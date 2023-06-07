Булыкин о мотивации: «Нужно сокращать зарплаты и делать бонусную систему, как в Европе. Тогда молодые игроки будут биться за место в старте»

Дмитрий Булыкин считает, что для мотивации игроков необходимо ввести систему бонусов.

Ранее Федор Смолов в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что молодым игрокам не хватает спортивной злости: «Они не готовы на тренировках прикладывать сверхусилия. У них есть иллюзия, что даже с таким подходом они набьют 50 игр за сборную».

«Смолову виднее, он в команде, поэтому и знает всю молодежь. Я всегда говорил: чтобы была спортивная злость надо делать бонусную систему, как в Европе. Тогда молодые ребята будут биться за место в стартовом составе. Эта мотивация очень сильно влияет на прогресс молодых футболистов.

Думаю, к этой системе мы в скором времени придем, потому что сейчас в футболе тратятся очень большие деньги неэффективно. Для того, чтобы система бонусов заработала, нужно сокращать зарплаты. Тогда все будут мотивированы очень хорошо. Это главное понять и не идти на поводу у агентов», – сказал бывший игрок сборной России.

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