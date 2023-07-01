Брозович перейдет в «Аль-Наср» за 18 млн евро. «Интер» принял новое предложение саудовцев
Марцело Брозович продолжит карьеру в Саудовской Аравии.
По данным инсайдера Джанлуки Ди Марцио, «Интер» принял предложение «Аль-Насра» о трансфере 30-летнего хорвата. Сумма сделки составит 18 млн евро.
Полузащитник сегодня уже прошел медосмотр для нового клуба.
В 28 матчах прошедшего сезона Серии А Брозович забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику футболиста можно найти здесь.
Sempreinter.it. oficialniy sayt