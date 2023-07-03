Хавбек «Барсы Б» Гарридо о 400 млн евро отступных: «Из-за этого меня никто не подписывает. Я гарантированно останусь в «Барселоне», это моя единственная цель»

Хавбек «Барселоны Б» Алеиш Гарридо намерен остаться в «Барселоне».

«Очень доволен сезоном, дебютом в первой команде, но было много и других вещей, как, например, опыт игры за фарм-клуб, и выступать в еврокубках теперь будет чем-то невероятным».

О вызове на летние сборы с основной командой «Барселоны»

«Когда тебя вызывают на день – это одно, но совсем другое дело – быть со своими кумирами неделями, встречаться с ними и играть против них на тренировках, чтобы занять свое место [в составе]».

О сумме отступных в 400 миллионов евро

«Единственная цель – остаться в «Барселоне». Из-за этого меня никто не подписывает, и все идет хорошо. У меня нет никаких претензий, это способ гарантировать, что на следующие два года я останусь здесь», – сказал в эфире Catalunya Ràdio.