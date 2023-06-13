Дмитрий Гунько: «Бакаева не сломит ситуация в «Зените». Он амбициозный и злой футболист»

Дмитрий Гунько высоко отозвался о Зелимхане Бакаеве, который оказался в запасе в «Зените».

«Мы виделись с ним зимой на сборах в Эмиратах. Конечно, такой футболист должен играть. А сейчас никто не видит, что он способен делать на поле. Я думаю, что следующий сезон станет для Зелимхана определяющим.

Естественно, это не было его желанием – прийти и сесть на лавку. Он очень амбициозный, злой футболист. У него сильный спортивный характер. Думаю, эта ситуация его не сломит.

Когда Бакаев появится на поле, он покажет все свои лучшие качества», — сказал экс-тренер «Спартака».