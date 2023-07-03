Андрей Мостовой о запасных «Зенита»: «Уровень не ниже, чем основы других клубов. Вся сборная России сидит на нашей скамейке»

Теги Зенит премьер-лига Россия Сборная России по футболу Александр Ерохин Дмитрий Чистяков Алексей Сутормин Матео Кассьерра Андрей Мостовой Данил Круговой Иван Сергеев Футбол

Андрей Мостовой высоко отозвался об уровне запасных игроков «Зенита».

«Заметил, что если Сергеев или Кассьерра играют в основном составе, то играют плохо и не забивают. А если друг друга меняют, то забивают после замены.

Молодцы – все ребята, в концовке игры умеют дожимать соперника. Уровень «Зенита» на скамейке не ниже, чем основные составы других команд. Вся сборная России сидит на скамейке «Зенита», – сказал хавбек «Зенита».

12 комментариев

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Михаил Савченко
Ответ Спартак сила
зато негры в основном составе стыд и срам
Фан Спартака предъявляет Зениту за негров в основе, вот это времена, лол
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a.k.a. DRAGON0928
И кто там уровень сборной? Ерохин и Сутормин или же Бакаев?
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УсыЧерчесова
Игроки сборной - Четвертьфиналиста ЧМ, сидят на банке.
Вот это уровень чемпионата у нас!
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Кино Музыка
Не понимаю, чем он доволен.
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Сергей Жарковский
" Вся сборная России сидит на скамейке Зенита" - это Андрюша, уже перебор!
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Рус Киссенжер
вся сборная России вообще сидит на скамейке.
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Caniball
Андрей, какая там сборная у тебя сидит на скамейке?!
Только если ты сам.
Еще кроме тебя из Зенита вызываются в сборную 2 игрока: Кузявев и Караваев, но они были игроками основы Зенита.
Больше в сборную и вызвать некого.
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Faust Doc
Жаль что заявка ограничена, я бы тоже на скамейке Зенита посидел!
Гы гы гы
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