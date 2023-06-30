Трансфер Брозовича в «Аль-Наср» может сорваться. Саудовцы снизили предложение с 23 млн до 15, «Интер» отказался

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Марцело Брозович Футбол

Переход Марцело Брозович из «Интера» в «Аль-Наср» под угрозой срыва.

По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, саудовский клуб в последний момент снизил предложение о трансфере полузащитника. Изначально «Аль-Наср» предложил 23 млн евро, но вскоре изменил условия на 15 млн евро с учетом бонусов.

«Интер» отказался, из-за чего сейчас переговоры в тупике. Кроме того, на ситуацию повлиял сам Брозович, попросивший у «нерадзурри» выплату за то, чтобы перейти в «Аль-Наср».

Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» был готов платить 30-летнему хорвату 100 млн евро за 3 года.

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38 комментариев

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Айрат Ситдиков
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Всегда вроде саудитами называли, сейчас саудовцы отчего-то стали?
Саудиты это члены королевской семьи, как я понял.
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error505
У них столько денег, а они все экономят
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giant
Что-то эпик Брозо превращается в эпик фейл. Идти на 100 миллионный контракт и ещё выпрашивать у нищего Интера,который будет месяц эти бабки собирать, условный миллион отступных...Зачем они ему нужны? На проезд?
+9
-1
+8
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Костя Кот
Ответ Взвешенный вомбат Китая
Всегда вроде саудитами называли, сейчас саудовцы отчего-то стали?
трансфер за 15 - саудовцы, за 100 - саудиты!
+6
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Сергей Бердяев
а Брозович то с гнильцой оказался.
+13
-8
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Дима Сысаль
Ответ Artem Alexeev
за такие бабки его и в Европе любой клуб возьмёт. если за Маунта отдали 60 у которого год по контракту...
А причем Маунт здесь ? Маунту 24 из апл в апл переходит, позиция другая
+5
-1
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klycewnurmyrat2008@gmail.com
А что случилось Роналду больше денег попросил
+6
-3
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MK
во прикол, если Аль Наср не выкупить, придется ехать в Барсу))
+2
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<~Inter~>
Ответ MK
во прикол, если Аль Наср не выкупить, придется ехать в Барсу))
Он останется в Интере если никто не предложит нужную сумму
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<~Inter~>
Ответ MK
тоже верно! у него контракт больше года кажется
3 года ещё
+1
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che kaif
Ответ Artem Alexeev
за такие бабки его и в Европе любой клуб возьмёт. если за Маунта отдали 60 у которого год по контракту...
А зп 100 млн никто не даст
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Взвешенный вомбат Китая
Ответ Айрат Ситдиков
Саудиты это члены королевской семьи, как я понял.
Странно. В репортажах, где речь была о сборной, так же говорилось - саудиты.
+1
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BZB
Значит будет играть дальше за Интер, его так однажды почти продали в Севилью, а затем спокойно много лет играл и колоссальную пользу приносил. Арабы хотят выкрутить руки Интеру, но не тот вариант. Мы бедные, но гордые. Шкринияр не даст соврать.
+2
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Слончик
Сто лямов Брозовичу! Саудовцы сами задирают зарплаты так, что любой Обамеянг будет требовать сотку за сезон
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Ramiz Tamazanov
Ответ giant
Что-то эпик Брозо превращается в эпик фейл. Идти на 100 миллионный контракт и ещё выпрашивать у нищего Интера,который будет месяц эти бабки собирать, условный миллион отступных...Зачем они ему нужны? На проезд?
потому что для тебя это любимый клуб, для него это работа
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ARIGAMI ARIGAMI
Ответ Сергей Бердяев
а Брозович то с гнильцой оказался.
Странно просить денег у клуба, зато, что ты переходишь куда-то
+6
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хавбек+
у хорватского работяги нет магии толку с таких в аравийском стартапе, лучше пяток потенциальных топов из бразили подписать
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Palacio8
Интер по продажам полный ноль! Словака прошляпили, Онану продают непонятно зачем и непонятно за что, теперь сериал с Брозо. Последний наверное и уходить не хочет, поэтому клоунаду начал.
Саудиты тоже красавцы, там 23 считай даром, а они ещё нагреть хотят. Лох не мамонт...
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Levadričok
То он официально в Аль-Насре,то Барса повысила сумму,то Интер просит больше денег,что происходит?
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гилберт
У саудитов деньги закончились.
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АРХАТ
Пусть Брозо 8 добавит)
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Artem Alexeev
Ответ Дима Сысаль
А причем Маунт здесь ? Маунту 24 из апл в апл переходит, позиция другая
по итогу мидфилдер, опытнее, со сборной стал призёром всего возможного. Был ключевым игроков Интера. Не слышал чтоб наглухо ломался. Маунт который сезон без практики, менее опытен и не такой разносторонний. хватит продвигать повестку что если человеку 30 с небольшим - его карьера обязательна должна пойти на спад. Это уже смешно)
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Дима Сысаль
Ответ Artem Alexeev
по итогу мидфилдер, опытнее, со сборной стал призёром всего возможного. Был ключевым игроков Интера. Не слышал чтоб наглухо ломался. Маунт который сезон без практики, менее опытен и не такой разносторонний. хватит продвигать повестку что если человеку 30 с небольшим - его карьера обязательна должна пойти на спад. Это уже смешно)
Слушай ну тут никто не говорит что он плох, возраст в любом случае тут иметь значение, специфика спорта. Брозо на своей позиции вообще впорядке будет, я больше про то что сравнение с Маунтом тут не уместно ) ну и про разносторонность опять таки, позция разные сравниваешь
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Artem Alexeev
Ответ Дима Сысаль
Слушай ну тут никто не говорит что он плох, возраст в любом случае тут иметь значение, специфика спорта. Брозо на своей позиции вообще впорядке будет, я больше про то что сравнение с Маунтом тут не уместно ) ну и про разносторонность опять таки, позция разные сравниваешь
не настолько разные чтоб было табу на сравнение. оба игроки середины подузащиты. может функциональность разная, но факт остаётся фактом
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MK
Ответ <~Inter~>
Он останется в Интере если никто не предложит нужную сумму
тоже верно! у него контракт больше года кажется
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