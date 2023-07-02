Мостовой о Бонгонда в «Спартаке»: «За 10 млн евро можно вырастить 10 россиян. Нам столько лет рассказывают про «все свое», но без иностранцев никто ничего выиграть не может»

Александр Мостовой недоволен желанием «Спартака» потратить 10 млн евро на Тео Бонгонда.

«Те, кто приобретают игрока, следили за ним. Мы его не видели.

Другое дело – вопрос цены. Нам столько лет рассказывают про «все свое», а потом мы видим, что без иностранцев никто ничего выиграть не может.

Конечно, может, он придет и как начнет клепать! Просто за десять миллионов евро можно вырастить десять россиян. Но у нас этим не занимаются», – заявил бывший полузащитник «Спартака».

«Спартак» близок к трансферу вингера «Кадиса» Бонгонда за 10 млн евро с учетом бонусов (Relevo)