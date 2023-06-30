«Интер» хочет подписать хавбека «Сассуоло» и Италии Фраттези за счет продажи Брозовича «Аль-Насру»

Теги Интер серия А Италия возможные трансферы Сассуоло Марцело Брозович Давиде Фраттези Футбол

«Интер» намерен приобрести хавбека «Сассуоло» Давиде Фраттези.

Миланцы планируют потратить на трансфер 23-летнего игрока сборной Италии средства, вырученные от предстоящего перехода Марцело Брозовича в «Аль-Наср», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что саудовцы заплатят за 30-летнего хорвата «Интеру» 23 млн евро, а «Сассуоло» оценивает Фраттези в 40 млн.

В 36 матчах минувшего сезона Серии А на счету Фраттези 7 голов. Подробнее его статистика – здесь.

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2 комментария

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Семён Жуйло
Фраттези отличная замена Брозовичу. Брозо уже давно говорил, что не продлит контракт на условиях Интера, и его продажа мера вынужденная, но необходимая. Оптимизма добавляет, что по итальянским медиа ходит инфа, что Фраттези дал согласие на переход в Интер.
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SaNeK86rus
Менять Фраттези на Брозовича - это, конечно, смех, но талант у пацана есть, надеюсь, все же договорятся
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