«Барса» готова предложить 5-6 млн евро за Ромеу. Хавбек «Жироны» хочет перейти как можно скорее

Теги Барселона Ла Лига возможные трансферы Жирона Ориоль Ромеу деньги Футбол

Хавбек «Жироны» Ориоль Ромеу хочет вернуться в «Барселону».

Ранее появилась информация, что «Барселона» планирует вернуть своего воспитанника. «Жирона» требует выплатить отступные за Ромеу в размере 10 миллионов евро и не соглашается на снижение цены или включение в сделку других игроков.

По информации As, «Барселона» готова предложить за Ромеу 5-6 миллионов евро – клуб не готов платить больше из-за тяжелой экономической ситуации. Ромеу, в свою очередь, не хочет ждать окончания трансферного окна и надеется перейти в «Барселону» как можно скорее. Игрок рассчитывает, что переговоры между клубами ускорятся.

В сезоне-2022/23 Ориоль Ромеу провел за «Жирону» 36 матчей, в которых сделал 2 результативных передачи. Подробная статистика 31-летнего полузащитника доступна здесь.

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12 комментариев

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Пепси пеналдувич
Понимаю, что опорник нужен, но мб все так Нико оставить?? А не брать старика
+13
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cektor
Может лучше Нико наигрывать ?)
+6
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Bazilic
Смотрите, вот вам прогноз
Будет 1 в 1 ситуация, как с запасным левым защитником прошлым летом
Бегали за Гайя - дорого, взяли днаря Алонсо, так как Хави боялся доверять Бальде, ибо он без опыта. Чем это закончилось мы все увидели
Тоже самое будет с опорником - бегали за Субименди - дорого. Купят днаря, а позицию закроет молодой Касадо из академии
+7
-4
+3
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felix-sanchez
Ответ Пепси пеналдувич
Понимаю, что опорник нужен, но мб все так Нико оставить?? А не брать старика
Нико не совсем опорник, плюс в молодёжке вместо него Бланко играет. Но идея всё равно правильная, не думаю, что Нико будет хуже Ромеу, но туту к Хави вопросы, он явно не хочет с молодёжью возиться.
+3
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dr. cage
Ромеу в свое время продали в Челси под видом нового Бускетса.. Правда, как выяснилось позже, не нового, а бюджетного..
Ну и мне совсем непонятно, зачем Хави нужен в Барсе игрок уровня Шелви и Нойшдтетера, потолок которого был пять лет назад в Сотоне.. И при всем при этом, его даже не пытался урвать Ливерпуль, что весьма показательно.. То есть, он же ну совсем дубовый..
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Bazilic
Дайте уж лучше шанс Касадо…
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Ник Ник
"хочет скорее", а там очередь в регистратуру 😂😂😂
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Вячеслав Новиков
Я думаю не стоит, игрок явно среднего уровня
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DiMANUTD
Случилось посмотреть на него вживую весной, там кило 5-7 лишних.
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