«Аталанта» оценивает Хейлунда в 100 млн евро. «МЮ» не будет делать таких предложений

Теги Аталанта Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы агенты деньги Расмус Хейлунд Футбол

«МЮ» не собирается платить за Расмуса Хейлунда столько, сколько нужно «Аталанте».

По данным The Athletic, агентство SEG, представляющее интересы форварда, на этой неделе провело встречу с руководством бергамасков, на которой узнало, что цена игрока сейчас равна 100 млн евро. Ранее ожидалось, что итальянская команда захочет получить гораздо меньше – 47 млн евро.

Сам футболист хочет перейти в «Манчестер Юнайтед», и в ближайшие дни и недели ожидаются переговоры на этот счет, однако манкунианцы не намерены делать «Аталанте» предложений, приближающихся к 100 млн.

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30 комментариев

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S. A.
Счас любого пряника в сто мультов оценивают. Спасибо (не)уважаемым денежным мешкам)
+13
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+11
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Криштиану Роналду
Боэли готов перехватить и уже готовит предложение!
+12
-3
+9
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coca boom
Ответ Ман Сити
Скажи это Антони
Ну Антони хоть кто-то знал, но хойленд—это позор
+10
-3
+7
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coca boom
Это смех! 100 лямов за ноунейма
+12
-6
+6
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Рамиль Кизимов
Это такая итальянская фишка что-ли? Влеплять цену в 100 лямов, естественно никто не берёт пока не закончится контракт, либо ажиотаж спадёт. Беллотти, Кулибали, Милинкович-Савич, теперь этот швед
+5
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Alexander Yavriantz
Ответ Рамиль Кизимов
Это такая итальянская фишка что-ли? Влеплять цену в 100 лямов, естественно никто не берёт пока не закончится контракт, либо ажиотаж спадёт. Беллотти, Кулибали, Милинкович-Савич, теперь этот швед
Наверное работают по принципу "такая корова нужна самому"
+3
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Абдула Магомедсаидов
Лучше уже Кейна за 100 брать
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Ман Сити
Ответ coca boom
Это смех! 100 лямов за ноунейма
Скажи это Антони
+7
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Сергей Ангел
Да нахрен он нужен за такие деньги
+3
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Blaumerc
Ответ Ман Сити
Скажи это Антони
после Мудрика не удивительно
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ман сити фейк
Думаю берут после первого матча АПЛ
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Elik1989
Однако. Итальянцы одним словом.
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Nico Boi
как по мне очередной Пентек, за такими лучше проследить сезона 3 чем такие суммы вывалить
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Cearvm
>9 мячей в Серии А
>100 миллионов евро
Как ни смотри на Хейлунда под всякими xG и не добавляй за перспективу, выше 45 млн от Transfermarkt дать трудно. И даже они выглядят очень сомнительно, как по мне, парень глобально еще ничего не показал.
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dimamak10
Белотти в свое время тоже оценивали в 100 и по итогу ушел бесплатно
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Blue Monster
Ответ coca boom
Ну Антони хоть кто-то знал, но хойленд—это позор
Кто за сериалом следил - знает, но 100 лямов он конечно абсолютно точно не стоит
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Under
Ответ Андрей Иванов
Я представляю когда МЮ купят шейхи - цена будет со 150 млн стартовать на любого игрока).
где связь?
а если шейхи агрессивного спорт дира приведут?
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Алексей Гусев
Ответ llolishe
Зная Манчеста то переплатят за Осихмена скорее
за Осимхена?? то есть если переплатят то 200 за Витю?
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