Дмитрий Гунько: «Бакаева не сломит ситуация в «Зените». Он амбициозный и злой футболист»

Теги Зенит премьер-лига Россия Дмитрий Гунько Зелимхан Бакаев Футбол

Дмитрий Гунько высоко отозвался о Зелимхане Бакаеве, который оказался в запасе в «Зените».

«Мы виделись с ним зимой на сборах в Эмиратах. Конечно, такой футболист должен играть. А сейчас никто не видит, что он способен делать на поле. Я думаю, что следующий сезон станет для Зелимхана определяющим.

Естественно, это не было его желанием – прийти и сесть на лавку. Он очень амбициозный, злой футболист. У него сильный спортивный характер. Думаю, эта ситуация его не сломит.

Когда Бакаев появится на поле, он покажет все свои лучшие качества», — сказал экс-тренер «Спартака».

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9 комментариев

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Спартак Уокер
Зря Зелимхан ушёл из Спартака в Зените ему только лишь лавку протирать.
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Bashibuzuck
Мэтр тренерского цеха прав😁
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Red_Marlboro_
Ответ Спартак Уокер
Зря Зелимхан ушёл из Спартака в Зените ему только лишь лавку протирать.
Ну хоть лавка чистая будет)
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svft
скамьяболист
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igls54
Не в обиду Зелимхану, его уровень - Спартак!
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Андрей Александров
Он баблолюбивый лавочник, что доказывают все его поступки.
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Jovana Jovičić
Судя по тому, что Мостовой смог оттеснить Клаудиньо в центр своей игрой на фланге (не без авансов от тренерского штаба Зенита и с целью вариантности) и посадить Мантуана на плотную скамейку, это лишь подтверждает, что в Питере спокойно дадут шанс паспортам.

И у Бакаева есть/были возможности, например, Малкома отряжать в атаку (или оттяжку), а Зелимхана ставить во фланг, но парень был неубедителен во всех предоставленных шансах. Оздоев смог, и выиграл конкуренцию у многих в центре поля, и там были ребята серьезнее, а этому не хватает характера.
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Данил Кублицкий
Лавочник чемпион 🤡🤡🤡и его не сломить 😂😂😂
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Спартак Уокер
Ответ Red_Marlboro_
Ну хоть лавка чистая будет)
Да во всем есть плюсы
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