«Барселона» старается купить Гюлера. Хавбек «Фенербахче» нравится и «Реалу», но проблема – в игровом времени
«Реал» может не подойти Арде Гюлеру.
Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон, мадридцы заинтересованы в полузащитнике «Фенербахче», но основная проблема заключается в том, что им будет сложно обеспечить футболисту игровую практику в основной команде.
В то же время отмечаются значительные усилия «Барселоны» в попытке подписать 18-летнего хавбека.
Ранее сообщалось, что лучшие шансы на приобретение Гюлера – у «Милана». Трансфер обойдется в 17,5 млн евро.
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