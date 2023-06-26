«Бавария» уведомила Осимхена, что Кейн у нее в приоритете. Трансфер форварда «Наполи» почти исключен

Теги Бавария премьер-лига Англия бундеслига Германия серия А Италия возможные трансферы Наполи Тоттенхэм Харри Кейн Виктор Осимхен Футбол

«Бавария» отказалась от Виктора Осимхена ради Харри Кейна.

Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport Deutschland и журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы проинформировали нападающего «Наполи» о том, что у них в приоритете трансфер форварда «Тоттенхэма».

Сделка по нигерийцу практически исключена. На этой неделе руководство «Баварии» собирается обсудить дальнейшие шаги в работе над покупкой Кейна.

Кейн предпочитает «Баварию» – он главная цель мюнхенцев в атаку. Его надеются купить менее чем за 100 млн евро

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12 комментариев

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DolJun
за 180 останется в наполи до конца жизни
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The Best
Ну учитывая какую цену за него просит Наполи никто его не купит,когда за Мбаппе просят такие деньги то ты понимаешь что оно того стоит а за Осимхена нет.Игрок крутой но с такими запросами от руководства может повторить судьбу Кулибали
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Вячеслав Новиков-Володько
Бавария ни когда таких денег не заплатил, та Де Лаурентис вроде 180 требует
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Сахарный ватник
Жаль Витя не в Германии играет. Можно было выцепить даром.
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Balt
Ну правильно, выбирая между состоявшимся и стабильным топом и молодым проявившим себя ярко на топ-уровне только по сути впервые, но за бешенные деньги, конечно Бавария выберет первый вариант.
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Люблю Марго Робби
Ответ DolJun
за 180 останется в наполи до конца жизни
Да ладно, а как же ваш Боули? Этот может и заплатить, если блонда 70+30, то Витёк минимум 100+80))
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DolJun
Ответ Люблю Марго Робби
Да ладно, а как же ваш Боули? Этот может и заплатить, если блонда 70+30, то Витёк минимум 100+80))
так для этого нужно старых как-то пристраивать, а вокруг все попрошайки оказались, типа мю или интера, а когда челси нужно слить игрока бесплатно - у них есть надежный клиент, умеющий клянчить - фк мем) чави ждет не дождется аспиликуэту, а за других челси денег просит)
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Вячеслав Новиков-Володько
Ответ cmorblr
Расизм
🤣🤣🤣
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