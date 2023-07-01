«ПСЖ» и «Лейпцигу» интересен лучший ассистент «Лиона» Барколя. Отпускать его не хотят
Хавбек сборной Франции U21 Брэдли Барколя может перейти в «ПСЖ».
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, парижане заинтересованы в приобретении лучшего ассистента «Лиона» в прошлом сезоне. Также за ним следит «Лейпциг».
«Олимпик» не хочет продавать 20-летнего футболиста, отдавшего 8 результативных передач за 26 игр в Лиге 1. Подробно со статистикой Барколя можно ознакомиться здесь.
Но Лиону нужно всеми правдами и неправдами пытаться его сохранить, если они имеют хоть какие-то планы попадать в ЛЧ
То же самое касается и РБ.
Дайте Лиону вернуться на топ уровень.