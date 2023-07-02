Дмитрий Булыкин: «Из Дзюбы может получиться хороший тренер. Как минимум тренер-мотиватор»

Теги Локомотив Артем Дзюба Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что Артем Дзюба в будущем может стать хорошим тренером.

«У любого бывшего футболиста, особенно у того, кто играл на хорошем уровне, есть задатки стать тренером. Для этого надо ответственно отнестись к учебе.

Из Дзюбы может получиться хороший тренер, если он пойдет на учебу, вникнет во все нюансы, получит опыт в одной из команд. Как минимум из него может получиться хороший тренер-мотиватор», – сказал экс-игрок сборной России.

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15 комментариев

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Jean_M
Тренер - мастурбатор
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Адам Нинуху
трениришка из него выйдет
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Karel
Ответ Ильдар М
любой хороший тренер в первую очередь психолог и мотиватор. А Дзюба далеко не дебил, несмотря на эксцентричное поведение
Я бы сказал, даже умный по жизни. Посмотри, сколько много футболистов косячат по жизни, какие проблемы с женами. Даже жалко их, глупых. Думал, Сафонов не такой. Нравится он мне. А тоже облапошили.

У Дзюбы же жена даже не знала, что он футболист-миллионер. Знала, что где-то в спорте, вроде волейболист, ну и платят более-менее.

На поле очень умный. Видно, что тактик. Постоянно голова думает, разные решения принимает. Сильно отличается от большинства в этом плане. Голевые без касания, некоторые голы словно шахматные, просчитанные.
Глупые о них с пренбрежежнием - ".. да разве это гол? Да я бы и то отбил, мяч еле полз... а этот рукожоп стоит и смотрит, как в его ворота мяч пользет.."

В карьере. Думаю, переход в Зенит не из-за банальных денег был сделан - а очень продуманный.

Аренда в Арсенал показательна. Лично-то он с Локомотивым и Сёминым договорился, но Зенит не разрешил. Выбрал Арсенал Божовича. С которым тоже дружеские отношения. У многих футболистов дружеские отношения с тренерами?
Всё ради ЧМ2018.

Это вот несколько штрихов характера , жизненного и футбольного. Карпин сильный тренер, а Дзюба, по моему мнению, сильнее Карпина будет..
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Олег Св
Не каждому дебилу путь в тренеры. Или это, епрст, такая новая должность- тренер- мотиватор?
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damondiamond
да не, там природа выдаёт, мотивация никак не поможет
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Faust Doc
Тренер по физподготовки армрестлеров, только так!
Гы гы гы
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Алексей Ненахов
Как Черчесов в душе будет мотивировать , так Дзюба на кровати
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Новый тренер ФК Спартак
видеооператор
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Сергей Жарковский
А ну-ка тренер, доставай свой мотиватор!
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Kane575
Тренер, почему команда сегодня проиграла? Да вон пусть говорит наш вратаришка.
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Михаил1970
Если Дзюба решит стать тренером, то пропадет киноактер) Хотя и будучи тренером можно совмещать)
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Ignazio DE Alter
из него может получиться хороший мастурбатор
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Kira625
Когда, очередной тренер иностранец отчаявшись что-то объяснить а перерыве защитникам бросает: "Ладно, не хотите по хорошему, тогда вами займется мой ассистент-мотиватор. Артём, иди сюда." ;)
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Ильдар М
Ответ Олег Св
Не каждому дебилу путь в тренеры. Или это, епрст, такая новая должность- тренер- мотиватор?
любой хороший тренер в первую очередь психолог и мотиватор. А Дзюба далеко не дебил, несмотря на эксцентричное поведение
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