«ПСЖ» и «Лейпцигу» интересен лучший ассистент «Лиона» Барколя. Отпускать его не хотят

Теги Лион ПСЖ бундеслига Германия сборная Франции U-21 лига 1 Франция возможные трансферы РБ Лейпциг Брэдли Барколя Фабрицио Романо Футбол

Хавбек сборной Франции U21 Брэдли Барколя может перейти в «ПСЖ».

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, парижане заинтересованы в приобретении лучшего ассистента «Лиона» в прошлом сезоне. Также за ним следит «Лейпциг».

«Олимпик» не хочет продавать 20-летнего футболиста, отдавшего 8 результативных передач за 26 игр в Лиге 1. Подробно со статистикой Барколя можно ознакомиться здесь.

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3 комментария

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AlexDeLarge
В РБ он бы, конечно, за год-два прокачался до уровня топ-клуба. Они такой финт провернули уже множество раз

Но Лиону нужно всеми правдами и неправдами пытаться его сохранить, если они имеют хоть какие-то планы попадать в ЛЧ
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Азрет-Али Айбазов
Руки прочь от Барколя. Своих воспитанников наигрывайте.
То же самое касается и РБ.
Дайте Лиону вернуться на топ уровень.
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