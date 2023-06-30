Трансфер Брозовича в «Аль-Наср» может сорваться. Саудовцы снизили предложение с 23 млн до 15, «Интер» отказался
Переход Марцело Брозович из «Интера» в «Аль-Наср» под угрозой срыва.
По информации инсайдера Джанлуки Ди Марцио, саудовский клуб в последний момент снизил предложение о трансфере полузащитника. Изначально «Аль-Наср» предложил 23 млн евро, но вскоре изменил условия на 15 млн евро с учетом бонусов.
«Интер» отказался, из-за чего сейчас переговоры в тупике. Кроме того, на ситуацию повлиял сам Брозович, попросивший у «нерадзурри» выплату за то, чтобы перейти в «Аль-Наср».
Ранее сообщалось, что «Аль-Наср» был готов платить 30-летнему хорвату 100 млн евро за 3 года.
Саудиты тоже красавцы, там 23 считай даром, а они ещё нагреть хотят. Лох не мамонт...