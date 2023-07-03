В «Барселоне» не определились насчет трансфера хавбека «Жироны» Ориоля Ромеу.

Ранее стало известно, что «блауграна» готова предложить 5-6 млн евро за своего воспитанника.

31-летний опорник не был основным выбором «Барсы», но другие варианты сорвались. Теперь тренер сине-гранатовых Хави настаивает на этом трансфере.

Тем не менее руководители «Барсы» не уверены в этой идее и намерены продолжить изучать рынок. порекомендовали подождать.

В сезоне-2022/23 провел за «Жирону» 36 матчей, в которых сделал 2 результативных передачи. Подробная статистика 31-летнего полузащитника доступна здесь.