Колыванов о запрете 88-го номера в Италии: «Эти цифры на генетическом уровне на кого-то влияли, может. В современном футболе многое запрещено»

Теги премьер-лига Россия серия А Италия болельщики Игорь Колыванов игровая форма Политика дискриминация Футбол

Игорь Колыванов считает запрет играть под 88-м номером в Италии нецелесообразным.

Ранее власти Италии запретили играть в форме с номером 88 в рамках борьбы с антисемитизмом на стадионах.

«Если итальянцам так захотелось, то пускай. Это они, конечно, высоко взяли. Раньше цифры шли от 1-го номера до 11-го, кто в основном составе выходил. Потом появилась персонализация.

Для кого-то каждое число что-то значит. Может, игрок родился в 1988-м году.

Если футболист умеет играть футбол, вообще плевать, под каким номером он выходит на поле. Сейчас в современном футболе появилась много запретов. Раньше такого не было, если еще что-то запретят, я не удивлюсь.

Не знаю, как на футболистов повлияет эта отмена. Возможно, на генетическом уровне эти цифры на кого-то влияли», – сказал бывший игрок «Фоджи» и «Болоньи».

В Италии запретили 88-й номер (был у Пашалича). Кто еще брал такой в топ-5 и России?

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11 комментариев

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#SharkTeam
Запрет числа в виде игрового номера очень странно выглядит. Это не является каким-то символом, а этим запретом ещё и внимание привлекут
+5
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+5
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Сергей48
Если 88 под запретом, то тогда и число 14 нужно запретить!
+3
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Алексей Ненахов
14 разрешай 88 запрещай
+2
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+2
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Kubinec_
пусть они в Италии игровое время сразу с 15 минуты начинают и на 87 заканчивают
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Леван Мкртчян
Если футболист с таким номером упадет на бок на газон, то его можно будет назвать бесконечным симулянтом, причем дважды.
Я думаю поэтому отменили
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Влад Ким
Значит брать номер 1+8 это нормально, а 88 не нормально)
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BET3P
Рекламная кампания 1488 прошла на ура :(
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Nick Crosier
Надо еще 14 запретить. А то вдруг 14 и 88 окажутся рядом в пылу борьбы.
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Н.Ф.
Ответ Алексей Ненахов
14 разрешай 88 запрещай
А если запретить в числе π первые две цифры после запятой?
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Леван Мкртчян
Ответ Н.Ф.
А если запретить в числе π первые две цифры после запятой?
Ужасное число . Отменить его немедленно. Сейчас гугл выдал, что в последовательности из первых 205 знаков числа пи, после запятой ,дважды встречается последовательность 88!

И (!) Тут не знак фрактала
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