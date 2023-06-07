Булыкин о мотивации: «Нужно сокращать зарплаты и делать бонусную систему, как в Европе. Тогда молодые игроки будут биться за место в старте»

Теги Федор Смолов Дмитрий Булыкин премьер-лига Россия Динамо Москва деньги Футбол

Дмитрий Булыкин считает, что для мотивации игроков необходимо ввести систему бонусов.

Ранее Федор Смолов в интервью Нобелю Арустамяну заявил, что молодым игрокам не хватает спортивной злости: «Они не готовы на тренировках прикладывать сверхусилия. У них есть иллюзия, что даже с таким подходом они набьют 50 игр за сборную».

«Смолову виднее, он в команде, поэтому и знает всю молодежь. Я всегда говорил: чтобы была спортивная злость надо делать бонусную систему, как в Европе. Тогда молодые ребята будут биться за место в стартовом составе. Эта мотивация очень сильно влияет на прогресс молодых футболистов.

Думаю, к этой системе мы в скором времени придем, потому что сейчас в футболе тратятся очень большие деньги неэффективно. Для того, чтобы система бонусов заработала, нужно сокращать зарплаты. Тогда все будут мотивированы очень хорошо. Это главное понять и не идти на поводу у агентов», – сказал бывший игрок сборной России.

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9 комментариев

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Albert Rrahmani
сокращать зарплаты и делать бонусную систему это навязанный западом стереотип
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Кирилл.С-Пб
Сам то чем занимался? По стрипухам шлялся будь здоров!))) Мыслитель, блин )))
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Будут башлять, чтобы в старт ставили - эка невидаль. И отстёгивать тренеру(а там и агенту, и перзиденту клуба) процент от бонусов. Вот было бы неплохо, чтобы бонусы только за победы были.
Судя по всему, Дмитрий это и имел в виду, но явно не указано
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Жесткий Костас
С ними варежки!
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Шлёма Презерман
и это говорит тот самый Булыкин, которого даже Шпалыч не мог заставить вкалывать. Постеснялся бы поучать после своей-то молодости.
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Данила Вишневский
Ответ Кирилл.С-Пб
Сам то чем занимался? По стрипухам шлялся будь здоров!))) Мыслитель, блин )))
Человек в АЯКСе и Байере играл. Так что не кудахтай
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Аннигиляторная Пушка
Ответ Кирилл.С-Пб
Сам то чем занимался? По стрипухам шлялся будь здоров!))) Мыслитель, блин )))
Дима-дискотека)
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