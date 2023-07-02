«Интер Майами» прервал серию поражений из 7 матчей, сыграв 1:1 с «Остином». Клуб идет последним на Востоке МЛС

Теги МЛС Интер Майами Остин Футбол

«Интер Майами» сыграл вничью с «Остином» (1:1) в чемпионате МЛС.

Клуб из Флориды прервал серию поражений из 7 матчей и после 19 игр с 16 очками замыкает таблицу Восточной конференции.

Лионель Месси дебютирует за «Интер Майами» 21 июля в матче с мексиканским «Крус Асуль» в Кубке лиг.

На днях новым главным тренером «Интера» стал Херардо Мартино, который работал с Месси в сборной Аргентины и «Барселоне».

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6 комментариев

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Mark Safa
Ого, неужели что-то про этот клуб 😅
+2
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Анвар Масимов
Ответ Бухгалтер2021
странный регламент,что клубы не вылетают
НБА, НХЛ тоже так играют
+2
0
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Анвар Масимов
Ответ Бухгалтер2021
а кому инфа то интересна?кто хочет пусть читает на оф сайте клуба
ну про лигу верблюдов же пишут постоянно . когда там только португальская принцесска была
+2
-1
+1
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VERBLYUD
Ответ Бухгалтер2021
странный регламент,что клубы не вылетают
Хочешь, чтобы они вылетели?
0
0
0
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