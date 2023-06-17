«Аталанта» не продала Хейлунда за 35 млн евро и хочет 50 млн плюс 25-30 млн бонусами. Форвард интересен «МЮ», «Юве», «Милану», «Интеру» и «Наполи»

Теги Интер Милан Аталанта Манчестер Юнайтед Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия возможные трансферы Наполи Расмус Хейлунд Футбол

«Аталанта» отклонила предложение о трансфере Расмуса Хейлунда в размере 35 млн евро.

Клуб, пытавшийся приобрести 20-летнего игрока сборной Дании за эту сумму, неизвестен.

Бергамаски рассчитывают выручить от продажи Хейлунда не менее 50 млн, а с учетом бонусов – 75-80 млн.

По данным Tutto Atalanta, помимо «Манчестер Юнайтед», нападающий интересен «Ювентусу», «Милану», «Интеру» и «Наполи».

В 34 матчах минувшего сезона на счету Хейлунда 10 голов и 2 ассиста за «Аталанту». Подробнее его статистика – здесь.

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10 комментариев

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Залим Багадиров
Чувак забил всего 10 голов в Италии, и уже ценник 50+. Рынок совсем с ума сошел
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Great ManUtd
Даже 35 за него много, максимум 25 и то, можно попасть так, как с Марсьялем.
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griphon
Лол, хотят продать Хейлунда дороже Холанда
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deadjoker
Ответ Залим Багадиров
Чувак забил всего 10 голов в Италии, и уже ценник 50+. Рынок совсем с ума сошел
Абрахам в год прихода больше наколотил. И Эло в роме
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laudrup
Аталанту можно понять. Когда на игрока есть спрос, можно устраивать аукцион.
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azt3c14
Ответ deadjoker
Абрахам в год прихода больше наколотил. И Эло в роме
Так Абрахам приходил из Челси(где был игроком основы),а до этого пачками клал
за Астон Виллу,за него заплатили ~40кк €.Хейлунд же пришел вроде бы из Штурма.Неясно как можно сравнивать этих игроков
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Любезный Коссутий
Ответ Great ManUtd
Даже 35 за него много, максимум 25 и то, можно попасть так, как с Марсьялем.
он не травмат. значит, уже лучше Марсиаля
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