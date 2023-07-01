«Аль-Наср»и «Интер» возобновили переговоры по Брозовичу. Саудовцы дают 17 млн евро
Марцело Брозович еще может переехать в Саудовскую Аравию.
Ранее стало известно, что трансфер полузащитника «Интера» в «Аль-Наср» может сорваться – саудовцы снизили предложение с 23 миллионов евро до 15 млн с учетом бонусов. Итальянцы ответили отказом.
Теперь переговоры возобновились, сообщает Джанлука Ди Марцио.
«Аль-Наср» поднял предложение до 17 миллионов евро. Стороны оптимистично настроены в отношении сделки, скоро она может быть закрыта.
В 28 матчах прошедшего сезона Серии А Брозович забил 3 гола и отдал 5 результативных передач. Подробную статистику 30-летнего хорвата можно найти здесь.
Реальность: Аль Наср