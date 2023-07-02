Личка о работе в России: «Это моя жизнь, никто не скажет мне, что делать. Звонков из Чехии не было»
Марцел Личка рассказал, как в Чехии отреагировали на продолжение его работы в России.
Ранее правительство Чехии запретило своим спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России. Также россиянам отныне запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых в Чехии.
«Звонков из Чехии не было. Это моя жизнь, и я решаю.
Никто и никогда не скажет мне, что мне делать. Они там, а я тут. Я буду делать то, что я хочу. Меня не уговорить», – сказал главный тренер «Динамо».
Личка о том, что не уехал из России: «Мне важен футбол и неинтересна политика. Не читаю ничего на эту тему»
Уважаю его за принципиальность...Сейчас таких мужиков все меньше...
Войны сейчас обходятся куда дороже "пары сотен миллионов". Однако ж полыхает бесконечно то тут, то там. Не найдут, кому бы дать пару сотен миллионов?