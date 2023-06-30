«Интер» хочет подписать хавбека «Сассуоло» и Италии Фраттези за счет продажи Брозовича «Аль-Насру»
«Интер» намерен приобрести хавбека «Сассуоло» Давиде Фраттези.
Миланцы планируют потратить на трансфер 23-летнего игрока сборной Италии средства, вырученные от предстоящего перехода Марцело Брозовича в «Аль-Наср», утверждает инсайдер Фабрицио Романо.
Сообщалось, что саудовцы заплатят за 30-летнего хорвата «Интеру» 23 млн евро, а «Сассуоло» оценивает Фраттези в 40 млн.
В 36 матчах минувшего сезона Серии А на счету Фраттези 7 голов. Подробнее его статистика – здесь.
2 комментария