«Интер» хочет подписать хавбека «Сассуоло» и Италии Фраттези за счет продажи Брозовича «Аль-Насру»

« » намерен приобрести хавбека «Сассуоло» .

Миланцы планируют потратить на трансфер 23-летнего игрока сборной Италии средства, вырученные от предстоящего перехода в «Аль-Наср», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.

Сообщалось, что саудовцы заплатят за 30-летнего хорвата «Интеру» 23 млн евро, а « » оценивает Фраттези в 40 млн.

В 36 матчах минувшего сезона Серии А на счету Фраттези 7 голов. Подробнее его статистика – здесь.