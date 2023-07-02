Личка о работе в России: «Это моя жизнь, никто не скажет мне, что делать. Звонков из Чехии не было»

Марцел Личка рассказал, как в Чехии отреагировали на продолжение его работы в России.

Ранее правительство Чехии запретило своим спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России. Также россиянам отныне запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых в Чехии.

«Звонков из Чехии не было. Это моя жизнь, и я решаю.

Никто и никогда не скажет мне, что мне делать. Они там, а я тут. Я буду делать то, что я хочу. Меня не уговорить», – сказал главный тренер « ».

Личка о том, что не уехал из России: «Мне важен футбол и неинтересна политика. Не читаю ничего на эту тему»