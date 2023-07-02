Булыкин о возможном изменении правила «вне игры»: «Было много ошибок в определении офсайда. Потом его, наверное, вообще отменят для повышения зрелищности»

Теги Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия ФИФА правила IFAB Футбол

Дмитрий Булыкин высказался о возможном изменении правила офсайда в футболе.

Согласно новой концепции, «вне игры» будет считаться положение, когда все тело игрока атаки в момент паса находится ближе к воротам соперника, чем защитник. 

– Как относитесь к такому нововведению?

– Было много ошибок в определении офсайда. Сейчас нападающим разрешили почти всем телом располагаться за спиной защитника, а потом, наверное, вообще отменят положение «вне игры». Посмотрим, к чему приведет этот эксперимент.

– То есть вы считаете, что со временем офсайды уйдут в прошлое?

– Вообще, на самом деле, для повышения зрелищности и большего числа забитых голов офсайды действительно можно отменить. Но это будет решать уже ФИФА.

– Тогда тактика совсем упростится, и все станут играть в «бей-беги»?

– Все равно защитники будут опекать нападающих. Но нужно смотреть ситуацию на практике. Пока где-то внедряется эксперимент, который предложил Венгер, а потом уже будут решать, нужно вводить новые правила повсеместно или нет, – сказал экс-игрок сборной России.

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2 комментария

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Артем Гладских
Думаю, это правильно.
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Кино Музыка
Хорошо что об этом заговорили. Пока "вне игры" как священная корова, все боятся даже думать о вредности этого правила. Хотя единственный довод в защиту офсайда - без него нападающие будут пастись в трафной. Ну будут и что? Так же будут пастись защитники, меньше станет скученности на поле. Решится еще одна проблема футбола - чрезмерная плотность игры. Она последние годы слишком высокая.
На уровне отдельных турниров имеет смысл отменить офсайд и посмотреть, что будет. Чем раньше тем лучше. Пора бороться за зрелищность футбола. Слишком сложно даются голы.
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