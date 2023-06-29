Херардо Мартино: «О Месси говорит вся Америка. О нем говорят игроки НБА и НФЛ. В МЛС едет лучший футболист мира»

Херардо Мартино считает, что трансфер Лионеля Месси окажет существенное влияние на МЛС.

«Вся страна говорит о Месси. О нем говорят игроки НБА и НФЛ.

Честно говоря, это почти странно. постоянно развивается, и доказательством тому является количество американских игроков, выступающих в топ-лигах Европы за очень хорошие команды. Процесс уже запущен.

А теперь, когда сюда приедет лучший футболист мира, все сойдется воедино. Решение Месси приехать сюда открывает новые горизонты для развития лиги.

США – это не та страна, которая не воспользуется подобной возможностью. Присутствие Месси сделает эту лигу лучше, несомненно», – заявил главный тренер « ».