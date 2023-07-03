«Барса» рассматривает аренду Канселу с правом выкупа. Защитнику «Сити» придется снизить зарплату

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Жоау Канселу Футбол

«Барселона» сохраняет интерес к защитнику «Манчестер Сити» Жоау Канселу.

Деку, выполняющий функции спортивного директора каталонцев, считает, что позиция правого защитника в команде нуждается в усилении.

«Блауграна» рассматривает возможность арендовать португальца с правом выкупа. «Горожане» хотели бы продать игрока.

Кроме того, «Барса» не может позволить себе платить 29-летнему футболисту столько, сколько он зарабатывает в «Ман Сити» – около 8 млн евро в год. Поэтому ради возможного трансфера Канселу придется снижать зарплату.

Статистику Жоау, игравшего за «Баварию» на правах аренды во второй половине прошлого сезона, можно найти здесь.

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43 комментария

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la_masia
Даже меня, болельщика Барселоны, уже подбешивает эта приписка "придется снизить зарплату".
+77
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+71
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Moscwow
Ответ la_masia
Даже меня, болельщика Барселоны, уже подбешивает эта приписка "придется снизить зарплату".
Странно, что игроки сами не доплачивают, чтобы играть за такой великий клуб, который сейчас нуждается в деньгах
+51
-10
+41
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Yuri Ten
Ответ la_masia
Даже меня, болельщика Барселоны, уже подбешивает эта приписка "придется снизить зарплату".
Лучше пусть так, чем-как Бармолей…раздавал всем подряд бешеные зп
+48
-8
+40
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ta-tosha
это уже даже не смешно, ещё бы Холланда предложили в аренду взять :)
+21
-1
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Los Galácticos
Канселу красавчик за один сезон умудрился и требл с Ман Сити взять и чемпионат Германии выиграть, теперь можно взять курс на победу в Ла Лиге.
+20
-3
+17
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Антон Орехов
Ответ Los Galácticos
Канселу красавчик за один сезон умудрился и требл с Ман Сити взять и чемпионат Германии выиграть, теперь можно взять курс на победу в Ла Лиге.
И вылет из ЛЕ
+17
-7
+10
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Nacho13
Ответ la_masia
Даже меня, болельщика Барселоны, уже подбешивает эта приписка "придется снизить зарплату".
В клубе сейчас жёсткая иерархия зарплат. Все новички должны ей соответствовать. Именно раздача завышенных зарплат привела клуб к кризису. Так что всё правильно делают. Предлагаемые деньги вполне себе соответствуют рынку. Ни разу ещё ни один игрок не отказался от перехода, потому что ему предложили мало.
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Олег Кузнецов
Ответ ta-tosha
это уже даже не смешно, ещё бы Холланда предложили в аренду взять :)
Канселу может и не снижать зарплату. достаточно просто не переходить в Барселону.
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syxys
Только если на социальный найм как-то договориться.
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XavIniesta2008-2015
Ответ Лев Каменев
Барселона напоминает человека, который пытается торговаться с сотрудниками в супермаркете.
Самое забавное, что торгуется вполне успешно
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XavIniesta2008-2015
Ответ la_masia
Даже меня, болельщика Барселоны, уже подбешивает эта приписка "придется снизить зарплату".
Прямое следствие политики Бартомеу по заваливанию игроков деньгами. Из-за ФФП Ла Лиги и собственных проблем, клуб теперь должен разумно тратить каждую копейку и четко соблюдать иерархию з/п. По другому никак. Я бы на месте некоторых болельщиков Барселоны не ныл бы, повторяя тезисы за хейтерами, а отметил, что даже в такой ситуации клуб умудряется усилять состав. Усиление состава-это не только подписание игрока за 100+ миллионов, но и свободный агент, который добавляет качества и количества в список игроков ротации. Вы хотели, чтобы клуб обошёлся годик без трансферов ? Вот сейчас как раз этот момент наступил. Только терпеть год без трансферов как-то проще, когда у тебя есть Левандовски, Кристенсен, Кунде и Рафинья, а не Обамеянг, Демир, Пике и Ахомаш
+3
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Лев Каменев
Барселона напоминает человека, который пытается торговаться с сотрудниками в супермаркете.
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Dinar Ibragimov
