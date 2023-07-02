Дмитрий Булыкин: «Из Дзюбы может получиться хороший тренер. Как минимум тренер-мотиватор»
Дмитрий Булыкин считает, что Артем Дзюба в будущем может стать хорошим тренером.
«У любого бывшего футболиста, особенно у того, кто играл на хорошем уровне, есть задатки стать тренером. Для этого надо ответственно отнестись к учебе.
Из Дзюбы может получиться хороший тренер, если он пойдет на учебу, вникнет во все нюансы, получит опыт в одной из команд. Как минимум из него может получиться хороший тренер-мотиватор», – сказал экс-игрок сборной России.
У Дзюбы же жена даже не знала, что он футболист-миллионер. Знала, что где-то в спорте, вроде волейболист, ну и платят более-менее.
На поле очень умный. Видно, что тактик. Постоянно голова думает, разные решения принимает. Сильно отличается от большинства в этом плане. Голевые без касания, некоторые голы словно шахматные, просчитанные.
Глупые о них с пренбрежежнием - ".. да разве это гол? Да я бы и то отбил, мяч еле полз... а этот рукожоп стоит и смотрит, как в его ворота мяч пользет.."
В карьере. Думаю, переход в Зенит не из-за банальных денег был сделан - а очень продуманный.
Аренда в Арсенал показательна. Лично-то он с Локомотивым и Сёминым договорился, но Зенит не разрешил. Выбрал Арсенал Божовича. С которым тоже дружеские отношения. У многих футболистов дружеские отношения с тренерами?
Всё ради ЧМ2018.
Это вот несколько штрихов характера , жизненного и футбольного. Карпин сильный тренер, а Дзюба, по моему мнению, сильнее Карпина будет..
Гы гы гы