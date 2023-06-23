«Барселона» старается купить Гюлера. Хавбек «Фенербахче» нравится и «Реалу», но проблема – в игровом времени

«Реал» может не подойти Арде Гюлеру.

Как сообщает журналист Marca Рамон Альварес де Мон, мадридцы заинтересованы в полузащитнике «Фенербахче», но основная проблема заключается в том, что им будет сложно обеспечить футболисту игровую практику в основной команде.

В то же время отмечаются значительные усилия «Барселоны» в попытке подписать 18-летнего хавбека.

Ранее сообщалось, что лучшие шансы на приобретение – у « ». Трансфер обойдется в 17,5 млн евро.

«Реал» интересуется хавбеком «Фенербахче» Гюлером. Его называют «турецким Месси»