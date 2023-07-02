«Интер Майами» прервал серию поражений из 7 матчей, сыграв 1:1 с «Остином». Клуб идет последним на Востоке МЛС
«Интер Майами» сыграл вничью с «Остином» (1:1) в чемпионате МЛС.
Клуб из Флориды прервал серию поражений из 7 матчей и после 19 игр с 16 очками замыкает таблицу Восточной конференции.
Лионель Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль» в Кубке лиг.
На днях новым главным тренером «Интера» стал Херардо Мартино, который работал с Месси в сборной Аргентины и «Барселоне».
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