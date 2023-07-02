Марцел Личка: «Цель с «Динамо» – попасть в пятерку, тройку. Не будет успеха – разойдемся»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Марцел Личка Футбол

Тренер «Динамо» Марцел Личка рассказал о целях клуба на сезон-2023/2024 в Мир РПЛ.

«Наша цель – попасть в пятерку, тройку. Для меня это важно, поэтому я принял предложение от клуба.

Будет успех – будем продолжать работу, нет – тогда разойдемся», – сказал Личка.

«Динамо» завершило сезон-2022/2023 на 9-м месте, набрав 45 очков после 30 матчей.

Личка в прошлом сезоне тренировал «Оренбург». Под его руководством команда стала 7-й, заработав 46 очков.

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Павел Колесников
Так в пятерку или в тройку? В пятерку более реально - за тройку слишком большая конкуренция
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
valderoma
Цель - норм!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
FCDM
Каждый год одно и то же.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Faust Doc
Ну для пятерке у Динамо в принципе все есть.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Мосгорсуд
Не будет успеха – разойдемся»
=====================
Мне кажется что Динамо в очередной раз лохонулось с тренером, судя по этой фразе, ему всё равно
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
tolobas
Какая пятёрка? Тройка, как минимум, должна быть целью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
concon
Игру команды лучше поставили бы, а цели и сами придут.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
Разайдемся это плохо.Со всеми так расходимся а кто работу свою делать будет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий