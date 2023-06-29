Херардо Мартино: «О Месси говорит вся Америка. О нем говорят игроки НБА и НФЛ. В МЛС едет лучший футболист мира»
Херардо Мартино считает, что трансфер Лионеля Месси окажет существенное влияние на МЛС.
«Вся страна говорит о Месси. О нем говорят игроки НБА и НФЛ.
Честно говоря, это почти странно. МЛС постоянно развивается, и доказательством тому является количество американских игроков, выступающих в топ-лигах Европы за очень хорошие команды. Процесс уже запущен.
А теперь, когда сюда приедет лучший футболист мира, все сойдется воедино. Решение Месси приехать сюда открывает новые горизонты для развития лиги.
США – это не та страна, которая не воспользуется подобной возможностью. Присутствие Месси сделает эту лигу лучше, несомненно», – заявил главный тренер «Интер Майами».
Заполняемость стадионов растет, маркетинговая составляющая летит вверх, как у НБА в конце 90-х.
А с учетом любви американцев к цифрам и рекордам, а также количества латиносов, переход Месси для них - это просто феноменальное событие. Выдача ЗМ действующему игроку их лиги - вообще за гранью возможного.
Абсолютно никакого риска.
Ну если только Месси специально будет играть плохо...