«Спартак» не поздравляет Федуна и Глушакова, а Бакаева – отмечает. Ждем поздравление Дзюбы». Егоров о красно-белых

Теги Спартак Зенит Артем Дзюба Леонид Федун премьер-лига Россия Денис Глушаков Зелимхан Бакаев Дмитрий Егоров Winline Медиалига БроукБойз Медиафутбол

Дмитрий Егоров недоволен решением «Спартака» поздравить Зелимхана Бакаева.

Сегодня воспитаннику красно-белых, который год назад перешел в «Зенит», исполнилось 27 лет.

«Спартак» не поздравляет Федуна и Глушакова, а человека, который выбрал «Зенит» – отмечает.

Ждем поздравление с днем рождения в честь Артема Дзюбы», – написал президент «БроукБойз».

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15 комментариев

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Ебздрогыч
Глушаков и Федун, несмотря на разное к ним отношение, сделали для Спартака в разы больше, чем Бакаев
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falkao2013
Это такой позор. Воспитанник-рвач. Совсем в межсезонье тронулись.
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Николай Миронов
Ответ Peter Parker
Ой. Ну прям в разы. Что сделал Глушаков? Полгода при Каррере что-то смог выжать и всё. Ну так и Бакаев при Тедеско в серебро вложился, и кубок помог взять через год, ну и Легии забил важнейший гол в последнем групповом матче, который вывел команду в ПО с первого места
Да, глушаков вообще ничего не сделал, не забивал важные мячи в чемпионском сезоне, не помогал выигрывать суперкубок, смешно же)
+3
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San9
Бакаев ушел на повышение в топ-клуб, это удачная история для спартака, грех не поздравить.
+4
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Михаил1970
Очередная фатальная ошибка руководства, опять будет провальный сезон.
+1
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QWertY
А почему бы не поздравить Бакаева? Воспитанник клуба, который перерос клуб и перешел в более классный. Вот спартачи и гордятся
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Такие дела
Команда зашквар
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ТрактоПоктер
Действительно странно!
Глушаков - это легенда и настоящий пример для подражания всех истинных болельщиков Спартака!!!
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Faust Doc
Божеш ты мой, не люблю Спартак (слишком любит грязные победы и скандалы), но какое кому дело до мнения недожурналиста который присоской живёт за счёт клуба?
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OldRedWhite
Ответ falkao2013
Это такой позор. Воспитанник-рвач. Совсем в межсезонье тронулись.
За то , что ушел этот бесполезный старший , как раньше и младший - великое спасибо !
Можно и дальше поздравлять )))
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fil_spb
Ответ San9
Бакаев ушел на повышение в топ-клуб, это удачная история для спартака, грех не поздравить.
Бакаев не просто перешел в топ-клуб, но еще и детскую мечту исполнил. Один из немногих спартачат с известного видео, кто смог это сделать. Ругать его за это, бить в самое дорогое, чистое, светлое из детства босоногого, это некрасиво со стороны местных кб. Видимо завидуют.
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