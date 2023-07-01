«Спартак» не поздравляет Федуна и Глушакова, а Бакаева – отмечает. Ждем поздравление Дзюбы». Егоров о красно-белых
Дмитрий Егоров недоволен решением «Спартака» поздравить Зелимхана Бакаева.
Сегодня воспитаннику красно-белых, который год назад перешел в «Зенит», исполнилось 27 лет.
«Спартак» не поздравляет Федуна и Глушакова, а человека, который выбрал «Зенит» – отмечает.
Ждем поздравление с днем рождения в честь Артема Дзюбы», – написал президент «БроукБойз».
Глушаков - это легенда и настоящий пример для подражания всех истинных болельщиков Спартака!!!
Можно и дальше поздравлять )))