«Интер Майами» назначил Мартино. Тренер работал с Месси в сборной Аргентины и «Барсе»

Теги МЛС Лионель Месси Херардо Мартино Серджи Бускетс Интер Майами Футбол

«Интер» из Майами объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил Херардо Мартино. Аргентинец уже работал в МЛС и становился чемпионом с «Атлантой» в 2018 году.

Также 60-летний специалист пересекался с Серджи Бускетсом и Лионелем Месси в «Барселоне» в сезоне-2013/14 и тренировал сборную Аргентины с 2014 по 2016 год.

Фото: intermiamicf.com

Новый тренер Месси – Тата Мартино. С Лео он провалился в «Барсе» и проиграл два финала Кубка Америки

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10 комментариев

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Фарид Харисов
Какой-то странный у них союз.

Тандем Мартино + Месси — это 2 неудачи в сборной и Барселоне. При этом скорее всего именно Лео помогал ему занимать должности. У них настолько тёплые отношения?

Но сам по себе Херардо неплохой тренер, хорошее подписание для клуба уровня Майами.
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OhneNamee
Ответ Фарид Харисов
Какой-то странный у них союз. Тандем Мартино + Месси — это 2 неудачи в сборной и Барселоне. При этом скорее всего именно Лео помогал ему занимать должности. У них настолько тёплые отношения? Но сам по себе Херардо неплохой тренер, хорошее подписание для клуба уровня Майами.
В спортивном плане провал, но тренироваться было комфортно.
Учитывая, что Месси в США не за спортивными успехами поехал, а за комфортом (у него многие интервью последние, к слову, про комфорт) - ничего странного
+10
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bel01
Почему-то запомнился комментарий Васи Уткина на классико ещё тех лет.

"Реал-Барселона, дуэль тренеров.

Крестьянская седина в волосах Тато Мартино против благородного серебра в локонах Карла Анчелотти... "
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Фарид Харисов
Ответ OhneNamee
В спортивном плане провал, но тренироваться было комфортно. Учитывая, что Месси в США не за спортивными успехами поехал, а за комфортом (у него многие интервью последние, к слову, про комфорт) - ничего странного
Месси вообще на тренеров не везёт. Хотя, скорее всего он и сам виноват, что тренировали такие странные кадры. Кроме Гвардиолы, Сабельи и Скалони из крутых специалистов...

Энрике? Скорее нет, чем да, хоть и требл зацепили. Но там фактор MSN был решающим.
Вальверде? При нём Месси индивидуально тащил так, как никогда в карьере, а общая игра оставляла желать лучшего.
Сампаоли, Куман, Почеттино, Гальтье — все они не уровня Лионеля.
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VERBLYUD
Для МЛС отличный тренер!
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Balt
Союз так себе. И в сборной и Барсе выхлоп получился никакой.
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