Судьи будут строже следить за тем, чтобы вратари не отвлекали исполнителей пенальти. IFAB изменит формулировки правил с 4 марта

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Действия вратарей при пенальти будут отслеживаться судьями более тщательно.

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) собирается изменить формулировки правил таким образом, чтобы обязать рефери реагировать на любое неприемлемое и несправедливое поведение голкиперов в отношении исполнителей одиннадцатиметровых.

Поправки будут внесены 4 марта.

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16 комментариев

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An Kr
Да вообще уберите вратаря, пусть по пустым воротам бъют😂
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Давид Agabekyan
Ответ Фёдор Кузнецов
Остановки запрещены
А притормаживать 10 раз перед ударом нет
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Рашпель793
Вратарям уже пора шум поднять что ли. Шагнуть во время удара нельзя, отвлекать бьющего нельзя, а самим бьющим при этом можно хоть плясать во время разбега. Бред же.
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M93
Ответ #SharkTeam
В смысле? Их отношении тоже правила меняли уже
И что особо изменилось? Вратарь с линии сойти не может, а бьющие перед ударом все равно танцы исполнят.
Должны быть тогда одинаково строгие условия для всех: вратарь стоит на линии, бьющий просто бьёт с короткого разбега без идиотских дерганий и пауз перед ударом.
+3
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+3
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FantasticFede
Нивелировали единственный скилл Мартинеса.
+3
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+3
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Niko [Ars]
Ответ Фёдор Кузнецов
Остановки запрещены
Тогда надо ещё запретить менять темп разбега, сильно замедляться перед ударом или прыгать как жоржиньо
Вот тогда будет честно, а то вратарей душат как не в себя
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#татарин
Зачем вы все больше избавляетесь от эмоций в футболе?
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-1
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Фёдор Кузнецов
Ответ Давид Agabekyan
То есть игрок может час разбегаться, делать 10 остановок, а вратарю ничего нельзя. Что за бред?
Остановки запрещены
+1
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+1
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#SharkTeam
Ответ Splin
А в ооношении игрокрв ничего менять не лумают? Эти идиотские паузы, дерганья
В смысле? Их отношении тоже правила меняли уже
+2
-2
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Lindeman
А танцы у мяча не хотят запретить
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Давид Agabekyan
То есть игрок может час разбегаться, делать 10 остановок, а вратарю ничего нельзя. Что за бред?
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+6
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DolJun
жаль, как бы я не был разочарован в поведении мартинеса после победы, но вратарь он крутой и подобный треш-ток добавлял накала в шоу, коим современный футбол и является. это и есть фактор вратаря. бьющим разрешают свои мини шажки и прыжки применять, а вратарей даже обязали ногу оставлять на линии в момент удара. вратарей жмут по всем фронтам, украли у куртуа зм за прошлый сезон. так что подобные выходки мартинеса делали футбол веселее. помню как он круто помножил на ноль бруну, сказав ему отдать мяч роналду когда тот был на поле) после чего бруну промазал, а пенки продолжил бить португалец.
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-1
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Splin
А в ооношении игрокрв ничего менять не лумают? Эти идиотские паузы, дерганья
+22
-2
+20
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otchim kaloeda
Теперь Мартинес будет тролить арбитров)))
+10
-1
+9
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GODBALL
Печально:(
+2
-3
-1
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Матвей Баранов
Видимо, Мартинес доигрался
+3
-5
-2
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