Брозович перейдет в «Аль-Наср» за 18 млн евро. «Интер» принял новое предложение саудовцев

Марцело Брозович продолжит карьеру в Саудовской Аравии.

По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Интер» принял предложение «Аль-Насра» о трансфере 30-летнего хорвата. Сумма сделки составит 18 млн евро.

Полузащитник сегодня уже прошел медосмотр для нового клуба.

В 28 матчах прошедшего сезона Серии А Брозович забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.