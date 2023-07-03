Боссы «Барсы» не уверены в трансфере Ромеу, несмотря на желание Хави. Клуб продолжит изучать рынок

Теги Барселона Хави Ла Лига возможные трансферы Жирона Ориоль Ромеу Футбол

В «Барселоне» не определились насчет трансфера хавбека «Жироны» Ориоля Ромеу.

Ранее стало известно, что «блауграна» готова предложить 5-6 млн евро за своего воспитанника.

31-летний опорник не был основным выбором «Барсы», но другие варианты сорвались. Теперь тренер сине-гранатовых Хави настаивает на этом трансфере.

Тем не менее руководители «Барсы» не уверены в этой идее и намерены продолжить изучать рынок. Хави порекомендовали подождать.

В сезоне-2022/23 Ромеу провел за «Жирону» 36 матчей, в которых сделал 2 результативных передачи. Подробная статистика 31-летнего полузащитника доступна здесь.

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33 комментария

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Бронислав Каминский
Ответ Растиньяк
А жаль, неплохое омоложение для радужного рычага
А зачем нужно омолаживать команду,где всего 5 игроков старше 30ти лет?)
+33
-5
+28
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Barsenoga
зачем брали Гюндогана тогда, Кесье, Хави реально как физрук
+15
-8
+7
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даниил футбол
Ну удачи, боссы барсы
+6
0
+6
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Сергей Галынский
Посмотрите на Авито
Я бы Кузяева предложил,но денег не хватит на подъемные и зарплату
+3
0
+3
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Правая рука Дзюбы
Ответ Barsenoga
зачем брали Гюндогана тогда, Кесье, Хави реально как физрук
Гюндоган и Кессье - игроки на позицию восьмерки, а не опорника
+3
0
+3
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Вячеслав Новиков
Сколько же негатива то по поводу Барселоны, покоя прямо не даёт, обиженные люди
+9
-7
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Хави стоит доверится, он лучше знает, что нужно ему для победы в лч)
Для победы в ЛЧ нужно выйти из группы!
+3
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+2
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nurikkkk
Скоро на на Яя Туре выйдут))))
+3
-2
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Merdan Jumayew
Ответ Barsenoga
зачем брали Гюндогана тогда, Кесье, Хави реально как физрук
Гюндоган не опорник. Ты 🤡
+1
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Сикарио
Ответ Barsenoga
зачем брали Гюндогана тогда, Кесье, Хави реально как физрук
почему как?
+3
-2
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XavIniesta2008-2015
Ответ Правая рука Дзюбы
Гюндоган и Кессье - игроки на позицию восьмерки, а не опорника
Гюндоган может сыграть разыгрывающего опорника. В Сити он это делал вполне успешно. Хави просто хочет разноплановых опорников под разные игровые ситуации. Гюндоган хорошо пасует, Френки-тащит мяч, Ромеу и Кессье могут давать большой объём без мяча и хороши в отборах. Сезон длинный и наверняка будет ротация
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felix-sanchez
Ответ Jason Williams
а Касадо прям уровнем выше
Не выше, но зачем покупать Ромеу, тратить на него деньги, когда итак понятно, что он не уровень. Из молодых вполне может кто-то выстрелить, если нет возможности купить хорошего опорника.
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Jason Williams
Ответ felix-sanchez
Это покупка ради покупки, он уровень Жирон и Саутгемптонов. А для ротации можно того-же Касадо использовать.
а Касадо прям уровнем выше
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KingOfTheDivan
Ответ Barsenoga
зачем брали Гюндогана тогда, Кесье, Хави реально как физрук
Ромеу вряд ли большую зп попросит, как игрок ротации будет неплохим вариантом
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Пацанчик реальный
Ответ GuruFutbola
Или купить судей, но это не путь Барсы
Хахахахахаха
+1
-1
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прощай Роналду
Ответ Пацанчик реальный
Для победы в ЛЧ нужно выйти из группы!
Для победы в ЛЧ нужно не проигрывать в плей офф)))
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Achilles 21
хоть в этом вопросы боссы в адеквате
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Нурбол Жумаскалиев
изучить рынок = искать бесплатного
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Эрик Оганезов
Хави с такими "желаниями" долго не протянет
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