«Интер Майами» назначил Мартино. Тренер работал с Месси в сборной Аргентины и «Барсе»

«Интер» из Майами объявил о назначении нового главного тренера.

Команду возглавил . Аргентинец уже работал в и становился чемпионом с «Атлантой» в 2018 году.

Также 60-летний специалист пересекался с и в «Барселоне» в сезоне-2013/14 и тренировал сборную Аргентины с 2014 по 2016 год.

Фото: intermiamicf.com

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