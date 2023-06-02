Мойзе Кин о расизме: «Я со школы знаю, как тяжело чернокожим жить в Италии. Когда это случилось с Лукаку, я сказал себе: «Добро пожаловать, ниггер!»
Мойзе Кин рассказал о систематическом расизме в итальянском футболе.
4 апреля в первом матче 1/2 финала Кубка Италии на «Альянц Стэдиум» (1:1) фанаты «Ювентуса» оскорбляли форварда «Интера» Ромелу Лукаку на расовой почве во время исполнения им пенальти в концовке матча, изображая обезьянье уханье. Полиции удалось вычислить оскорблявших Лукаку болельщиков – 171 человек получил запрет на посещение футбольных матчей.
Сам Кин столкнулся с расистскими оскорблениями в апреле 2019 года – в выездном матче с «Кальяри».
«Я родился в Италии и со школьной скамьи знаю, как тяжело чернокожему жить в этой стране. Я знаю, каково быть жертвой расизма. Со мной произошло многое, и я надеюсь, что вещи изменятся.
Я не удивился недавнему случаю с Лукаку. Я сказал себе: «Добро пожаловать в Италию, ниггер!»
Я очень надеюсь, что однажды люди поймут, что это то, чего не должно существовать. Все люди, у каждого есть душа и сердце.
Когда это случилось со мной, я этого не ожидал. Я прекрасно знал, что расизма много, но не думал, что он дойдет до футбола. А я был еще очень молод.
Я понятия не имел, что такое может произойти на стадионе. Я, может быть, понимал, что происходит снаружи, с незнакомыми людьми, но на стадионе, куда ты приводишь свою семью, своих детей, это позор», – сказал форвард «Ювентуса» в интервью views.fr.
Читайте про ультрамарафоны и преодоление себя. Истории любителей бега в большом проекте
У него красные глаза от перцового баллончика)
Утром его будят, он садится на лошадь, скачет в другой городок. Находит другой салун, входит в него и заказывает бутылку виски.
Ему говорят: «Мы черномазых не обслуживаем!»
Ковбой смотрит в зеркало: «Чёрт! В темноте не того разбудили!»
а так то в душе они все афробельгийцы.афроитальянцы.и тд..ну ну) а если что не так. то на одно колено и кулак вверх.гм
Только жирный может называть другого жирным, а если это сделает худой человек, то сразу ущемление и бодишейминг.