Херардо Мартино: «О Месси говорит вся Америка. О нем говорят игроки НБА и НФЛ. В МЛС едет лучший футболист мира»

Теги МЛС Лионель Месси НБА НФЛ Херардо Мартино Интер Майами Футбол

Херардо Мартино считает, что трансфер Лионеля Месси окажет существенное влияние на МЛС.

«Вся страна говорит о Месси. О нем говорят игроки НБА и НФЛ.

Честно говоря, это почти странно. МЛС постоянно развивается, и доказательством тому является количество американских игроков, выступающих в топ-лигах Европы за очень хорошие команды. Процесс уже запущен.

А теперь, когда сюда приедет лучший футболист мира, все сойдется воедино. Решение Месси приехать сюда открывает новые горизонты для развития лиги.

США – это не та страна, которая не воспользуется подобной возможностью. Присутствие Месси сделает эту лигу лучше, несомненно», – заявил главный тренер «Интер Майами».

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27 комментариев

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SaH4r.
Ответ noti22
Лучшие футболисты мира не едут в лигу сбитых лётчиков
согласен, поэтому Месси отказал саудитам и перебрался в США
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+16
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rigobersong
Никто просто так Месси не стал бы звать в США, значит у Бэкхэма уже есть информация, и расчёты, что в МЛС будет новый ТВ контракт, популярность лиги растёт, и может произойти реальный скачок. Понятно топовым лига Европы на данный момент это не уровня, но это хотя бы будет коммерческий и понятный проект, с миллионный аудиторией, а не аравийски цирк в пустыне:)
+19
-6
+13
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Али Магомедов
с Месси МЛС бесспорно выйдет на новый уровень.
+12
-4
+8
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TiGra
Ответ Великий Алонсо
Это вранье. В США подавляющему большинству срать на футбол и тем более на Месси
Это совсем не так. Соккер там развивается с астрономической скоростью. Об этом говорит куча цифровой статистики, включая количество зрителей финала ЧМ.
Заполняемость стадионов растет, маркетинговая составляющая летит вверх, как у НБА в конце 90-х.
А с учетом любви американцев к цифрам и рекордам, а также количества латиносов, переход Месси для них - это просто феноменальное событие. Выдача ЗМ действующему игроку их лиги - вообще за гранью возможного.
+9
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Игорь Климов
Несомненно, что Лео Месси интерес к футболу в США "поднимет до небес ", лучший футболист в XXI веке!
+5
-1
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А.Э.РАСИМ
Ответ Максат Тобыш
Будет обасрамс если месси будет играть плохо
Если плохо это наполовину хуже нынешнего, все равно это будет космос для МЛС.
Абсолютно никакого риска.
Ну если только Месси специально будет играть плохо...
+3
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Cearvm
Ответ Artie Bukko
а почему лига точно сильнее арабской? я без претензий, реально спрашиваю)
В МЛС команды гораздо сильнее, всего 4 саудовских клуба дороже самой недорогой команды лиги – Реал Солт-Лейк Сити, в лучшем случае 5-6 команд на уровне МЛС, остальные вообще никакие. Посмотри на Transfermarkt.
+3
0
+3
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Михо
Суперзвезды различных видов спорта знают друг друга, часто участвуют в рекламных акциях вместе, все помнят легендарную рекламу Туркиш эйрлайнз с Месси и Кобе🥲 также читают Форбс, списки самых высокооплачиваемых спортсменов, где Лео всегда на первых ролях
+5
-3
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Михо
Ответ НРИ
Теперь будут каждый матч кидать статистику на спортсе сколько пасов , обводок и какие оценки получит Месси в дворовой лиге
Лига точно сильнее арабской и статистика у Лео будет лучше чем у Криша😃 смиритесь уже, хейтеры
+3
-2
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Caterina
Ответ Этот Райола хочет денег
Комментарий удален пользователем
До КА-2024 точно не закончит, не надейтесь)
+1
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rigobersong
Ответ Сахарный ватник
Этот Тата Мартино похоже личная прислуга Месси. Тот его везде за собой таскает и пытается пристроить.
Мартино чемпионом МЛС становился. Да даже на спортсе посмотри как в Атланте на стадион собирался народ, многие Европейские клубы позавидуют. И там не было Месси:)
+6
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Михо
Ответ Artie Bukko
а почему лига точно сильнее арабской? я без претензий, реально спрашиваю)
МЛС развивается очень стремительно, там звезды играли еще задолго до того как шейхи стали их скупать, там полные огромные стадионы, неплохая сборная, конкуренция выше. Ну саудия это же мрак, 90% клубов принадлежат государству, остальные с ним связаны
0
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Artie Bukko
Ответ Cearvm
В МЛС команды гораздо сильнее, всего 4 саудовских клуба дороже самой недорогой команды лиги – Реал Солт-Лейк Сити, в лучшем случае 5-6 команд на уровне МЛС, остальные вообще никакие. Посмотри на Transfermarkt.
а данные трансфермаркта в данном случае точно что-то значат? по сути их цены – это оценка текущей привлекательности футболиста на рынке. а что в млс, что в Аравии нет никаких привлекательных игроков. я к тому, что вряд ли по таким лигам проводят какую-то реально качественную аналитику.
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Artie Bukko
Ответ Михо
МЛС развивается очень стремительно, там звезды играли еще задолго до того как шейхи стали их скупать, там полные огромные стадионы, неплохая сборная, конкуренция выше. Ну саудия это же мрак, 90% клубов принадлежат государству, остальные с ним связаны
Ну я не про команды лиги. Неужели в млс принципиально другого уровня игроки и команды? Условно в млс 38 летний Ибра вытворял всё что хотел, а в Аравии 38 летний Роналду что-то еле еле забивает 🤔
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Этот Райола хочет денег
Ответ Максат Тобыш
Будет обасрамс если месси будет играть плохо
Комментарий удален пользователем
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SaH4r.
Ответ Сахарный ватник
Этот Тата Мартино похоже личная прислуга Месси. Тот его везде за собой таскает и пытается пристроить.
главная его прислуга пылит в аль насре
+6
-6
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Игорь Климов
Ответ Caterina
До КА-2024 точно не закончит, не надейтесь)
Это совершенно точно, что Лео Месси ещё сыграет на высшем уровне на Копа Америка в 2024 году.
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