Колыванов о запрете 88-го номера в Италии: «Эти цифры на генетическом уровне на кого-то влияли, может. В современном футболе многое запрещено»

Игорь Колыванов считает запрет играть под 88-м номером в Италии нецелесообразным.

Ранее власти Италии запретили играть в форме с номером 88 в рамках борьбы с антисемитизмом на стадионах.

«Если итальянцам так захотелось, то пускай. Это они, конечно, высоко взяли. Раньше цифры шли от 1-го номера до 11-го, кто в основном составе выходил. Потом появилась персонализация.

Для кого-то каждое число что-то значит. Может, игрок родился в 1988-м году.

Если футболист умеет играть футбол, вообще плевать, под каким номером он выходит на поле. Сейчас в современном футболе появилась много запретов. Раньше такого не было, если еще что-то запретят, я не удивлюсь.

Не знаю, как на футболистов повлияет эта отмена. Возможно, на генетическом уровне эти цифры на кого-то влияли», – сказал бывший игрок «Фоджи» и «Болоньи».

В Италии запретили 88-й номер (был у Пашалича). Кто еще брал такой в топ-5 и России?