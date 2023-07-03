Глава FIGC о борьбе с расизмом: «Больной футбол можно вылечить только хирургией, а не таблетками. Это энтропийный кризис, терапии недостаточно – нужны культурные изменения»

Глава Итальянской федерации футбола высказался о борьбе с дискриминацией на стадионах.

Ранее власти Италии запретили игрокам выступать под 88-м номером в рамках борьбы с антисемитизмом и иными видами дискриминации на стадионах.

«Чтобы приступить к исцелению больного футбола, нужно осознать, что наш долг значителен, и вмешаться хирургически, а не с помощью простых таблеток.

Поскольку это энтропийный кризис, футбольную систему нельзя излечить только с помощью терапии. Необходимы культурные изменения. Несколько дней назад мы подписали декларацию о намерениях противодействовать всем формам физического или словесного насилия и исключить их из футбола.

Чтобы искоренить расизм и антисемитизм на наших стадионах, мы обратились c просьбой о максимальном содействии к клубам, которые с использованием современных технологий могут выявлять в режиме реального времени тех, кто унижает человеческое достоинство.

В последнее время некоторые решения, принятые федерацией, вызвали неадекватную реакцию нарушителей спокойствия, которые также используют необычные средства запугивания. Мы не поддаемся никаким манипуляциям – тем более, политическим, – и фокусируемся исключительно на фактах», – сказал Габриэле Гравина.