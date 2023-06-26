«Бавария» уведомила Осимхена, что Кейн у нее в приоритете. Трансфер форварда «Наполи» почти исключен
«Бавария» отказалась от Виктора Осимхена ради Харри Кейна.
Как сообщает Bayern & Germany со ссылкой на Sky Sport Deutschland и журналиста Флориана Плеттенберга, мюнхенцы проинформировали нападающего «Наполи» о том, что у них в приоритете трансфер форварда «Тоттенхэма».
Сделка по нигерийцу практически исключена. На этой неделе руководство «Баварии» собирается обсудить дальнейшие шаги в работе над покупкой Кейна.
Кейн предпочитает «Баварию» – он главная цель мюнхенцев в атаку. Его надеются купить менее чем за 100 млн евро
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