«Барса» готова предложить 5-6 млн евро за Ромеу. Хавбек «Жироны» хочет перейти как можно скорее
Хавбек «Жироны» Ориоль Ромеу хочет вернуться в «Барселону».
Ранее появилась информация, что «Барселона» планирует вернуть своего воспитанника. «Жирона» требует выплатить отступные за Ромеу в размере 10 миллионов евро и не соглашается на снижение цены или включение в сделку других игроков.
По информации As, «Барселона» готова предложить за Ромеу 5-6 миллионов евро – клуб не готов платить больше из-за тяжелой экономической ситуации. Ромеу, в свою очередь, не хочет ждать окончания трансферного окна и надеется перейти в «Барселону» как можно скорее. Игрок рассчитывает, что переговоры между клубами ускорятся.
В сезоне-2022/23 Ориоль Ромеу провел за «Жирону» 36 матчей, в которых сделал 2 результативных передачи. Подробная статистика 31-летнего полузащитника доступна здесь.
Будет 1 в 1 ситуация, как с запасным левым защитником прошлым летом
Бегали за Гайя - дорого, взяли днаря Алонсо, так как Хави боялся доверять Бальде, ибо он без опыта. Чем это закончилось мы все увидели
Тоже самое будет с опорником - бегали за Субименди - дорого. Купят днаря, а позицию закроет молодой Касадо из академии
Ну и мне совсем непонятно, зачем Хави нужен в Барсе игрок уровня Шелви и Нойшдтетера, потолок которого был пять лет назад в Сотоне.. И при всем при этом, его даже не пытался урвать Ливерпуль, что весьма показательно.. То есть, он же ну совсем дубовый..