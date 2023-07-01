Сергей Семак: «Время Бакаева будет зависеть от того, как он проявит себя. Я рассчитываю на всех»

Сергей Семак сказал, что время Зелимхана Бакаева на поле будет зависеть от его игры.

– Была информация о том, что «Локомотив» сделал предложение « » по , но при этом клуб отказался его продавать, сославшись на то, что вы в него верите. В прошлом сезоне он играл не так много, насколько вы на него рассчитываете сегодня?

– Я рассчитываю на всех игроков, которые есть в нашем составе. Что касается Зелимхана, у которого сегодня день рождения, которого мы все вместе еще раз поздравим, то его игровое время будет зависеть от того, как он будет себя проявлять на поле.

Что касается предложения от «Локомотива», то я о нем не слышал. Возможно, руководство клуба получало что-то подобное, но я в первый раз слышу об этом. И Зелимхан, и другие игроки, которые находятся в команде, будут готовиться к новому сезону, – сказал тренер «Зенита».