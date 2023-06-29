Директор «Интер Майами»: «С Месси условия согласованы, работаем над документами с МЛС. Надеемся, к концу июля Лео будет готов играть»

Лионель Месси еще не получил разрешение играть за «Интер Майами».

«С Месси условия согласованы, но мы работаем над документами с . На завершение этой работы потребуется время.

Но мы надеемся, что в середине или к концу июля Лео будет готов играть. Это будет зависеть от того, когда он завершит всю бумажную работу», – заявил спортивный директор клуба Крис Хендерсон.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард дебютирует за « » 21 июля.