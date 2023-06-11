«Спартаку» интересен Бонгонда. Вингер – лучший игрок «Кадиса» по «гол+пас» в сезоне (El Desmarque)

«Спартаку» интересен бельгийский полузащитник «Кадиса» Тео Бонгонда.

По данным El Desmarque, московский клуб рассматривает вариант с трансфером вингера. На данный момент красно-белые не сделали официального предложения, но выясняют сумму, за которую « » готов расстаться с Тео.

«Кадис» покупал футболиста у «Гента» за 4 млн евро и намерен продать его дороже. Испанский клуб не хочет расставаться с игроком, но Бонгонда не исключает возможной смены обстановки.

В прошлом сезоне Ла Лиги Бонгонда принял участие в 31 матче, забил 4 гола и отдал 3 голевые передачи, что стало лучшим результатом «Кадиса» по системе «гол+пас» в завершившемся сезоне Ла Лиги. Его статистика – здесь.