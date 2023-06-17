«Аталанта» не продала Хейлунда за 35 млн евро и хочет 50 млн плюс 25-30 млн бонусами. Форвард интересен «МЮ», «Юве», «Милану», «Интеру» и «Наполи»

«Аталанта» отклонила предложение о трансфере Расмуса Хейлунда в размере 35 млн евро.

Клуб, пытавшийся приобрести 20-летнего игрока сборной Дании за эту сумму, неизвестен.

Бергамаски рассчитывают выручить от продажи Хейлунда не менее 50 млн, а с учетом бонусов – 75-80 млн.

По данным Tutto Atalanta, помимо « », нападающий интересен « », « », « » и « ».

В 34 матчах минувшего сезона на счету Хейлунда 10 голов и 2 ассиста за «Аталанту». Подробнее его статистика – здесь.