Личка о том, что не уехал из России: «Мне важен футбол и неинтересна политика. Не читаю ничего на эту тему»

Марцел Личка объяснил, почему не покинул «Оренбург» после 24 февраля.

– В Чехии много критиковали хоккеистов, оставшихся или перешедших в КХЛ. Их даже в сборную перестали вызывать, открыто называя причиной выступление в российских клубах. На вас оказывали давление за то, что вы не покинули «Оренбург» после 24 февраля 2022 года?

– Мне никто не звонил по этому поводу, не разговаривал на эту тему. Потому что люди знают, что мне важен футбол, спорт. И неинтересна политика.

Не знаю, было ли какое-либо давление на меня в Чехии. Если и было, то я не заметил. Честно вам скажу, я не читаю ничего на эту тему. Меня это не интересует, – сказал главный тренер « ».

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