Брозович перейдет в «Аль-Наср» за 18 млн евро. «Интер» принял новое предложение саудовцев

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович Футбол

Марцело Брозович продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Интер» принял предложение «Аль-Насра» о трансфере 30-летнего хорвата. Сумма сделки составит 18 млн евро.

Полузащитник сегодня уже прошел медосмотр для нового клуба.

В 28 матчах прошедшего сезона Серии А Брозович забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.

Материалы по теме

10 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Иван Левин
Копейки
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
giant
Хочется плюнуть в лицо руководству что прогнулись. И кому? Кто сотнями лимоны раскидывает... Тут разве что какой-то внутренний конфликт и желание в любом случае слить Брозовича....Ну теперь вперёд с 15 лимонами 3 печеньками, улыбкой Аузилио и "харизмой" Маротты за Фратеззи... Иначе это будет эпик, но уже не Брозович.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Айнур Билалов
грустный парень на лого
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Eshen Kerimov
Фэйк
Sempreinter.it. oficialniy sayt
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Газонокосильщик Хави
Ну это уже прогресс для китайца.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
London.is.blue
Нормальный игрок, но татуха на шее максимально кринжовая.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Этот Райола хочет денег
Блин, я задолбался минусы от болел Барсы получать за мнение о трансфере этого футболера).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий