Агент Габигола о 5,5 млн евро в год: «Интерес со стороны российского клуба есть. Зарплату не обсуждали»
Агент Габриэла Барбозы отрицает, что требовал у «Спартака» 5,5 млн евро в год.
«К моему клиенту действительно есть интерес со стороны одного российского клуба, который назвать не могу. Я разговариваю об этом с Габриэлом.
Но данная информация [о зарплате] не соответствует действительности, так как мы вообще не обсуждали эту тему», – сказал Хуниор Педроса.
«Спартак» отказался от покупки Габигола из-за требований по зарплате. Бразилец хотел 5,5 млн евро в год (Metaratings)
не думаю что он в Россию бы поехал за условные 3 ляма в год