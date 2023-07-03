Данил Круговой: «Цель «Зенита» – 6-е чемпионство подряд. Чемпионами становиться не скучно, хочется выигрывать каждый год»

Данил Круговой рассказал, что хочет становиться чемпионом России каждый год.

«Конечно, цель команды на сезоне – шестое чемпионство подряд! Чемпионами становиться не скучно. Хочется каждый год выигрывать чемпионат.

Хочется выиграть еще и Кубок России. Потому что лично я его еще не завоевывал.

Реально ли для «Зенита» пройти сезон без поражений? Это сложная цель, но мы стараемся в каждом матче выдавать максимум и в обороне, и в атаке», – сказал защитник « ».