивания. Мы не поддаемся никаким манипуляциям – тем более, политическим, – и фокусируемся исключительно на фактах», – сказал Габриэле Гравина.

 

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4 комментария

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T622222
Они как раз в это время во Франции в полной красе происходят ( Культурная революция)))))))
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Mohnatiy
"...вызвали неадекватную реакцию нарушителей спокойствия, которые также используют необычные средства запугивания..." - это он о французских протестунах, которых так поддерживают страдающие от расизма футболисты?
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ТимТалер
Культурная революция закончится тем, что толпа белых будет бежать в другие страны... )
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Заяцволк
А, так это футбол больной ? Бгг, ок, ну тут понятно что делать надо. Кто является лицом футбола в Италии ? Правильно - наш Ювентус. Все увидели, что в нашем Ювентусе просто рассадник расизма - и Лукаку оскорбляли, и вратаря Милана обзывали, и Кена не любят, мол он не футболист, ну это всё расистские отговорки, и Сандро с Куадрадо пытаются выгнать из клуба, и над Веа уже издеваются мол голов мало забивает, ох... Короче, только расформирование нашего Ювентуса победит расизм, вроде очевидно
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