«Барса» готова предложить 5-6 млн евро за Ромеу. Хавбек «Жироны» хочет перейти как можно скорее

Хавбек «Жироны» Ориоль Ромеу хочет вернуться в «Барселону».

Ранее появилась информация, что « » планирует вернуть своего воспитанника. « » требует выплатить отступные за Ромеу в размере 10 миллионов евро и не соглашается на снижение цены или включение в сделку других игроков.

По информации As, «Барселона» готова предложить за Ромеу 5-6 миллионов евро – клуб не готов платить больше из-за тяжелой экономической ситуации. Ромеу, в свою очередь, не хочет ждать окончания трансферного окна и надеется перейти в «Барселону» как можно скорее. Игрок рассчитывает, что переговоры между клубами ускорятся.

В сезоне-2022/23 провел за «Жирону» 36 матчей, в которых сделал 2 результативных передачи. Подробная статистика 31-летнего полузащитника доступна здесь.