Мойзе Кин о расизме: «Я со школы знаю, как тяжело чернокожим жить в Италии. Когда это случилось с Лукаку, я сказал себе: «Добро пожаловать, ниггер!»

Мойзе Кин рассказал о систематическом расизме в итальянском футболе.

4 апреля в первом матче 1/2 финала Кубка Италии на «Альянц Стэдиум» (1:1) фанаты «Ювентуса» оскорбляли форварда « » на расовой почве во время исполнения им пенальти в концовке матча, изображая обезьянье уханье. Полиции удалось вычислить оскорблявших Лукаку болельщиков – 171 человек получил запрет на посещение футбольных матчей.

Сам Кин столкнулся с расистскими оскорблениями в апреле 2019 года – в выездном матче с « ».

«Я родился в Италии и со школьной скамьи знаю, как тяжело чернокожему жить в этой стране. Я знаю, каково быть жертвой расизма. Со мной произошло многое, и я надеюсь, что вещи изменятся.

Я не удивился недавнему случаю с . Я сказал себе: «Добро пожаловать в Италию, ниггер!»

Я очень надеюсь, что однажды люди поймут, что это то, чего не должно существовать. Все люди, у каждого есть душа и сердце.

Когда это случилось со мной, я этого не ожидал. Я прекрасно знал, что расизма много, но не думал, что он дойдет до футбола. А я был еще очень молод.

Я понятия не имел, что такое может произойти на стадионе. Я, может быть, понимал, что происходит снаружи, с незнакомыми людьми, но на стадионе, куда ты приводишь свою семью, своих детей, это позор», – сказал форвард « » в интервью views.fr.

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