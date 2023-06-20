Роман Широков: «Соболев слабее Кассьерры, в «Зенит» я бы его не взял. Матео быстрее, не хуже ведет единоборства, мобильнее»
Роман Широков считает, что Александр Соболев хуже Матео Кассьерры как форвард.
– Кто из игроков «Спартака» соответствует уровню «Зенита»?
– Когда приходил Бакаев, все говорили, что соответствует. Но он пока не доказал, что соответствует уровню стартового состава.
Из «Спартака» мне нравится Литвинов – есть лидерские качества, передача, головой играет.
– Соболев. Таких злых в команде давно не было.
– На мой взгляд, он слабее Кассьерры. Кассьерра забил мало, но по качествам он лучше. Он быстрее, не хуже ведет единоборства. Он более мобилен.
Соболев хороший игрок, из года в год забивает много, но в «Зенит» я бы не взял. Но мне кажется, ему и в «Спартаке» неплохо, – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака».
Матео быстрее, техничнее, лучше в подыгрыше.
Соболев - наглее, играет
головой в принципе, в отличии от Матео, который мало цепляется за мяч при росте 186. Соболь крупнее и физически сильнее.
Если сложить одного и второго получится Холанд на минималках. А, так оба неплохих футболиста для нашей РПЛ. Но, Матео надо дать ещё один шанс, у него проблема неудач в голове. И, если он психологию подтянет, то будет сильнее Соболева намного.