«ПСЖ» и «Лейпцигу» интересен лучший ассистент «Лиона» Барколя. Отпускать его не хотят

Хавбек сборной Франции U21 Брэдли Барколя может перейти в «ПСЖ».

Как сообщает инсайдер , парижане заинтересованы в приобретении лучшего ассистента « » в прошлом сезоне. Также за ним следит « ».

«Олимпик» не хочет продавать 20-летнего футболиста, отдавшего 8 результативных передач за 26 игр в Лиге 1. Подробно со статистикой можно ознакомиться здесь.