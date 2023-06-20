Роман Широков: «Соболев слабее Кассьерры, в «Зенит» я бы его не взял. Матео быстрее, не хуже ведет единоборства, мобильнее»

Теги Спартак Зенит Роман Широков премьер-лига Россия Зелимхан Бакаев Матео Кассьерра Александр Соболев Руслан Литвинов Футбол

Роман Широков считает, что Александр Соболев хуже Матео Кассьерры как форвард.

– Кто из игроков «Спартака» соответствует уровню «Зенита»?

– Когда приходил Бакаев, все говорили, что соответствует. Но он пока не доказал, что соответствует уровню стартового состава.

Из «Спартака» мне нравится Литвинов – есть лидерские качества, передача, головой играет.

– Соболев. Таких злых в команде давно не было.

– На мой взгляд, он слабее Кассьерры. Кассьерра забил мало, но по качествам он лучше. Он быстрее, не хуже ведет единоборства. Он более мобилен.

Соболев хороший игрок, из года в год забивает много, но в «Зенит» я бы не взял. Но мне кажется, ему и в «Спартаке» неплохо, – сказал бывший футболист «Зенита» и «Спартака».

Материалы по теме

27 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Ответ трахтенберг месть коней
Кассьера пигмей по сравнению с Соболем
Кто тогда Николсон ?😁
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Полуэктов Пётр
Всё таки центральный нападающий - это про голы в первую очередь. Можно сколько угодно рассказывать про данные, про полезность, про пользу команде, но КОНКРЕТНО ЭТА ПОЗИЦИЯ на поле создана для голов. Если их нет, то хвалить такого нападающего очень странно.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Nogoi89
Давайте, честно:
Матео быстрее, техничнее, лучше в подыгрыше.
Соболев - наглее, играет
головой в принципе, в отличии от Матео, который мало цепляется за мяч при росте 186. Соболь крупнее и физически сильнее.

Если сложить одного и второго получится Холанд на минималках. А, так оба неплохих футболиста для нашей РПЛ. Но, Матео надо дать ещё один шанс, у него проблема неудач в голове. И, если он психологию подтянет, то будет сильнее Соболева намного.
+6
-4
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vendigo
кто эти все, что говорили Бакаев соответствует? что до прихода был слабенький игрок, что сейчас не уровень даже первых запасных, зачем брали до сих непонятно
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Самозанятый
Ответ николай лавникевич
а чего это рома разболтался ? замяли дело с судьей ? за государственные деньги замяли !
Хватит нести чушь. Широкову вынесли приговор строго в соответствии с законом. Он, конечно, чудак, но сажать за это нельзя.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Ответ Сергей Ошлапов
Соболев восходящая Российския Звезда.
Певец или танцор?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Зелёный гопник
Кассьерра в следующем сезоне забьет 10-15 голов 💪🏻
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
николай лавникевич
а чего это рома разболтался ? замяли дело с судьей ? за государственные деньги замяли !
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Зениту ныряющие 🐬 🐬 🐬 вообще не нужны. Пусть плавает и глубоко ныряет в своём дельфинарии.
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Omega-2
Кассьерра нырять не умеет...
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Albert58
Видимо из-за сильных качеств Кассьерра далеко позади по гол+пас. Впрочем не удивительно, Широков, он и в Африке Широков.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Кассеьера времен Сочи был хорошо. Времен Зенита он просто пустое место, так как с ним Зенит играет в меньшестве. Можно сравнивать с Соболев кого угодно, но здесь пытаются сделать упор, что Соболев плох. Но такое сравнение взяли, что это полный абсурд.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Фарит Абдрашитов
Ответ Quiet Dad
День Широкова на спортсе. Бенефис прямо.
Мостовой заревнует.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Ответ Зелёный гопник
Кто тогда Николсон ?😁
Людоед-троглодит из пещеры.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
юра георгиевский
Ответ Сергей Ошлапов
Соболев восходящая Российския Звезда.
Глубоконыряющая.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий