«Аталанта» не продала Хейлунда за 35 млн евро и хочет 50 млн плюс 25-30 млн бонусами. Форвард интересен «МЮ», «Юве», «Милану», «Интеру» и «Наполи»
«Аталанта» отклонила предложение о трансфере Расмуса Хейлунда в размере 35 млн евро.
Клуб, пытавшийся приобрести 20-летнего игрока сборной Дании за эту сумму, неизвестен.
Бергамаски рассчитывают выручить от продажи Хейлунда не менее 50 млн, а с учетом бонусов – 75-80 млн.
По данным Tutto Atalanta, помимо «Манчестер Юнайтед», нападающий интересен «Ювентусу», «Милану», «Интеру» и «Наполи».
В 34 матчах минувшего сезона на счету Хейлунда 10 голов и 2 ассиста за «Аталанту». Подробнее его статистика – здесь.
за Астон Виллу,за него заплатили ~40кк €.Хейлунд же пришел вроде бы из Штурма.Неясно как можно сравнивать этих игроков