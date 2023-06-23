«Барселона» старается купить Гюлера. Хавбек «Фенербахче» нравится и «Реалу», но проблема – в игровом времени

Теги Милан Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига Фенербахче высшая лига Турция возможные трансферы Арда Гюлер Футбол

«Реал» может не подойти Арде Гюлеру.

Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон, мадридцы заинтересованы в полузащитнике «Фенербахче», но основная проблема заключается в том, что им будет сложно обеспечить футболисту игровую практику в основной команде.

В то же время отмечаются значительные усилия «Барселоны» в попытке подписать 18-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что лучшие шансы на приобретение Гюлера – у «Милана». Трансфер обойдется в 17,5 млн евро.

«Реал» интересуется хавбеком «Фенербахче» Гюлером. Его называют «турецким Месси»

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16 комментариев

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Anar Ali
Ответ Эксперт Спортс
А как он играет? Кто за ним следил ?
Сильные его стороны техника, видение поля, разрезающие дальные и точные пасы, не смотря на свой возраст уверенно действуют при прессинге и не плохая скорость. Слабые стороны, это то что у него слабый корпус, и игра головый. Короче Иньеста на минималке
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takehiko
Ответ Los Galácticos
Лапорта прочитал в СМИ что это "турецкий Месси" и подумал а вдруг в этот раз это окажется правдой, и дёрнул рычаг!
Но так как это "Месси", Барселона его не купит)
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Эксперт Спортс
А как он играет? Кто за ним следил ?
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Никита Самарин
Ещё как минимум годик ему стоит поиграть в Фенере.
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Black Phoenix
"Старается купить" в контексте финансовых проблем Барселоны и бедлама на уровне зарплатных ведомостей с неразберихой на уровне регистрации игроков - звучит эпично вместо, скажем "претендует на Гюлера". Барсукам только и остаётся теперь пытаться этим летом.
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predMBAPPE
Месси в Барселону пути нет, хоть новый хоть старый)
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Anar Ali
Арда не только более командный игрок, но и характером похож на того же Иньесту и Кака спокойный приземленный парень. Уверен с его менталитетом трудолюбием и самоотдачей его ждёт большое будущее
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Максим Новиков
Объясните плиз как Барселона умудряется кого то покупать при долгах почти в полтора лярда? Это вообще никак не мешает трансферной политики и нормальной жизни клуба? У нас клубы с меньшими долгами прекращали свое существование
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Sss Qqq
Ответ DolJun
оно может и правильно, сперва оботрется в клубе попроще, поиграет у автобусника чави, привыкнет к лиге, возможно капитанскую повязку кто уронит - он подберет, а года через 3, когда уже будет понятно кто из игроков реала выпадает, можно будет и в мадрид поехать.
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Эксперт Спортс
Ответ DolJun
оно может и правильно, сперва оботрется в клубе попроще, поиграет у автобусника чави, привыкнет к лиге, возможно капитанскую повязку кто уронит - он подберет, а года через 3, когда уже будет понятно кто из игроков реала выпадает, можно будет и в мадрид поехать.
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Murad Balta
Ответ Anar Ali
Сильные его стороны техника, видение поля, разрезающие дальные и точные пасы, не смотря на свой возраст уверенно действуют при прессинге и не плохая скорость. Слабые стороны, это то что у него слабый корпус, и игра головый. Короче Иньеста на минималке
Красивый гол забил Уэльсу ) надеюсь не повторит судьбу Эмре Мора , Арда вроде более командным игроком смотрится )
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