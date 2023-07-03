Данил Круговой: «Цель «Зенита» – 6-е чемпионство подряд. Чемпионами становиться не скучно, хочется выигрывать каждый год»

Теги Зенит премьер-лига Россия Данил Круговой Спорт-Экспресс Футбол

Данил Круговой рассказал, что хочет становиться чемпионом России каждый год.

«Конечно, цель команды на сезоне – шестое чемпионство подряд! Чемпионами становиться не скучно. Хочется каждый год выигрывать чемпионат.

Хочется выиграть еще и Кубок России. Потому что лично я его еще не завоевывал.

Реально ли для «Зенита» пройти сезон без поражений? Это сложная цель, но мы стараемся в каждом матче выдавать максимум и в обороне, и в атаке», – сказал защитник «Зенита».

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15 комментариев

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Zenith forever
Конечно становиться чемпионами не скучно. Скучно постоянно ныть и не становиться чемпионами.
+18
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Любовь Мелехова
Ответ Саша Соболев
Я уверен в этом году Зенит не станет чемпионом!
Каникулы, а заняться нечем, вот и тянет глупости писать на взрослом сайте. Лучше правила повтори, где надо запятые ставить.
+5
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Zenith forever
Ответ Саша Соболев
Я уверен в этом году Зенит не станет чемпионом!
Ну раз ты уверен, то конечно Зенит не станет чемпионом. Кстати, а что ты писал в прошлом году?
+2
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Klinsmann32
Ответ Игорь Стукачев
Весело играть и становиться чемпионом, а сидеть и протирать штаны это скучно. После ухода из футбола о вас и не вспомнят, кто вы и где играли. Спасибо бразильцам что они делают вас чемпионами.
ваших уже лет 20 не вспоминают) круговой ещё относительно молодой, все впереди у него
+3
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Саша Соболев
Ответ Любовь Мелехова
Каникулы, а заняться нечем, вот и тянет глупости писать на взрослом сайте. Лучше правила повтори, где надо запятые ставить.
Да у тебя самой каникулы, зануда
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Дмитрий9779
Ответ jeckk
Сидя на скамейке становиться чемпионом должно быть скучно
Круговой в прошедшем сезоне учавствовал в 27 матчах во всех турнирах.
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Дмитрий9779
Правильно,цель одна у Зенита-чемпионство.
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Артем Гладских
Чемпионом стать каждый хочет.
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Максим Попов
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смысл проводить вообще чемпионат? зенит вечный чемпион, так как любительские клубы не дотянут до уровня зенита, может пора девочкам поднатужится? А зенит перевести в более сильную лигу,что бы им было не так скучно, например Испания или Англия, а то надоело смотреть как мужики здоровые насилуют маленьких детей.
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Роман
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чемпионы, пока леха миллер есть..потом снова в фнл
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Саша Соболев
Ответ Zenith forever
Ну раз ты уверен, то конечно Зенит не станет чемпионом. Кстати, а что ты писал в прошлом году?
Ничего
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