Дмитрий Булыкин: «Из Дзюбы может получиться хороший тренер. Как минимум тренер-мотиватор»

Дмитрий Булыкин считает, что Артем Дзюба в будущем может стать хорошим тренером.

«У любого бывшего футболиста, особенно у того, кто играл на хорошем уровне, есть задатки стать тренером. Для этого надо ответственно отнестись к учебе.

Из Дзюбы может получиться хороший тренер, если он пойдет на учебу, вникнет во все нюансы, получит опыт в одной из команд. Как минимум из него может получиться хороший тренер-мотиватор», – сказал экс-игрок сборной России.