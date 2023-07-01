«Аль-Наср»и «Интер» возобновили переговоры по Брозовичу. Саудовцы дают 17 млн евро

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Джанлука Ди Марцио Марцело Брозович Футбол

Марцело Брозович еще может переехать в Саудовскую Аравию.

Ранее стало известно, что трансфер полузащитника «Интера» в «Аль-Наср» может сорваться – саудовцы снизили предложение с 23 миллионов евро до 15 млн с учетом бонусов. Итальянцы ответили отказом.

Теперь переговоры возобновились, сообщает Джанлука Ди Марцио.

«Аль-Наср» поднял предложение до 17 миллионов евро. Стороны оптимистично настроены в отношении сделки, скоро она может быть закрыта.

В 28 матчах прошедшего сезона Серии А Брозович забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 30-летнего хорвата можно найти здесь.

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8 комментариев

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MK
+5м сэкономил, как то не похоже для СА)
+6
0
+6
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Mihail0910
готовы 50 млн дать личку, но не готовы накинуть 5-ку , чтоб забрать нужного игрока.
+5
0
+5
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Papa Paolo
Ответ MK
+5м сэкономил, как то не похоже для СА)
Все уйдёт на корпоративные кальяны
+2
0
+2
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songbilong
Ожидание: Барселона
Реальность: Аль Наср
+2
-2
0
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Vlados 86
т.е. самому игроку накинуть 10 млн лички х3 года контракта + подписной бонус - это легко, а клубу 5 млн зажали.
0
0
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AJ44
Ответ songbilong
Ожидание: Барселона Реальность: Аль Наср
Аль-Насрелона
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Газонокосильщик Хави
Ответ songbilong
Ожидание: Барселона Реальность: Аль Наср
барса его сама подписать не может. из-за зарплатой ведомости. так что тут все вопросы к барсе
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