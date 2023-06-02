Мойзе Кин о расизме: «Я со школы знаю, как тяжело чернокожим жить в Италии. Когда это случилось с Лукаку, я сказал себе: «Добро пожаловать, ниггер!»

Теги Интер Кальяри Ювентус серия А Италия болельщики Ромелу Лукаку Мойзе Кин дискриминация Футбол

Мойзе Кин рассказал о систематическом расизме в итальянском футболе.

4 апреля в первом матче 1/2 финала Кубка Италии на «Альянц Стэдиум» (1:1) фанаты «Ювентуса» оскорбляли форварда «Интера» Ромелу Лукаку на расовой почве во время исполнения им пенальти в концовке матча, изображая обезьянье уханье. Полиции удалось вычислить оскорблявших Лукаку болельщиков – 171 человек получил запрет на посещение футбольных матчей.

Сам Кин столкнулся с расистскими оскорблениями в апреле 2019 года – в выездном матче с «Кальяри».

«Я родился в Италии и со школьной скамьи знаю, как тяжело чернокожему жить в этой стране. Я знаю, каково быть жертвой расизма. Со мной произошло многое, и я надеюсь, что вещи изменятся.

Я не удивился недавнему случаю с Лукаку. Я сказал себе: «Добро пожаловать в Италию, ниггер!»

Я очень надеюсь, что однажды люди поймут, что это то, чего не должно существовать. Все люди, у каждого есть душа и сердце.

Когда это случилось со мной, я этого не ожидал. Я прекрасно знал, что расизма много, но не думал, что он дойдет до футбола. А я был еще очень молод.

Я понятия не имел, что такое может произойти на стадионе. Я, может быть, понимал, что происходит снаружи, с незнакомыми людьми, но на стадионе, куда ты приводишь свою семью, своих детей, это позор», – сказал форвард «Ювентуса» в интервью views.fr.

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14 комментариев

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melowchi
Они делают всё для популязации этого выражения, а потом сами же оскорбляются. шиза
+31
-4
+27
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T622222
А как хорошо в Кении все свои!
+21
-5
+16
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llolishe
Поч в Америке рэперы своих дружков могут ниггерами называть ,а если кто-то незнакомый им так скажет то сразу расизм?
+11
-3
+8
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Лёха Жданчик
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ковбой входит в салун, подходит к бармену, заказывает бутылку виски, выпивает её и просит бармена разбудить его в 5 утра. Утром его будят, он садится на лошадь, скачет в другой городок. Находит другой салун, входит в него и заказывает бутылку виски. Ему говорят: «Мы черномазых не обслуживаем!» Ковбой смотрит в зеркало: «Чёрт! В темноте не того разбудили!»
Как узнать что у черного был недавно секс?
У него красные глаза от перцового баллончика)
+3
-1
+2
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Lionel Andres Messi 10
Ковбой входит в салун, подходит к бармену, заказывает бутылку виски, выпивает её и просит бармена разбудить его в 5 утра.
Утром его будят, он садится на лошадь, скачет в другой городок. Находит другой салун, входит в него и заказывает бутылку виски.
Ему говорят: «Мы черномазых не обслуживаем!»
Ковбой смотрит в зеркало: «Чёрт! В темноте не того разбудили!»
+2
-1
+1
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Moe Joe
😂😂😂😂
+1
0
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Tutti Pazzi per Materazzi
Нас арестовали за то, что мы были черными на улице в пятницу вечером (с)
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Павел павел
значит ему можно называть Лукаку ниггером.и себя тоже
а так то в душе они все афробельгийцы.афроитальянцы.и тд..ну ну) а если что не так. то на одно колено и кулак вверх.гм
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Фан Рубина
Просто родился не в той стране. Такое бывает.
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as009595@icloud.com
Если чернокожим так тяжело жить в Европе, почему они не остаются у себя в Африке?)
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Илья Владимирович
Да вы сами так себя называете, о чем вообще речь?
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Вечно в бане
Ответ llolishe
Поч в Америке рэперы своих дружков могут ниггерами называть ,а если кто-то незнакомый им так скажет то сразу расизм?
Потому что негры, как толстяки.

Только жирный может называть другого жирным, а если это сделает худой человек, то сразу ущемление и бодишейминг.
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