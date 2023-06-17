«Аталанта» оценивает Хейлунда в 100 млн евро. «МЮ» не будет делать таких предложений
«МЮ» не собирается платить за Расмуса Хейлунда столько, сколько нужно «Аталанте».
По данным The Athletic, агентство SEG, представляющее интересы форварда, на этой неделе провело встречу с руководством бергамасков, на которой узнало, что цена игрока сейчас равна 100 млн евро. Ранее ожидалось, что итальянская команда захочет получить гораздо меньше – 47 млн евро.
Сам футболист хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», и в ближайшие дни и недели ожидаются переговоры на этот счет, однако манкунианцы не намерены делать «Аталанте» предложений, приближающихся к 100 млн.
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>100 миллионов евро
Как ни смотри на Хейлунда под всякими xG и не добавляй за перспективу, выше 45 млн от Transfermarkt дать трудно. И даже они выглядят очень сомнительно, как по мне, парень глобально еще ничего не показал.
а если шейхи агрессивного спорт дира приведут?