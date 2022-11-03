Глава «Фламенго» о трансфере Роналду: «Платить ему больше всей команды, чтобы он подменял Педро и Габигола? Нет уж»

Президент «Фламенго» Родольфо Ландим против приобретения форварда .

«Я не знаю, кто придумывал слухи об этом, но это те еще выдумщики. Во-первых, я хочу поинтересоваться: а чье место в составе он бы занял? Он бы сел на скамейку.

Судя по тому, что я читал в интернете, уж не знаю, насколько это соответствует действительности, ему бы пришлось заплатить 242 миллиона долларов за два года, это 10 млн в месяц. Речь идет о сумме, которая значительно превышает всю платежку . И все ради того, чтобы он подменял Педро и Габигола? Нет уж.

Есть кое-что, от чего я не отказался за время правления, – от финансовой дисциплины. Никто тут не будет делать никаких безумных шагов. Время, когда можно было говорить «посмотрим, как будем расплачиваться», позади», – сказал Ландим в подкасте Papo Reto.