«Наполи» и Осимхен не договорились о продлении контракта. Клуб потребует более 150 млн евро за трансфер

«Наполи» не смог согласовать новый контракт с Виктором Осимхеном.

Действующее соглашение между нападающим и итальянским клубом рассчитано до 2025 года.

Вчера агент игрока Роберто Календа встретился с президентом клуба . Стороны не смогли достигнуть договоренности о продлении контракта – предложенная зарплата не соответствует требованиям игрока.

Де Лаурентис также сообщил агенту, что за трансфер форварда « » будет требовать более 150 миллионов евро. Пока что клуб не получал предложений на сумму более 100 миллионов.

В ближайшие дни Де Лаурентис и Календа продолжат обсуждать будущее .