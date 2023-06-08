Личка о том, что не уехал из России: «Мне важен футбол и неинтересна политика. Не читаю ничего на эту тему»
Марцел Личка объяснил, почему не покинул «Оренбург» после 24 февраля.
– В Чехии много критиковали хоккеистов, оставшихся или перешедших в КХЛ. Их даже в сборную перестали вызывать, открыто называя причиной выступление в российских клубах. На вас оказывали давление за то, что вы не покинули «Оренбург» после 24 февраля 2022 года?
– Мне никто не звонил по этому поводу, не разговаривал на эту тему. Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика.
Не знаю, было ли какое-либо давление на меня в Чехии. Если и было, то я не заметил. Честно вам скажу, я не читаю ничего на эту тему. Меня это не интересует, – сказал главный тренер «Оренбурга».
Тест: отличите сюжет реального матча от вымышленного. Справитесь?
- Не знаю сын, политика мне не интересна, футбол, вот что важно!