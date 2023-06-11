«Спартаку» интересен Бонгонда. Вингер – лучший игрок «Кадиса» по «гол+пас» в сезоне (El Desmarque)

Теги Спартак премьер-лига Россия Ла Лига возможные трансферы Кадис Тео Бонгонда Футбол

«Спартаку» интересен бельгийский полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда.

По данным El Desmarque, московский клуб рассматривает вариант с трансфером вингера. На данный момент красно-белые не сделали официального предложения, но выясняют сумму, за которую «Кадис» готов расстаться с Тео.

«Кадис» покупал футболиста у «Гента» за 4 млн евро и намерен продать его дороже. Испанский клуб не хочет расставаться с игроком, но Бонгонда не исключает возможной смены обстановки.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи, что стало лучшим результатом «Кадиса» по системе «гол+пас» в завершившемся сезоне Ла Лиги. Его статистика – здесь.

27 комментариев

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Спартак Уокер
Как человек который следит за Ла Лигой скажу что этот игрок явно не лучше Зиньковского и других игроков Спартака.
+35
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+35
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юран-77
27 лет
Не укладывается в вектор направления трансферов, озвученных руководством
+12
0
+12
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robbaggio
Сколько агентам?
+10
0
+10
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Pure
Главный вопрос - судимости есть?
+4
-2
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Торна
Столько даже Агаларов набьет
+2
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Three Days Grace
Ответ Спартак Уокер
Как человек который следит за Ла Лигой скажу что этот игрок явно не лучше Зиньковского и других игроков Спартака.
у нас просто нет правых вингеров, так что странно сравнивать. К тому же Кадис играет от обороны, а Генке он очень много забивал, смещаясь с фланга
+1
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Инспектор Гаджет
Ответ Инспектор Гаджет
Там 1500 мин а не 33 матча
У Промеса в Севилье 48 мин в среднем за матч у него полных матчей и 10 не наберешь
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Беременный малыш
Перспективная для комментариев новость😁
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Инспектор Гаджет
Ответ блокад блокадыч
за 33
Там 1500 мин а не 33 матча
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Инспектор Гаджет
Ответ блокад блокадыч
и чё, у Промеса в Севилье было 2+4 например
За сколько матчей?
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блокад блокадыч
Ответ Инспектор Гаджет
4 гола и 3 передачи....статистика прям фантастическая где вы эти новости берете... Газпром лига закончилась писать совсем не о чем?
и чё, у Промеса в Севилье было 2+4 например
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Спартак Уокер
Ответ Three Days Grace
у нас просто нет правых вингеров, так что странно сравнивать. К тому же Кадис играет от обороны, а Генке он очень много забивал, смещаясь с фланга
Тоже верно
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Ola BP
Сейчас вывалят 10+, за два года сыграет нормально два матча, потом уйдёт свободным.
А виноват снова будет Газпром, который за эти же деньги двух бразилов в основу привезёт из фавел)
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Max9999
Вдруг опять наркобарыга окажется?
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a2wai
Бельгиец к нам не поедет.
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За_909!
судя по подаче текста, Спартак узнаёт цену на игрока через Спортс. ру
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Mbest77
Как платеж собираются проводить? 🤔
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DoDidDone
Больше похоже на правду, чем вбросы до этого. Но есть вопрос к уровню парня.
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Невский баклан
У них центр никакущий, за исключением Литвинова, которого рыжий гений настойчиво ставит в защиту. Нет чтоб купить хорошего опорника, они другие позиции ищут, как пилили деньги в этом клубе, так и продолжают пилить.
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Quiet Dad
Лукаку пусть купят лучше.
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Инспектор Гаджет
4 гола и 3 передачи....статистика прям фантастическая где вы эти новости берете... Газпром лига закончилась писать совсем не о чем?
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Дмитрий Шарапов
Хороший игрок на проблемную позицию справа в атаке.
Но 27 лет.
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Ильдар Фарукшин
Сейчас каждый день по сенсации писать будут
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Peter Parker
Если бы его лет 5-7 назад купили, еще бы понятно было, а сейчас зачем? Опять размениваемся на кого попало
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