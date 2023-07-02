Марцел Личка: «Цель с «Динамо» – попасть в пятерку, тройку. Не будет успеха – разойдемся»

Тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о целях клуба на сезон-2023/2024 в Мир РПЛ.

«Наша цель – попасть в пятерку, тройку. Для меня это важно, поэтому я принял предложение от клуба.

Будет успех – будем продолжать работу, нет – тогда разойдемся», – сказал Личка.

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 на 9-м месте, набрав 45 очков после 30 матчей.

Личка в прошлом сезоне тренировал «Оренбург». Под его руководством команда стала 7-й, заработав 46 очков.