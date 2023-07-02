Личка о работе в России: «Это моя жизнь, никто не скажет мне, что делать. Звонков из Чехии не было»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Политика Матч ТВ Марцел Личка Футбол

Марцел Личка рассказал, как в Чехии отреагировали на продолжение его работы в России.

Ранее правительство Чехии запретило своим спортсменам участвовать в соревнованиях на территории России. Также россиянам отныне запрещено участвовать в соревнованиях, проводимых в Чехии.

«Звонков из Чехии не было. Это моя жизнь, и я решаю.

Никто и никогда не скажет мне, что мне делать. Они там, а я тут. Я буду делать то, что я хочу. Меня не уговорить», – сказал главный тренер «Динамо».

Личка о том, что не уехал из России: «Мне важен футбол и неинтересна политика. Не читаю ничего на эту тему»

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
Марцел "СТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА" Личка...

Уважаю его за принципиальность...Сейчас таких мужиков все меньше...
+25
-2
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фан Рубина
Молодец, что не страдает глупыми европейскими комплексами и фантазиями.
+18
-7
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дед Щукарь порожняк не гонит
Достойно.
+10
-2
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ТрактоПоктер
Такому мужику нельзя не пожелать удачи !
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
Ответ Artie Bukko
а при чем тут принципиальность? какие именно принципы он в данном случае по вашему отстаивает)?
ну как минимум один из самых главных принципов, что спорт вне политики...а то , что ему никто не имеет права указывать где и с кем работать - это разве не принципиальность?
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
Ответ Манковский
Когда из Чехии позвонят, надо будет извиниться?
Так из Чехии и позвонят чтобы извиниться...
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
Ответ Asteriskk
А за что минусы. Можно пояснить?
За какие бабки? Он три года тренировал Оренбург , состоящий в большинстве своем из ноунеймов , которые под его руководством стали показывать реально красивый и интересный футбол. Ему там миллиарды что ли платили? Ушел из клуба в клуб с более сильным составом и более высокими целями. Остался с Оренбургом в хороших отношениях. Если не получится с Динамо , я почему-то уверен , что Оренбург с удовольствием пригласит его снова. Деньги тут вообще не причём...
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SemRoAl
Ответ Asteriskk
А за что минусы. Можно пояснить?
Как наличие капитализма помешало первой мировой войне?
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SerVer
Ответ Asteriskk
А за что минусы. Можно пояснить?
За "бабки", дело ясно. Ну или просто так.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Смирнов
Ответ Artie Bukko
ну если бы у него было предложение от условной Спарты с зарплатой не ниже, чем в России – был бы такой разговор? то, что он не ведётся на всеобщую мировую истерию, это конечно он молодец, но ключевое в его ситуации всё-таки элементарно классное предложение, которого ни в одной другой стране ему не предложили.
А вот не факт, что ушел бы.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sebastian1410
Ответ damondiamond
так он не спортсмен, поэтому так и говорит) как будет запрет на тренерскую деятельность, тогда посмотрим
и что это изменит для Марцела? он никогда не тренировал в Чехии и ближайшее время вряд ли будет.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
Ответ LAOWAI
Комментарий удален модератором
вряд ли, просто вы привыкли, что закон если нарушить, то ничего не будет) не думаю, что в Чехии система работает знакомым вам образом)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Молодец. У человека есть свой характер. Респект. Побольше бы таких личностей в нашем футболе и жизни.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artie Bukko
Ответ Александр Смирнов
А вот не факт, что ушел бы.
ну а смысл при прочих равных тренировать без шансов на еврокубки? странно было бы, если б не ушёл
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
savik-A.M.
Ответ Andrew Petrov
Комментарий удален пользователем
Гашек видимо в политики метит ,
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LAOWAI
Ответ damondiamond
а, ну если он не собирается вернуться домой в Чехию, то да
Комментарий удален модератором
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
LAOWAI
Ответ damondiamond
вряд ли, просто вы привыкли, что закон если нарушить, то ничего не будет) не думаю, что в Чехии система работает знакомым вам образом)
а указывать всем , что правильно ,или наоборот , неправильно , с их точки зрения -это то , что "доктор " прописал ?! флаг вам в руки , радужный
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
damondiamond
Ответ LAOWAI
а указывать всем , что правильно ,или наоборот , неправильно , с их точки зрения -это то , что "доктор " прописал ?! флаг вам в руки , радужный
ну у нас тоже не всем гражданам нравятся некоторые моменты, но мы ничего с этим поделать не можем
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
hulk&boloto
Ответ Александр Смирнов
Марцел "СТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА" Личка... Уважаю его за принципиальность...Сейчас таких мужиков все меньше...
Болельщик Оренбурга или Динамо?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SemRoAl
Ответ Asteriskk
Так потому она и случилась что уровень "кайфов" в то время еще был в зародышном состоянии. А сейчас что? Пару сотен миллион долларов дай и можно решить любой вопрос
Нормальный тогда был уровень "кайфов". Уж у тех, кто принимал решение о начале войны, их было с избытком.
Войны сейчас обходятся куда дороже "пары сотен миллионов". Однако ж полыхает бесконечно то тут, то там. Не найдут, кому бы дать пару сотен миллионов?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrew Petrov
Комментарий удален пользователем
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий