Директор «Интер Майами»: «С Месси условия согласованы, работаем над документами с МЛС. Надеемся, к концу июля Лео будет готов играть»

Теги МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу Интер Майами Футбол

Лионель Месси еще не получил разрешение играть за «Интер Майами».

«С Месси условия согласованы, но мы работаем над документами с МЛС. На завершение этой работы потребуется время.

Но мы надеемся, что в середине или к концу июля Лео будет готов играть. Это будет зависеть от того, когда он завершит всю бумажную работу», – заявил спортивный директор клуба Крис Хендерсон.

Ранее сообщалось, что аргентинский форвард дебютирует за «Интер Майами» 21 июля.

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4 комментария

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goodok
Только Лео карьеру свою смог устаканить, а тут снова чуть ли не «рычаги» нужно подключать 😀
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Alex1005
К концу июля Карл
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