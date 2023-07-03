«Барселона» сохраняет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Деку, выполняющий функции спортивного директора каталонцев, считает, что позиция правого защитника в команде нуждается в усилении.

«Блауграна» рассматривает возможность арендовать португальца с правом выкупа. «Горожане» хотели бы продать игрока.

Кроме того, «Барса» не может позволить себе платить 29-летнему футболисту столько, сколько он зарабатывает в « » – около 8 млн евро в год. Поэтому ради возможного трансфера придется снижать зарплату.

Статистику Жоау, игравшего за «Баварию» на правах аренды во второй половине прошлого сезона, можно найти здесь.

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