Ответ прощай Роналду
Он разве не слева играет? Зачем он нужен Если есть Бальде! Может он универсал и может играть на обоих флангах?
Если тебе 10 лет и ты начал смотреть футбол год назад, то да, слева. А так он номинальный правый защитник и всю жизнь там играл. Если судить позиции игроков по экспериментам Гвардиолы, то окажется что Стоунз опорник, Стерлинг девятка, а Уокер ЦЗ.
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arajanarm
Если бы Канселу был хорош, то Сити не отказался от него
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mkryuchckov10@gmail.com
Ответ la_masia
Даже меня, болельщика Барселоны, уже подбешивает эта приписка "придется снизить зарплату".
Наследие бартомеу. Лева( второй по зп, получается 20 млн). Де Йонг 38
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la_masia
Ответ XavIniesta2008-2015
Прямое следствие политики Бартомеу по заваливанию игроков деньгами. Из-за ФФП Ла Лиги и собственных проблем, клуб теперь должен разумно тратить каждую копейку и четко соблюдать иерархию з/п. По другому никак. Я бы на месте некоторых болельщиков Барселоны не ныл бы, повторяя тезисы за хейтерами, а отметил, что даже в такой ситуации клуб умудряется усилять состав. Усиление состава-это не только подписание игрока за 100+ миллионов, но и свободный агент, который добавляет качества и количества в список игроков ротации. Вы хотели, чтобы клуб обошёлся годик без трансферов ? Вот сейчас как раз этот момент наступил. Только терпеть год без трансферов как-то проще, когда у тебя есть Левандовски, Кристенсен, Кунде и Рафинья, а не Обамеянг, Демир, Пике и Ахомаш
Еще должно усиление подъехать, в лице Лангле и Деста. С другой стороны, когда игрок хочет перейти не только из-за высокой зарплаты, то это только плюс клубу.
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Игорь Поляков
Ответ HI MARS
Комментарий удален модератором
Приветствую!Уважение, к друг другу должно присутствовать и прежде всего к такому клубу, как ,, Барселона"! Попробуете ---оденьте обувь---Ж. Лапорты-и походите в ней тропами, которыми он ходит,---после наследия, которое оставил ,, Бармалей ", он принял клуб в катастрофическом состоянии!, и пытается всеми возможными мерами спасти клуб,и пусть пока не всё получается, как хотелось,-,, Барселона "-идёт потихоньку к выздоровлению.Очень надеюсь, на нашу с вами переписку, в благодушном расположении духа, когда, у клуба будет, как обычно-всё в полном порядке, -с новым красавцем ,, Камп-Ноу",-и ещё большей армией гранатово-синих кулес!С уважением к вам-( кулес-со стажем преданности барсикам-с 1982года.)
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joyisalwaysdrunk
лучше бы Кунде там играл, как в прошлом сезоне
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Coco Vandeweghe
Удивляюсь феномену Канселу: парень за пару лет сумел сыграть в самых сильных клубах мира (Ювентус, Манчестер Сити, Бавария) но нигде не задерживается больше сезона… Неужели он настолько токсичен, как личность вне поля, что его не хотят видеть в своей команде после того, как с ним знакомятся ближе тренеры и администраторы и функционеры команды?
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гель кристины
Барса может ему платить меньше, а Сити за аренду больше. Вот и все. Разницу будет Сити доплачивать
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Artur Smith
Снизить зарплату не придется, если не связываться с каталонскими мошенниками
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прощай Роналду
Ответ Dinar Ibragimov
Если тебе 10 лет и ты начал смотреть футбол год назад, то да, слева. А так он номинальный правый защитник и всю жизнь там играл. Если судить позиции игроков по экспериментам Гвардиолы, то окажется что Стоунз опорник, Стерлинг девятка, а Уокер ЦЗ.
Всё что смотрел он всегда был слева, так и Месси можно поставить на ворота но это не значит что он будет делать по 200 сейвов в сезоне
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Ruslan Shulz
неугомонные сороки(
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as009595@icloud.com
Ответ Yuri Ten
Лучше пусть так, чем-как Бармолей…раздавал всем подряд бешеные зп
Во время оттуда Месси слинял, чем каждый год ужиматься в зарплате, это унижение для легенды
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MstAndreev
У меня у метро один такой стоит. Рассказывает, что осуществил мечту и купил джип, но потратил все до последней копейки. Ему только на метро надо, чтобы до автосалона доехать и тачку забрать)
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