Дмитрий Булыкин: «Хотел бы посмотреть, как Овечкин играет за «Динамо». Но ему это не особо интересно, думаю»

Дмитрий Булыкин заявил, что хотел бы посмотреть, как Александр Овечкин играет за «Динамо».

Экс-нападающий оценил идею проведения «Братского кубка» между ЦСКА и « ».

«Мне хотелось бы посмотреть не на игру основных составов с приглашенными звездами, а на матч легенд. Мне нравятся такие игры. Можно посмотреть, кто в какой форме находится, вспомнить, кто чего добился в футболе.

Молодежь посмотрит на тех легенд, которые были в свое время очень популярны и создавали историю футбола. Этот формат соревнований будет очень полезен в России.

Игроков, которые недавно были популярны, но уже закончили карьеру, нужно обязательно звать участвовать в таких матчах. Они отдали очень много клубу и российскому футболу. Болельщики захотят на них посмотреть.

Я бы еще хотел посмотреть на то, как играет за «Динамо». Но, думаю, ему это не особо интересно.

Хотел бы я сам сыграть в таком турнире? Подобные матчи пока не стали постоянным форматом, но с удовольствием принял бы в них участие», – сказал бывший форвард «Динамо» и сборной России по футболу.

Напомним, в июне 2022 года капитан «Вашингтона» принял участие в товарищеском футбольном матче между «Динамо» и «Амкалом» (5:0), став автором победного гола.