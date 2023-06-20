Роман Широков: «Соболев слабее Кассьерры, в «Зенит» я бы его не взял. Матео быстрее, не хуже ведет единоборства, мобильнее»

Роман Широков считает, что Александр Соболев хуже Матео Кассьерры как форвард.

– Кто из игроков «Спартака» соответствует уровню « »?

– Когда приходил Бакаев, все говорили, что соответствует. Но он пока не доказал, что соответствует уровню стартового состава.

Из « » мне нравится Литвинов – есть лидерские качества, передача, головой играет.

– Соболев. Таких злых в команде давно не было.

– На мой взгляд, он слабее . Кассьерра забил мало, но по качествам он лучше. Он быстрее, не хуже ведет единоборства. Он более мобилен.

хороший игрок, из года в год забивает много, но в «Зенит» я бы не взял. Но мне кажется, ему и в «Спартаке» неплохо, – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака».