Агент Габигола о 5,5 млн евро в год: «Интерес со стороны российского клуба есть. Зарплату не обсуждали»

Теги Спартак Фламенго высшая лига Бразилия премьер-лига Россия Габриэл Барбоза агенты Футбол

Агент Габриэла Барбозы отрицает, что требовал у «Спартака» 5,5 млн евро в год.

«К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Я разговариваю об этом с Габриэлом.

Но данная информация [о зарплате] не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему», – сказал Хуниор Педроса.

«Спартак» отказался от покупки Габигола из-за требований по зарплате. Бразилец хотел 5,5 млн евро в год (Metaratings)

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6 комментариев

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Ко-ко-джамбо
ну так то чел один из топовых игроков чемпио6ата бразилии, в сборную вызывается периодически.
не думаю что он в Россию бы поехал за условные 3 ляма в год
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Удар Кержакова
Ответ Spartakus1984
Как я и писал сегодня,фейковых новостей будет куча
капитан очевидность?
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Не уверен!!
Так и представляю, что разговор о трансфере в новой клуб и агент не говорил о зп. Он сам то понимает какая это дичь? О чем тогда говорить? О стадионах, где он будет играть, о соперниках или о всех бразильцах которые заиграли и не заиграли в этом клубе/во всех клубах?
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Зелёный гопник
Габриэл не дурак, чтобы ехать в середняк 😅
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