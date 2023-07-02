Агент Габигола о 5,5 млн евро в год: «Интерес со стороны российского клуба есть. Зарплату не обсуждали»

Агент Габриэла Барбозы отрицает, что требовал у «Спартака» 5,5 млн евро в год.

«К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Я разговариваю об этом с .

Но данная информация [о зарплате] не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему», – сказал Хуниор Педроса.

«Спартак» отказался от покупки Габигола из-за требований по зарплате. Бразилец хотел 5,5 млн евро в год (Metaratings)