«Интер Майами» назначил Мартино. Тренер работал с Месси в сборной Аргентины и «Барсе»
«Интер» из Майами объявил о назначении нового главного тренера.
Команду возглавил Херардо Мартино. Аргентинец уже работал в МЛС и становился чемпионом с «Атлантой» в 2018 году.
Также 60-летний специалист пересекался с Серджи Бускетсом и Лионелем Месси в «Барселоне» в сезоне-2013/14 и тренировал сборную Аргентины с 2014 по 2016 год.
Фото: intermiamicf.com
Новый тренер Месси – Тата Мартино. С Лео он провалился в «Барсе» и проиграл два финала Кубка Америки
Тандем Мартино + Месси — это 2 неудачи в сборной и Барселоне. При этом скорее всего именно Лео помогал ему занимать должности. У них настолько тёплые отношения?
Но сам по себе Херардо неплохой тренер, хорошее подписание для клуба уровня Майами.
Учитывая, что Месси в США не за спортивными успехами поехал, а за комфортом (у него многие интервью последние, к слову, про комфорт) - ничего странного
"Реал-Барселона, дуэль тренеров.
Крестьянская седина в волосах Тато Мартино против благородного серебра в локонах Карла Анчелотти... "
Энрике? Скорее нет, чем да, хоть и требл зацепили. Но там фактор MSN был решающим.
Вальверде? При нём Месси индивидуально тащил так, как никогда в карьере, а общая игра оставляла желать лучшего.
Сампаоли, Куман, Почеттино, Гальтье — все они не уровня Лионеля.