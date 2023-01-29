Судьи будут строже следить за тем, чтобы вратари не отвлекали исполнителей пенальти. IFAB изменит формулировки правил с 4 марта
Действия вратарей при пенальти будут отслеживаться судьями более тщательно.
Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) собирается изменить формулировки правил таким образом, чтобы обязать рефери реагировать на любое неприемлемое и несправедливое поведение голкиперов в отношении исполнителей одиннадцатиметровых.
Поправки будут внесены 4 марта.
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Должны быть тогда одинаково строгие условия для всех: вратарь стоит на линии, бьющий просто бьёт с короткого разбега без идиотских дерганий и пауз перед ударом.
Вот тогда будет честно, а то вратарей душат как не в себя