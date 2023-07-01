Сергей Семак: «Время Бакаева будет зависеть от того, как он проявит себя. Я рассчитываю на всех»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Футбол

Сергей Семак сказал, что время Зелимхана Бакаева на поле будет зависеть от его игры.

– Была информация о том, что «Локомотив» сделал предложение «Зениту» по Бакаеву, но при этом клуб отказался его продавать, сославшись на то, что вы в него верите. В прошлом сезоне он играл не так много, насколько вы на него рассчитываете сегодня?

– Я рассчитываю на всех игроков, которые есть в нашем составе. Что касается Зелимхана, у которого сегодня день рождения, которого мы все вместе еще раз поздравим, то его игровое время будет зависеть от того, как он будет себя проявлять на поле.

Что касается предложения от «Локомотива», то я о нем не слышал. Возможно, руководство клуба получало что-то подобное, но я в первый раз слышу об этом. И Зелимхан, и другие игроки, которые находятся в команде, будут готовиться к новому сезону, – сказал тренер «Зенита».

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6 комментариев

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Пётр Смирнов
Если бы была возможность, то Бакаева, как и Ерохина, и Алипа стоило бы продать. Не тянут уровень Зенита совершенно.
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Пётр Смирнов
Ответ Mixet.spb
Ну, начнем с того, что Ерохин может ярко выйти на замену
Не может. Это он раньше выходил. В прошлом сезоне он ни в одном из матчей не усилил команду с выходом на поле. У него за 27 матчей в прошлом сезоне 2 забитых. Из них ни один не был важным мячом для команды
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Kipriot
Бакаев когда-нибудь перешагнет через свою психологическую проблему, но это уже совсем другая история
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Mixet.spb
Ответ Пётр Смирнов
Если бы была возможность, то Бакаева, как и Ерохина, и Алипа стоило бы продать. Не тянут уровень Зенита совершенно.
Ну, начнем с того, что Ерохин может ярко выйти на замену
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Mixet.spb
Ответ Пётр Смирнов
Не может. Это он раньше выходил. В прошлом сезоне он ни в одном из матчей не усилил команду с выходом на поле. У него за 27 матчей в прошлом сезоне 2 забитых. Из них ни один не был важным мячом для команды
Если так то Да. Посмотрим в этом. А по поводу Адамова( скатертью), Бакаева ( одного желания не достаточно). Тем не менее Ерохин на банке каши не портит
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Ответ Пётр Смирнов
Если бы была возможность, то Бакаева, как и Ерохина, и Алипа стоило бы продать. Не тянут уровень Зенита совершенно.
Во всяком случае, ничего бы не потеряли
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