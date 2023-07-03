Андрей Мостовой о запасных «Зенита»: «Уровень не ниже, чем основы других клубов. Вся сборная России сидит на нашей скамейке»
Андрей Мостовой высоко отозвался об уровне запасных игроков «Зенита».
«Заметил, что если Сергеев или Кассьерра играют в основном составе, то играют плохо и не забивают. А если друг друга меняют, то забивают после замены.
Молодцы – все ребята, в концовке игры умеют дожимать соперника. Уровень «Зенита» на скамейке не ниже, чем основные составы других команд. Вся сборная России сидит на скамейке «Зенита», – сказал хавбек «Зенита».
Вот это уровень чемпионата у нас!
Только если ты сам.
Еще кроме тебя из Зенита вызываются в сборную 2 игрока: Кузявев и Караваев, но они были игроками основы Зенита.
Больше в сборную и вызвать некого.
Гы гы гы