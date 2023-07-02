Мостовой о Бонгонда в «Спартаке»: «За 10 млн евро можно вырастить 10 россиян. Нам столько лет рассказывают про «все свое», но без иностранцев никто ничего выиграть не может»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Тео Бонгонда Спорт-Экспресс деньги Футбол

Александр Мостовой недоволен желанием «Спартака» потратить 10 млн евро на Тео Бонгонда.

«Те, кто приобретают игрока, следили за ним. Мы его не видели.

Другое дело – вопрос цены. Нам столько лет рассказывают про «все свое», а потом мы видим, что без иностранцев никто ничего выиграть не может.

Конечно, может, он придет и как начнет клепать! Просто за десять миллионов евро можно вырастить десять россиян. Но у нас этим не занимаются», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

«Спартак» близок к трансферу вингера «Кадиса» Бонгонда за 10 млн евро с учетом бонусов (Relevo)

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15 комментариев

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Сергей Васильев
За 10 миллионов евро можно вырастить 10 россиян. А потом их Зенит купит за 50 тысяч рублей, как Сутормина.
+21
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Кокич
А десять старушек – уже червонец.
©Г.Раскольников
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Arman FCSM
Ответ Sinister Kid
Ну так, вырасти Саша!
Ты как с Царём разговариваешь, холоп?!
+4
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инок
Пусть Мостовой вырастит хоть одного удобоваримого игрока. Вырастил - получил лимон. Не смог - лимон на стол. Чтоб не болтал.
+2
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Sinister Kid
Ну так, вырасти Саша!
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AminO2
10 - нелепо завышенная цена. Когда целый Зиеш за 20 выставлен.
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Назар Игорь
Да пусть покупают кого хотят, деньги то их собственные, нажитые непосильным трудом. Это только Зенит тратит миллионы принадлежащие московским пенсионерам.
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Ильдар Фарукшин
Б.... Лучше молчи, Спартак один из не многих где играют россияне, а не лавку полируют
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