«Наполи» и Осимхен не договорились о продлении контракта. Клуб потребует более 150 млн евро за трансфер

Теги серия А Италия Наполи Аурелио Де Лаурентис Виктор Осимхен Футбол

«Наполи» не смог согласовать новый контракт с Виктором Осимхеном.

Действующее соглашение между нападающим и итальянским клубом рассчитано до 2025 года.

Вчера агент игрока Роберто Календа встретился с президентом клуба Аурелио Де Лаурентисом. Стороны не смогли достигнуть договоренности о продлении контракта – предложенная зарплата не соответствует требованиям игрока.

Де Лаурентис также сообщил агенту, что за трансфер форварда «Наполи» будет требовать более 150 миллионов евро. Пока что клуб не получал предложений на сумму более 100 миллионов. 

В ближайшие дни Де Лаурентис и Календа продолжат обсуждать будущее Осимхена

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5 комментариев

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Газонокосильщик Хави
О как обычно. И потом его продадут по мин прайсу. Де лаурентис в деле
+2
0
+2
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CoTTo
как с Кулибали будет!!
+1
0
+1
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Паша Ппа
Ответ ДанькаИзКарасёвки
Пацаны, а что случилось? Что Вагнер Лав учудачил?
Подрезал сожительницу
0
0
0
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Паша Ппа
Ответ ДанькаИзКарасёвки
Пацаны, а что случилось? Что Вагнер Лав учудачил?
Шучу старина
0
0
0
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